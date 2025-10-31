Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025Getty Images Sport
هكذا رد على سؤال حول التفوق على كريستيانو رونالدو .. مبابي يكشف الفارق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان!

مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2024-2025..

كثيرًا ما تحدث كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن قدوته، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي كان يعشقه منذ الصغر، والآن بات يتلقى سؤالًا بشأن إمكانية التفوق عليه في قلعة الميرينجي.

وتسلم مبابي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، كأفضل هدّاف في القارة العجوز خلال موسم 2024-2025، بعدما سجل 44 هدفًا في 59 مباراة، في موسمه الأول مع ريال مدريد، بجميع البطولات، بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتينينتال.

ورغم سجله التهديفي الكبير، إلا أن ريال مدريد اكتفى بالفوز بلقبي السوبر الإسباني وكأس الإنتركونتينينتال خلال موسم 2024-2025، بينما خسر الثلاثية المحلية لصالح برشلونة، بعد وصوله لنهائي كأس الملك والسوبر، فضلًا عن مغادرة تشامبيونزليج من ربع النهائي، وكأس العالم للأندية من دور الأربعة.

يبدو أن مبابي تعلم هذا الدرس جيدًا، بعدما كشف عن هدفه القادم مع ريال مدريد، كما تحدث عن الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان.

    التفوق على كريستيانو رونالدو؟

    وأثناء حديثه مع وسائل الإعلام عقب التتويج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن سؤال تلقاه مبابي حول ما إذا كان يفكر في التفوق على كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد.

    وقال مبابي "لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال. الجميع يدرك أن كريستيانو رونالدو هو "المرجع" في مدريد. إنه رقم واحد. أنا هنا منذ عام ونصف فقط، وهو لعب هنا لمدة 9 سنوات، لا يمكنني أن أقارن نفسي بما فعله. الطريق مختلف. أريد أن أسير في طريقي، لكن أن يتم ذكري مع كريستيانو هو أمر يدعو للفخر، إلا أني أريد أن أسير في طريقي فقط وأن أساعد فريقي في الفوز بكل الألقاب الممكنة".

    ويواصل مبابي مستوياته المذهلة مع ريال مدريد، خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل 16 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين في 13 مباراة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

    هدف مبابي القادم .. الفوز بجميع الألقاب!

    وقال مبابي إنه سعيد بنيل جائزة الحذاء الذهبي، إلا أنه سيكون سعيدًا أكثر إذا ما ساهمت أهدافه في الفوز بالبطولات الجماعية، مضيفًا "أتمنى أن أفوز بهذه الجائزة مرة أخرى في المستقبل، ولكن قبل كل شيء، آمل أن نتوج بالدوري، إذا فزنا بالدوري وحصلت على الحذاء الذهبي، سأكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن".

    وحول الهدف الذي سيحتفظ به في هاتفه، قال مبابي "عادة ما أقول الأخير، ولكني هذه المرة سأختار أول هدف لي في البرنابيو، لقد كانت مشاعر خاصة أمام ريال بيتيس، الأول بين العديد من الأهداف التي أريد أن أسجلها في هذا الملعب، لقد كانت لحظة مهمة في بداية مسيرتي في ملعب الريال وتركت لي ذكريات جميلة".

    الفارق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

    وتلقى كيليان سؤالًا حول الفارق بين ريال مدريد، وفريقه السابق، ليعلق قائلًا "إنهما ناديان مختلفان جدًا ولهما تاريخ مختلف؛ باريس سان جيرمان نادٍ عمره أصغر كثيرًا، ولكن الريال أقدم بكثير وله تاريخ أعمق. الثقافة مختلفة أيضًا. ريال مدريد بلا شك أفضل نادٍ في العالم، ولكن باريس هو أيضًا بين الأفضل. هما طريقتان مختلفتان لفهم كرة القدم، وأنا فخور بأني كنت جزءًا منهما".

    وقال مبابي، المتوج بكأس العالم 2018، إنه يأمل بأن يكون قد تغير عن نسخته قبل خمس سنوات؛ كونه التطور الطبيعي لكرة القدم، مضيفًا "أعتقد أني مع كل ما حققته والأخطاء التي ارتكبتها، تعلمت وصرت اللاعب والشخص الذي أنا عليه الآن. التغيير أمر إيجابي، طالما من أجل التحسن، لم أعد الشخص الذي كنت عليه قبلًا".

    دوره مع تشابي ألونسو والمركز الذي يفضله "9 أم 10"

    وأضاف مبابي أنه عمل مع العديد من المدربين، ويدرك جيدًا أن لكل مدرب فلسفته واسلوبه الخاص، مؤكدًا أن تشابي (ألونسو) مختلف عن كارلو أنشيلوتي.

    وأوضح "تشابي لديه اسلوبه الخاص، ونحن نتفهم ما يريده تدريجيًا، من الواضح أننا صرنا أفضل في الملعب عما كنا عليه في بداية الموسم، منذ كأس العالم للأندية، رغم أننا لازلنا بحاجة لتحسين أدائنا. لم نفز بأي شيء بعد، لكننا في وضع جيد ونسير على الطريق الصحيح".

    وحول المركز الذي يفضله، بين رقم 10 الذي يحمله، أو "9" الذي يرمز للمهاجم الصريح، بالنظر إلى سجل أهدافه المذهل هذا الموسم، قال مبابي "أتذكر يوم تقديمي في ريال مدريد، عندما سألوني، قلت لا أهتم بالمركز المحدد، أنا مهاجم يمكنه اللعب في عدة مراكز والتسجيل من أي مكان، أنظر فقط إلى المرمى. أفضل أن يصنفني الآخرون، فهذا أفضل طريقة لوصف نفسي، هدفي أن أعمل جيدًا، بقطع النظر عن المركز الذي يضعني فيه المدرب".

    وتلقى كيليان سؤالًا حول زميله أردا جولر، ليؤكد أنه لم يفاجأ بما يقدمه اللاعب الشاب، مضيفًا أنه موهوب للغاية، ورغم كونه صغير السن، إلا أنه مستعد لمساعدة الفريق، وقد بدأ الموسم بشكل مذهل، ويملك لمسة تسحر جماهير البرنابيو، متمنيًا أن يواصل على هذا المنوال، وهو سعيد باللعب بجانبه.

