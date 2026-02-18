كيفن دي بروين في طريقه للعودة! نجم نابولي يعود إلى إيطاليا مع دخول فترة إعادة التأهيل الطويلة من الإصابة مرحلتها النهائية

لم تكن رحلة العودة سهلة على لاعب مانشستر سيتي السابق. لقد مر 116 يومًا منذ أن تعرض دي بروين لإصابة مدمرة في 25 أكتوبر. خلال مباراة حاسمة ضد إنتر، تعرض لاعب الوسط لإصابة خطيرة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن أثناء تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة الأولى. كان مشهد البلجيكي وهو يبكي بمثابة ضربة قاسية لفريق بارتينوبي. بناءً على نصيحة الأخصائيين، خضع لعملية جراحية في أنتويرب في 29 أكتوبر وقضى الأشهر القليلة الماضية في عيادة متخصصة في بلجيكا.

مع عودته إلى إيطاليا المقررة في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لصحيفة كورييري ديلو سبورت، سيتمكن من رؤية زملائه في الفريق عند عودتهم للتدريب يوم الاثنين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن من المشاركة مع بقية المجموعة، ناهيك عن عودته إلى تشكيلة المباراة.

في تقلب من تقلبات القدر، تزامنت إعادة تأهيل دي بروين مع إعادة تأهيل زميله في المنتخب الوطني روميلو لوكاكو. في حين أن لوكاكو نجح بالفعل في العودة إلى تشكيلة كونتي للمباريات، فإن مسار دي بروين تطلب تدخلًا جراحيًا. على الرغم من اختلاف طرق تعافيهما، إلا أن كلا اللاعبين يشتركان في هدف واحد: استعادة لياقتهما البدنية القصوى لقيادة نابولي في الدوري الإيطالي وتأمين مكانهما في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. بالنسبة لدي بروين، الذي سيبلغ 35 عامًا في يونيو، يمثل هذا الصيف فرصة أخيرة لتحقيق المجد العالمي.