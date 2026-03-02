Getty Images Sport
ترجمه
كيف أقنع القميص والعرض التقديمي بالذكاء الاصطناعي بنجامين سيسكو برفض نيوكاسل والتوقيع مع مانشستر يونايتد
سيسكو في أفضل حالاته
قاد سيسكو مانشستر يونايتد للفوز 2-1 على كريستال بالاس يوم الأحد بهدفه السابع في ثماني مباريات في جميع المسابقات، ليصل إجمالي أهدافه إلى تسعة أهداف منذ انضمامه من رب لايبزيغ. كانت مباراة بالاس هي أول مباراة له كلاعب أساسي تحت قيادة مدرب مانشستر يونايتد مايكل كاريك، بعد أن سجل أهدافًا من على مقاعد البدلاء في ثلاث من مبارياته الأربع السابقة.
بدأ اللاعب السلوفيني مسيرته في أولد ترافورد ببطء، حيث سجل هدفين فقط في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة روبن أموريم. وهو الآن يبرر سعره، ويحظى فريق التوظيف في مانشستر يونايتد بالثناء لاختياره التعاقد معه وإرسال راسموس هوجلوند على سبيل الإعارة إلى نابولي.
- AFP
"فقط اجعل ذلك يحدث"
كشفت صحيفة "ذا صن" كيف استقطب مانشستر يونايتد سيسكو إلى أولد ترافورد خلال الصيف وتغلب على نيوكاسل في التعاقد معه. لعب رئيس قسم التوظيف كريستوفر فيفيل، الذي كان يعمل في لايبزيغ، ومدير مفاوضات الانتقالات مات هارجريفز دوراً رئيسياً في هذه الخطوة. تواصلوا مع معسكر سيسكو بعد أن خسر مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في السباق للتعاقد مع ليام ديلاب، مما تركهم أمام خيار بين المهاجم السلوفيني ومهاجم أستون فيلا أولي واتكينز.
وفقًا لتقرير صحيفة"ذا صن"، تضمنت محاولات هارجريفز وفيفيل لإقناع فريق سيسكو إنتاج فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي يظهر مشجعي مانشستر يونايتد وهم يرتدون قميصه وتقديم قميص الشياطين الحمر لهم. أخذ وكيله إلفيس باسانوفيتش القميص إلى سيسكو أثناء قيامه بالتدريبات التحضيرية للموسم مع لايبزيغ، وارتدى اللاعب القميص ونظر إلى شعار مانشستر يونايتد وقال لوكيله: "فقط اجعل الأمر يحدث".
الصالة الرياضية الخاصة والساونا مفتاح سلسلة الانتصارات المتتالية
وفقًا لصحيفة The Sun، تحسنت أداءات سيسكو نتيجة استقراره في الحياة في إنجلترا وانتقاله إلى منزل في شيشاير مزود بصالة رياضية خاصة وساونا وملعب كرة قدم. ساعدته بيئته الجديدة على تحسين لياقته البدنية مقارنة بأول أسابيعه مع النادي، عندما كان يقيم في فندق لوري في وسط مانشستر. يقع منزله بالقرب من مطار مانشستر، لكنه قام بتركيب نوافذ زجاجية مزدوجة لتقليل مستويات الضوضاء ومساعدته على النوم.
يعكس أداء سيسكو المتميز بعد بداية بطيئة سجله في الأندية الثلاثة السابقة التي لعب لها. سجل ثلاثة أهداف في أول ستة أشهر له مع فريق ليفيرينغ النمساوي، وهو الفريق الاحتياطي لـ RB Salzburg. ثم سجل 18 هدفًا في آخر 14 مباراة له في الموسم. كان موسمه الأول مع سالزبورغ مخيبًا للآمال، وبدأ موسمه الثاني ببطء، حيث سجل خمسة أهداف قبل عيد الميلاد. ثم سجل 11 هدفًا في آخر 14 مباراة.
تبع موسمه الأول في لايبزيغ نمطًا مشابهًا، حيث سجل سيسكو ثلاثة أهداف في أول 15 مباراة له، لكنه رد بتسجيل 11 هدفًا في الـ 16 مباراة التالية.
كارريك يشيد بـ"التأثير الكبير" لسييسكو
مهاجم برينتفورد إيغور تياغو هو الوحيد الذي سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2026 أكثر من سيسكو. سجل السلوفيني الآن ضعف عدد الأهداف التي سجلها هوجلوند في الموسم الماضي، مع بقاء 10 مباريات على نهاية الموسم. أحدث أهداف المهاجم - التي حسمت الفوز على فولهام وإيفرتون وبالاس وتعادل النتيجة مع وست هام - كانت تساوي 7 نقاط لمانشستر يونايتد، مما ساعده على الصعود إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في سعيه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.
وقال كاريك: "بنجامين في وضع جيد وقد كان له تأثير كبير في الأسابيع الأخيرة. إنه يتعلم ما يعنيه اللعب هنا، وتسجيل هدف الفوز اليوم أمر رائع. [إشراكه في التشكيلة الأساسية] ليس مجازفة. لم يكن قرارًا صعبًا. نحن هنا للمساعدة وأنا متأكد من أن ذلك سيستمر. إنه مستعد لفعل أي شيء".
يستضيف مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل يوم الأربعاء، ثم ينتظر 11 يومًا قبل مباراته التالية على أرضه أمام أستون فيلا.
