كيف يمكن أن تتأثر مستقبل ماركوس راشفورد بانتخابات رئاسة برشلونة، في الوقت الذي يتطلع فيه مايكل كاريك إلى العودة إلى مانشستر يونايتد

المشجعون الذين كانوا يشجعون راشفورد على وشك التصويت في انتخابات الرئاسة. سيقررون في منتصف مارس من سيقود برشلونة خلال السنوات الخمس المقبلة. الرئيس الحالي لابورتا هو المرشح المفضل لتمديد ولايته الثانية في مجلس الإدارة، والتي تعود إلى عام 2021. وقد اكتسب معظم شعبيته خلال عهد بيب جوارديولا وليونيل ميسي.

تقريرصحيفة التايمز عن كيف أن ولاية لابورتا الحالية "أكثر براغماتية وستسعى لإعادة انتخابه ليس بصفته مثاليًا جريئًا بل بصفته رجل إطفاء ماهرًا". لقد سعى إلى تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها البلوغرانا، مع الإشراف على إعادة تطوير متقنة لملعب كامب نو.

تم البحث عن القيمة في سوق الانتقالات، حيث يُعتبر راشفورد متاحًا بجزء بسيط من التكلفة التي كان سيكلفها في السابق. تشير صحيفة التايمز إلى أن "جميع هذه الجوانب من صفقة راشفورد تبدو جيدة في برنامج لابورتا الانتخابي".

ومع ذلك، سوف يضغط منافسو الرئيس على المزيد. فقد حث فيكتور فونت، وهو مرشح آخر في الصدارة، المؤيدين على "تحديد ما إذا كنا نريد الاستمرار في نظام على غرار الثمانينيات يقوم على فرد واحد أو اختيار مشروع تعددي يجلب الأفضل في العالم في كل مجال للحفاظ على النجاح الرياضي وحماية مستقبل النادي".

ويساعد لابورتا في قضيته حقيقة أن برشلونة يتصدر حالياً الدوري الإسباني، ووصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس الملك، وفاز بالفعل على غريمه ريال مدريد في كلاسيكو في كأس السوبر الإسباني.

