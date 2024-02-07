كيليان مبابي يختار ريال مدريد .. خمس خطوات تفصل صفقة القرن عن الحدوث في الصيف

ملحمة الانتقالات الأطول في التاريخ تقترب من النهاية!

يريد كيليان مبابي، الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان ولكن هذا لا يعني أن ملحمة الانتقالات الأطول في التاريخ قد انتهت.

لقد استغرق الأمر ما يقرب من ثلاث سنوات، وبعض الأخطاء وبيان سلبي ولكن يبدو أن مبابي، مستعد أخيرًا للانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف، وهذه أخبار جيدة للريال لأنهم سيحصلون على أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا، واللاعب الثاني فقط الذي سجل ثلاثية في نهائي كأس العالم.

وتعهد مبابي، برحيله بشروط جيدة وضمان ببعض التعويض المالي لباريس سان جيرمان ويقدم النجم الفرنسي مستويات رائعة حتى الآن مع فريقه ويمكنه أن يترك باريس بعد تتويجه معهم بلقبًا آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي بعض العقبات الضرورية التي يجب إزالتها لضمان انتقال مبابي أخيرًا لريال مدريد هذا الصيف على النحو التالي:-