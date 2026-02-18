Getty Images Sport
كيفن دي بروين في طريقه للعودة! نجم نابولي يعود إلى إيطاليا مع دخول فترة إعادة التأهيل الطويلة من الإصابة مرحلتها النهائية
الطريق الطويل من أنتويرب إلى الدوري الإيطالي
لم تكن رحلة العودة سهلة على لاعب مانشستر سيتي السابق. لقد مر 116 يومًا منذ أن تعرض دي بروين لإصابة مدمرة في 25 أكتوبر. خلال مباراة حاسمة ضد إنتر، تعرض لاعب الوسط لإصابة خطيرة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن أثناء تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة الأولى. كان مشهد البلجيكي وهو يبكي بمثابة ضربة قاسية لفريق بارتينوبي. بناءً على نصيحة الأخصائيين، خضع لعملية جراحية في أنتويرب في 29 أكتوبر وقضى الأشهر القليلة الماضية في عيادة متخصصة في بلجيكا.
مع عودته إلى إيطاليا المقررة في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لصحيفة كورييري ديلو سبورت، سيتمكن من رؤية زملائه في الفريق عند عودتهم للتدريب يوم الاثنين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن من المشاركة مع بقية المجموعة، ناهيك عن عودته إلى تشكيلة المباراة.
في تقلب من تقلبات القدر، تزامنت إعادة تأهيل دي بروين مع إعادة تأهيل زميله في المنتخب الوطني روميلو لوكاكو. في حين أن لوكاكو نجح بالفعل في العودة إلى تشكيلة كونتي للمباريات، فإن مسار دي بروين تطلب تدخلًا جراحيًا. على الرغم من اختلاف طرق تعافيهما، إلا أن كلا اللاعبين يشتركان في هدف واحد: استعادة لياقتهما البدنية القصوى لقيادة نابولي في الدوري الإيطالي وتأمين مكانهما في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. بالنسبة لدي بروين، الذي سيبلغ 35 عامًا في يونيو، يمثل هذا الصيف فرصة أخيرة لتحقيق المجد العالمي.
القطعة المفقودة لدى كونتي في سباق دوري أبطال أوروبا
على الرغم من عودة لوكاكو إلى الملعب، إلا أنه لا يزال يبحث عن أفضل حالة بدنية له. ويواجه دي بروين تحديًا مشابهًا. غاب اللاعب البلجيكي عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريبًا، ورغم أن عودته إلى غرفة الملابس تمنح الفريق دفعة معنوية فورية، إلا أن النادي لا يزال حذرًا. كما أظهرت حالة لوكاكو، فإن الصبر أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، بمجرد أن يستعيد دي بروين إيقاعه وقوته، سيصبح سلاحًا عالميًا بالنسبة إلى كونتي، حيث يدخل نابولي المرحلة الحاسمة من الموسم ويقاتل من أجل الحصول على مركز مربح في دوري أبطال أوروبا.
تغير المشهد في نابولي بشكل كبير خلال غياب دي بروين. عندما كان متاحًا آخر مرة، كان النادي ينافس على جميع الجبهات. منذ ذلك الحين، فازوا بكأس السوبر في السعودية، لكنهم خرجوا أيضًا من المسابقات الأوروبية، مما جعلهم يركزون فقط على الشؤون المحلية. ومع ذلك، فقد انهار أيضًا دفاعهم عن لقب الدوري الإيطالي، حيث لا يزالون متأخرين بـ 11 نقطة عن إنتر بعد 25 مباراة.
الدفعة الأخيرة لأوروبا وكأس العالم
على الرغم من التحديات، لا يزال الهدف واضحًا بالنسبة لدي بروين. فهو يريد إنهاء الموسم بقوة لضمان عودة نابولي إلى النخبة الأوروبية. وفي حديثه سابقًا عن تعافيه، قال دي بروين: "سأخضع لفحص بالأشعة المقطعية، وآمل أن أعود قريبًا". هذا التفاؤل أصبح الآن حقيقة مع اقتراب عودته إلى التدريبات الكاملة. يدرك اللاعب البلجيكي أن الوقت المتبقي له قليل لإثبات لياقته البدنية أمام مدربي المنتخب الوطني قبل البطولة الصيفية في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
لم يكن توقيت عودته أفضل بالنسبة لنادي نابولي الذي تعرض مؤخراً لعدة إصابات، بما في ذلك إصابة المدافع أمير رحماني. غالباً ما تحدث كونتي عن الحاجة إلى القيادة والجودة الفنية في وسط الملعب، ودي بروين يوفر كلاهما بوفرة. مع دخول التعافي مرحلته النهائية، من المتوقع أن يتم دمج لاعب الوسط تدريجياً في الفريق الأول ليضفي المزيد من السحر في الثلث الأخير من الملعب.
مطاردة غروب الشمس الذهبي في نابولي
قصة موسم دي بروين هي قصة مرونة. في سن يقارب 35 عامًا، شكك الكثيرون في قدرته على العودة إلى المستوى المطلوب لنظام كونتي القائم على الضغط العالي، لكن العمل الذي قام به في أنتويرب يشير إلى أنه جاهز لخوض غمار الموسم الأخير. مع تعليق سباق الدوري الإيطالي والتأهل الأوروبي، قد يكون دي بروين، الذي يتمتع بلياقة بدنية عالية ومستوى أداء عالٍ، هو العامل الفارق. اللاعب المبدع على وشك العودة إلى المدينة، وبالنسبة لمشجعي نابولي، فإن وصوله لا يمكن أن يأتي في وقت أفضل من هذا، حيث يسعون إلى إنهاء موسم صعب بنجاح.
