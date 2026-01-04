"كيف احتسبها الفار".. كاراجر يشكك في هدف ليفربول.. وفيرتس: كنت متأكدًا أنها تسلل لذلك لم أحتفل!

في مواجهة درامية حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة في ملعب "كرافن كوتيج"، واصل ليفربول مسلسل نزيف النقاط بتعادل مثير (2-2) أمام فولهام ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

المباراة التي تأخر انطلاقها لأسباب طبية، شهدت تقلبات هوليودية؛ فبعد أن نجح "الريدز" في قلب تأخرهم بهدف هاري ويلسون إلى تقدم قاتل عبر كودي جاكبو في الدقيقة 94، رفض أصحاب الأرض الاستسلام، ليخطف هاريسون ريد هدف التعادل الصاعق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حارماً كتيبة أرني سلوت من "ريمونتادا" كانت في المتناول، ومكرساً عقدة الفريق الدفاعية هذا الموسم.

رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بفارق 14 نقطة كاملة عن آرسنال المتصدر، بينما ارتفع رصيد فولهام إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.