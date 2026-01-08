تحدّث المدرب السابق لبرشلونة، كيكي سيتيين، عن تجربته مع النادي الكتالوني، كما كشف عن الديون التي لا يزال نادي فياريال مدينًا له بها، مؤكدًا عدم ندمه على تدريب البلوجرانا وترك عرض منتخب مصر.
"لم أندم على تدريب برشلونة بدلًا من مصر" .. كيكي سيتيين يُعلن حصوله على كامل مستحقاته بعد 4 سنوات من رحيله!
"برشلونة دفع مستحقاتي خلال 4 سنوات"
تطرّق سيتين إلى فترته القصيرة مع برشلونة، التي انتهت بالخسارة القاسية 2-8 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي عجلت بإقالته من تدريب الفريق.
وكشف المدرب الإسباني أنه تمكن أخيرًا من الحصول على جميع مستحقاته المالية من برشلونة، وقال خلال تصريحات عبر إذاعة "كادينا سير": "تم حل كل شيء، برشلونة استغرق ما بين ثلاث إلى أربع سنوات لدفع مستحقاتي، لكنه أوفى في النهاية بجميع الالتزامات ولم يعد مدينًا لي بأي شيء".
وأضاف: "الآن أنتظر فياريال، الذي لم أتقاضَ منه شيئًا حتى الآن، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات، والملف موجود حاليًا في أروقة القضاء. لا تتوقع أن تحدث مثل هذه الأمور مع أندية كبيرة بهذا الحجم".
"لم أندم على ترك عرض منتخب مصر من أجل برشلونة"
واعترف سيتيين بأنه لا يندم على قبوله تدريب برشلونة، رغم أنه جاء في مرحلة شديدة الصعوبة وقلة في الإمكانيات المالية، معتبرًا أن ما حدث كان نهاية دورة كاملة داخل النادي.
وقال: "لا أندم على الذهاب إلى برشلونة بدلًا من مصر، صحيح أنني كنت أتمنى أن تكون التجربة في ظروف مختلفة، كما هو حال برشلونة الآن، مع لاعبين شباب، وطموح كبير، وحماس وأجواء إيجابية. لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا وللأسف".
ماذا قال كيكي سيتيين عن فليك وبرشلونة؟
كما تحدّث المدرب، الذي غادر مؤخرًا الدوري الصيني، عن المواجهة المرتقبة في كأس الملك بين راسينج وبرشلونة، قائلًا: "راسينج يستحق ما يعيشه حاليًا، ما يحدث في ملعب الساردينيرو أمر استثنائي؛ المدرجات ممتلئة والجماهير تشعر بالانتماء للفريق. تلقينا صدمتين بعدم الصعود، لكننا لم نفقد الأمل في العودة. راسينغ هو الفريق الأفضل أداءً في هذه الفئة".
وفي ختام حديثه، أشاد سيتين ببرشلونة تحت قيادة هانزي فليك، قائلاً: "اللاعبون هم أبطال المشهد. أرى أن تأثير فليك كبير للغاية، فهو مدرب صارم ومتطلب، وقد تقبلت المجموعة أفكاره بشكل كامل".
"رغم أن أسلوبه قد يبدو أحيانًا مخاطرة كبيرة، إلا أنه يمنح برشلونة أكثر مما يأخذ منه. إنه يبني فريقًا شابًا سيتطور مع مرور الوقت. أراه فريقًا قويًا ومتماسكًا، وأعجبني كثيرًا".
موسم برشلونة 2025-26
يعيش نادي برشلونة فترة مميزة خلال الموسم الرياضي 2025-2026، في ظل العمل الفني الذي يقوده المدرب الألماني هانزي فليك، حيث يفرض الفريق شخصيته بقوة على الساحة المحلية بشكل لافت.
ويعتلي الفريق الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حصد 49 نقطة، جاءت من 16 انتصارًا وتعادل واحد خلال 19 مباراة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ولم يقتصر تألق برشلونة على منافسات الليجا فقط، إذ حجز مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على الأراضي السعودية، إلى جانب ضمان التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.
على الصعيد القاري، تبدو الأمور أكثر تعقيدًا نسبيًا، حيث يحتل برشلونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بعد مرور ست جولات من مرحلة الدوري.
وبات الفريق مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولتين المتبقيتين من أجل رفع حظوظه في التأهل المباشر إلى دور ثمن النهائي، وتفادي خوض مباريات الملحق الأوروبي، في مهمة لا تقبل إهدار النقاط.