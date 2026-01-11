Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد رفعت

"قد يتعرض لإصابة خطيرة" .. تحذير لريال مدريد من حقن مبابي من أجل المشاركة في كلاسيكو السوبر

شكوك بشأن موقف النجم الفرنسي من الكلاسيكو، وتحذير من حقنه

أصبحت مسألة مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، في كلاسيكو نهائي كأس السوبر ضد برشلونة والتي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، هو أكثر الأمور التي تشغل تفكير الجهاز الفني بقيادة تشافي ألونسو، وأيضًا جمهور الميرنجي.

ريال مدريد سيواجه برشلونة مساء اليوم الأحد على ملعب الإنماء في جدة، لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط.

  • Kylian MbappeGetty Images

    شكوك بشأن مشاركة كيليان مبابي

    مشاركة المهاجم الفرنسي في نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة هي علامة الاستفهام الكبرى داخل صفوف الميرنجي خلال الوقت الحالي.

    وتتجه كثير من الأنظار إلى كيليان مبابي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في هذه المباراة.

    فالمهاجم الفرنسي لم يتمكن من خوض نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد بسبب الآلام التي يعاني منها في ركبته، لكنه سافر إلى جدة من أجل خوض النهائي.

    المنطقي هو أن ينزل إلى أرض الملعب في النهاية، وإن كان ربما لا يبدأ اللقاء أساسيًا، هذا هو الشك الذي يراود تشابي ألونسو، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن إمكانية حقن اللاعب، مشيرًا إلى أنهم لن يخاطروا به.

  • Kylian-mbappe(C)GettyImages

    تحذير لريال مدريد من حقن مبابي

    وفي هذا الصدد، علّق مدير برنامج "تييمبو دي خويجو" في إذاعة كادينا كوبي، باكو جونزاليس، على إمكانية حقن مبابي، حيث وجه تحذيرًا إلى ريال مدريد.

    وقال باكو: "بالنسبة لآلام الركبة، من الجنون أن يتم حقن كيليان مبابي، ومن الأفضل أن تشعر بأن الركبة ليست بخير، لأنك إذا لم تشعر بذلك فقد تتعرض لإصابة خطيرة".

    يأتي ذلك في شعور كيليان مبابي بآلام في الركبة، حيث مازالت تحوم بعض الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة الكلاسيكو مساء اليوم.

  • مبابي يُشارك في التدريبات الجماعية لريال مدريد

    شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم السبت عودة نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي للمشاركة بشكل طبيعي، في استعدادات الفريق لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

    ووصل مبابي إلى مدينة جدة مساء الجمعة، تمهيدًا لخوض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

    وتشير المؤشرات إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا للانضمام إلى تشكيلة الفريق في مباراة اليوم، بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن مواجهتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الجولات الأخيرة.

    ويعول مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو على مبابي لتعزيز خط الهجوم ومواجهة تحديات برشلونة في واحدة من أهم المباريات على صعيد الموسم الحالي.

  • كلاسيكو من أجل كسر التعادل

    تحمل قمة جدة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد بعدًا تاريخيًا مميزًا، إذ يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإسباني منذ أن انتقلت البطولة إلى الأراضي السعودية، بواقع انتصارين لكل منهما، ما يجعل نهائي نسخة 2026 مواجهة حاسمة لتحديد الطرف المتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا.

    ولا يقتصر هذا اللقاء على حصد الكأس فقط، بل يمتد تأثيره إلى مسار الموسم بأكمله، إذ كشفت التجارب السابقة أن الفائز بالسوبر غالبًا ما يكون الأكثر قدرة على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني، ما يضفي على المباراة طابعًا استراتيجيًا عاليًا. فإما أن يواصل برشلونة تعزيز سيطرته وهيمنته، أو أن يستغل ريال مدريد الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة مكانته.

    ويتصدر برشلونة قائمة الأكثر تتويجًا بالسوبر الإسباني برصيد 15 لقبًا، كان آخرها نسخة 2025، إضافة إلى 12 مرة حل فيها وصيفًا، مما يبرز حضوره الدائم في النهائيات.

    أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني بـ 13 لقبًا، بينما تتساوى الفرق الأخرى في المرات التالية، حيث يمتلك كل من أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا ثلاثة ألقاب، بينما أحرز أتلتيكو مدريد لقبين فقط على الرغم من وصوله إلى النهائي سبع مرات وخسارته في خمس منها.

    كما تضم قائمة الأندية التي توجت مرة واحدة كل من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.

    وعلى الصعيد الفردي، يظل ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة بلا منازع برصيد 14 هدفًا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه راؤول جونزاليس وكريم بنزيما الذين سجلا 7 أهداف لكل منهما، ما يؤكد مكانته كأبرز نجوم تاريخ السوبر الإسباني.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.

