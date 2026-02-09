Getty
كيف يمكن أن تتأثر مستقبل ماركوس راشفورد بانتخابات رئاسة برشلونة، في الوقت الذي يتطلع فيه مايكل كاريك إلى العودة إلى مانشستر يونايتد
خيار الشراء: برشلونة يمكنه شراء راشفورد مقابل 30 مليون يورو
انتقل راشفورد إلى كاتالونيا في صيف 2025 بعد أن اعتبره روبن أمورين لاعبًا زائدًا عن الحاجة في أولد ترافورد. قضى النصف الثاني من الموسم الماضي في أستون فيلا، قبل أن يغتنم الفرصة للانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.
يمكن لبرشلونة الحصول على المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/36 مليون دولار)، مع إتمام صفقة انتقال دائم. لم تجر أي محادثات مباشرة مع مانشستر يونايتد حتى الآن.
ومع ذلك، نال راشفورد إعجاب سكان برشلونة. فقد حظي بتصفيق حار عند استبداله في المباراة التي فاز فيها فريقه 3-0 على ريال مايوركا. وتستمر شعبيته في كامب نو في الارتفاع، لكن الأحداث خارج الملعب على وشك تعقيد الأمور.
الانتخابات الرئاسية: لابورتا يسعى للاحتفاظ بالسيطرة
المشجعون الذين كانوا يشجعون راشفورد على وشك التصويت في انتخابات الرئاسة. سيقررون في منتصف مارس من سيقود برشلونة خلال السنوات الخمس المقبلة. الرئيس الحالي لابورتا هو المرشح المفضل لتمديد ولايته الثانية في مجلس الإدارة، والتي تعود إلى عام 2021. وقد اكتسب معظم شعبيته خلال عهد بيب جوارديولا وليونيل ميسي.
تقريرصحيفة التايمز عن كيف أن ولاية لابورتا الحالية "أكثر براغماتية وستسعى لإعادة انتخابه ليس بصفته مثاليًا جريئًا بل بصفته رجل إطفاء ماهرًا". لقد سعى إلى تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها البلوغرانا، مع الإشراف على إعادة تطوير متقنة لملعب كامب نو.
تم البحث عن القيمة في سوق الانتقالات، حيث يُعتبر راشفورد متاحًا بجزء بسيط من التكلفة التي كان سيكلفها في السابق. تشير صحيفة التايمز إلى أن "جميع هذه الجوانب من صفقة راشفورد تبدو جيدة في برنامج لابورتا الانتخابي".
ومع ذلك، سوف يضغط منافسو الرئيس على المزيد. فقد حث فيكتور فونت، وهو مرشح آخر في الصدارة، المؤيدين على "تحديد ما إذا كنا نريد الاستمرار في نظام على غرار الثمانينيات يقوم على فرد واحد أو اختيار مشروع تعددي يجلب الأفضل في العالم في كل مجال للحفاظ على النجاح الرياضي وحماية مستقبل النادي".
ويساعد لابورتا في قضيته حقيقة أن برشلونة يتصدر حالياً الدوري الإسباني، ووصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس الملك، وفاز بالفعل على غريمه ريال مدريد في كلاسيكو في كأس السوبر الإسباني.
عودة مانشستر يونايتد؟ كاريك يرغب في عودة راشفورد إلى أولد ترافورد
يأمل يونايتد ألا يكون قد خرج تمامًا من الصورة بعد، خاصة بعد إعفاء أموريم من مهامه الإدارية في أولد ترافورد في أوائل يناير. يتولى مايكل كاريك الآن زمام الأمور بشكل مؤقت، ويقال إنه يرغب في عودة راشفورد إذا تم تعيينه بشكل دائم في الصيف.
تزعم صحيفة "التايمز" أن العودة إلى مانشستر "تبدو احتمالاً بعيداً، بالنظر إلى الأجواء الإيجابية التي يعيشها راشفورد في برشلونة". لكنها تقر بأن "الانتخابات الرئاسية يمكن أن تغير المشهد فجأة".
نُصح راشفورد بـ"حساب" حلفائه في كاتالونيا وتجاهل أي تصريحات جريئة من المرشحين للرئاسة بشأن انتقالات محتملة للاعبين بارزين. إنه في المبنى وفي أفضل وضع ليكسب إقامة طويلة.
راشفورد يلفت الأنظار إلى جانب النجم الصاعد يامال
أشار مدرب برشلونة هانسي فليك إلى رغبته في الاحتفاظ باللاعب الدولي الإنجليزي. وقال المدرب الألماني: "أنا سعيد جدًا بماركوس، وأعتقد أنه بفضل إمكاناته وسرعته وتقنياته، يمكنه أن يقدم لنا المزيد".
ويُزعم أن دور راشفورد كبديل مؤثر لا ينبغي أن "يُعتبر علامة على أنه أقل شأنًا في هرم المهاجمين". لم يلعب سوى الموهبة الشابة لامين يامال دقائق أكثر من راشفورد في خط الهجوم هذا الموسم.
كما سجل الإنجليزي رقماً مزدوجاً من الأهداف والتمريرات الحاسمة، حيث أكسبه جريه السريع وأدائه النهائي حب جماهيره المتطلبة. لا توجد ضمانات فيما يتعلق بمستقبله، لكن الأوراق في كامب نو تبدو في صالح راشفورد.
