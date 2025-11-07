Kevin Filling NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis و محمد سعيد

كيفين فيلينج .. أحدث اكتشافات منجم السويد المُذهل وخطواته لا تخطئ طريق ألكساندر إيزاك!

تمتلك السويد تاريخًا حديثًا فخورًا في إنتاج مهاجمين نخبة، من هنريك لارسون وزلاتان إبراهيموفيتش إلى ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريس، وإذا كان ينبغي تصديق الضجيج الإعلامي، فإن كيفين فيلينج، البالغ من العمر 16 عامًا، هو أحدث موهبة تخرج من تلك السلسلة من المواهب.

لا تزال مسيرة الفتى السويدي كيفين فيلينج الاحترافية في مهدها حقًا، لكن بعد ظهوره المميز في الصيف، أصبح المراهق يتصدر عناوين الأخبار، حيث يجد نفسه مرتبطًا بعملاق إنجلترا مانشستر يونايتد، وأندية أخرى.

وأظهرت إدارة مانشستر يونايتد بالفعل قوتها في السعي وراء أفضل المواهب الشابة، حيث استحوذت على موهبة إسكندنافية أخرى مثل تشيدو أوبى من آرسنال بالإضافة إلى لاعب الوسط المالي سيكو كوني، منذ توليهم إدارة العمليات الكروية في أولد ترافورد في أواخر عام 2023.

وسواء كان هناك صفقة أخرى لمراهق موهوب في الأفق أم لا، يبقى أن نرى ذلك، مع وجود بعض الأسماء الكبيرة الأخرى التي يُفترض أنها تتنافس بينما يُستخدم اسم يونايتد غالبًا في الصحافة للوكالات لاكتساب قوى تفاوضية.

ما هو واضح، مع ذلك، هو أن كرة القدم السويدية لديها موهبة كبيرة أخرى بين يديها...

  • من هنا بدأت رحلة الواعد فيلينج

    يحق لفيلينج تمثيل كل من السويد والسنغال من خلال والديه، وقد وُلد في مدينة فاستيراس السويدية - على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم - في نوفمبر 2008.

    وبدأت رحلته في كرة القدم في نادي IK فرانك الذي يقع في فاستيراس، لكنه انتقل في سن 11 عامًا إلى النادي المحلي الأكبر فاستيراس  S، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

    ومن المثير للاهتمام أن ذلك هو نفس المكان الذي تدرج فيه مدافع مانشستر يونايتد السابق فيكتور ليندلوف.

    وفي ذلك النادي لفت فيلينج انتباه أكبر نادي في ستوكهولم، AIK، وانضم إلى أكاديميتهم قبل موسم 2023 وهو في سن 14. تقدم بشكل سريع عبر الفئات العمرية، وشارك في المباريات مع فرق تحت 16 سنة وتحت 17 سنة، حيث سجل 10 أهداف في 14 مباراة في عام 2023. واصل خطى النجاح في العام التالي، حيث سجل 12 هدفًا في 26 مباراة كعضو كامل في فريق تحت 17 سنة.

    تم ترقيته إلى فريق تحت 19 سنة في وقت سابق في عام 2025، وبعد إعارة قصيرة إلى نادي إنكوبينجز SK الشريك في الدرجة الثالثة، حيث سجل هدفًا في ثلاث مشاركات فقط، اعتُبر اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا جاهزًا للحصول على فرصة من ناديه الأم.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    الفرصة الأولى وبصمة واضحة

    في أواخر يونيو 2025، حصل فيلينج على ثقة المدرب ميكال توماسون، حيث شارك بشكل غير متوقع في مواجهة الدوري السويدي ضد المنافس الشرس في المدينة IFK جوتبورج.

    وأتت هذه المخاطرة ثمارها بشكل كبير، حيث سجل فيلينج هدفًا في أول ظهور له ضمن الفوز بنتيجة (3-0)، حيث قام بتوجيه حركته للحفاظ على كونه في وضعية اللعب، مثل لاعب محترف، وتمكن من اعتراض تمريرة ذكية وضعته أمام المرمى قبل أن يتقدم نحو الحارس ويسكنها الشباك، مما أثار حماسًا هائلًا بين الجماهير، ومن ثم تم استبداله لاحقًا تحت تصفيق حار من جماهير ملعب ستروبري أرينا.وعن ذلك اللقاء، قال مدربه ميكال توماسون: "بدأ فيلينج لأنه تدرب بشكل هائل. لقد أقنعني. مشاركته ليست قضية شجاعة. اخترت أفضل فريق اليوم. كان في الفريق فتى يبلغ 16 عامًا وشاب يكمل 18 عامًا الأسبوع الماضي. قدمنا بأقوى فريق لدينا. لا نأخذ بعين الاعتبار أعمارهم. كيفين يجلب جودة وطاقة. نحن معجبون جدًا به"

  • نجم يبزغ في السويد ويتوهج سريعًا

    في اليوم التالي مباشرة، أعلن AIK أن الشاب فيلينج قد وقع عقده الاحترافي الأول ليبقى في النادي حتى يونيو 2028.

    وعلق فيلينج، قائلًا: "أشعر وكأنني في حلم لا يصدق لأنني وقعت عقدي الأول مع AIK، إنه حلم يتحقق أن أتمكن من الانضمام إلى فريق الرجال في سن 16 والآن أتطلع إلى مواصلة تطويري لتحقيق حلمي التالي في المستقبل، وهو الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة السويد".

    ومع ذلك، فإن إنجازات فيلينج التهديفية في أول ظهور له لم تؤد إلى اختراق فوري للأسف، حيث تبين أن المراهق قد عانى من إصابة في الركبة، ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين، ومن ثم تم تخفيف عودته إلى العمل - بدءًا من مباراة واحدة فقط من أصل 8 مباريات منذ أواخر أغسطس، إلا أنه سيظل سعيدًا بمستوى وقت اللعب الذي حصل عليه في سنه.

    ومع ذلك، سجل فيلينج هدفه الثاني على المستوى الأول لفريق AIK في لحظة منتشية أخرى، حيث ارتفع أعلى ليحرز هدف الفوز في الدقيقة 96 ضد منافسيه في ستوكهولم IF برومابويكارنا.

    وعلى الصعيد الدولي، يشكل فيلينج بالفعل جزءًا من فريق السويد تحت 18 عامًا وسجل مؤخرًا ثنائية ضد ويلز في مباراة ودية.

    وقد مثل بالفعل منتخبات تحت 15 عامًا، تحت 16 عامًا، وتحت 17 عامًا، ويبدو أنه مقدر له أن يشارك في الفريق الأول في المستقبل غير البعيد.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    أكبر نقاط القوة لدى فيلينج

    هدفي فيلينج مع الفريق الأول يعكسان السمات التي يظهرها بالفعل في سن مبكرة، فالهدف الأول ضد جوتبورج أظهر سرعته وجرأته، بينما الثاني أظهر قدرته على اللعب بالرأس، حيث إنه يقف بالفعل عند ارتفاع 6 أقدام و1 بوصة رغم أنه لا يزال أمامه سنوات للنمو.

    بالفعل، كان فيلينج جاهزًا للمعركة البدنية في أول ظهور له، حيث شارك في الكثير من المبارزات. لديه القدرة على اللعب في الخارج أيضًا، حيث يعمل غالبًا في القناة اليسرى ويدخل للداخل.

    وقال عنه رئيس الكشافة والتوظيف في نادي AIK فريدريك ويسور هانسن: "كيفين كان أحد اللاعبين الأكاديمية الأوائل الذين لاحظتهم عندما جئت إلى النادي، ومنذ ذلك الحين كان تطوره إيجابيًا للغاية. مع سرعته وكثافته وعدوانيته الطبيعية، فهو مناسب تمامًا لكرة القدم التي نريد لعبها".

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-SUIAFP

    على خطى ألكسندر إيزاك

    على الرغم من أنه قد لا يتطور ليصبح نفس نوع المهاجم الكامل مثل مواطنه ألكساندر إيزاك، هناك بالتأكيد ما يكفي من التشابهات بين مسيرتهما وأسلوب لعبهما لإجراء المقارنة، وسيأمل أيك أن يصل هذا الشاب الموهوب إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة.

    لا سيما أن إيٍزاك بدأ أيضًا مسيرته في أيك، حيث وُلد ونشأ في حي سولنا بالعاصمة ستوكهولم، وهو الحي الذي يقع فيه النادي، وأمضى 12 عامًا مع فريقه المستقبلي، متسلقًا عبر المراتب قبل الانضمام إلى أكاديمية بروسيا دورتموند في سن السابعة عشرة.

    مثل فيلينج، إيزاك مهاجم قادر على حمل الكرة بقدميه بتهديد حقيقي وهو متزن بشكل رائع أمام المرمى، فكلاهما قوي، وأيضًا يبلغ من العمر 26 عامًا وقدرته على توقيت الركض وتشكيل تهديد في الهواء تجعله بارعًا.

    من المعقول أن يكون لدى المراهق بضع بوصات لينمو ليوازي إطار إيٍزاك الذي يبلغ 6 أقدام و4 بوصات، ويبدو أن فيلينج مستعد ليكون حضورًا بدنيًا أكثر، وليس مختلفًا عن جيكوريس.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    سيكمل فيلينج السابعة عشر في نهاية نوفمبر الجاري، لكن هل سيتبع خطى إيزاك مرة أخرى ويقوم بخطوة مبكرة نحو أحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا؟ الإجابة هنا ليست واضحة كليًا رغم ذكر اسم العملاق مانشستر يونايتد في قائمة المهتمين، لكن قد يكون ذلك فقط كوسيلة ضغط من الوكيل.

    في أغسطس، أفادت تقارير من السويد أن يونايتد وتوتنهام كانا يتابعان فيلينج الذي تقدر قيمته السوقية بـ3 ملايين يورو، لكن لن يتمكن أي منهما من التعاقد معه حتى نوفمبر 2026 عندما يبلغ 18 عامًا، وفقًا لقواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    كانت خطة الأول هي إعارته إلى نادي لوزان المملوك لشركة إينيوس في سويسرا، بينما كان سارس سيرسله فورًا مرة أخرى إلى أيك.

    ثم، بعد أسابيع من الصمت، أفادت وسائل الإعلام الألمانية في أواخر أكتوبر أن يونايتد كان في "مفاوضات ملموسة"، بشأن اللاعب وسط اهتمام من الدوري الألماني، مع توقع رحيل فيلينج في أقرب وقت في يناير - لكن هذا الاقتراح تم رفضه سريعًا من قبل الصحافة السويدية.

    قد تكون إدارة الشياطين الحمراء قد بدأت المحادثات، ويبدو أن أيك لن يكون مستعدًا للبيع في وقت قريب، ويقدر الآن قيمة المهاجم بحوالي 5 ملايين يورو. 

    وبعد ذلك بقليل، تم الإشارة إلى اهتمام أستون فيلا أيضًا، لكن يُقال إنهم ولا يونايتد على استعداد لمقابلة السعر الجديد الذي يطلبه النادي من ستوكهولم على الرغم من إرسال الكشافة لمشاهدته.

    وفي هذا الشأن، علق فيلينج نفسه قائلًا: "لا يوجد شيء مميز، لا أعرف الكثير. أنا مُركز على أيك وهذا هو كل تركيزي. لذا، سأواصل هناك. (خُطتي هي) أخذ مكان في الفريق والقيام بأفضل ما أستطيع في كل مباراة وكل فرصة أحصل عليها. أريد أن أواصل تقديم المزيد من النقاط".

