أحمد رفعت

كيسييه يفرض كلمته بلقاء كوت ديفوار وموزمبيق .. وعلى الأهلي التحرك سريعًا من أجله

كيسييه يتألق ويقود كوت ديفوار لانتصار صعب على موزامبيق، ليؤكد تفوق نجوم الأهلي بأمم إفريقيا

قاد فرانك كيسييه منتخب بلاده كوت ديفوار، للفوز على موزامبيق بهدف دون رد، في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم إفريقيا.

تألق كيسييه بشكل لافت، ليقود الأفيال "حامل اللقب" لتحقيق انتصارًا مهمًا، في بداية مشوار الدفاع عن كأس الأمم.

    كيسييه وثنائي الأهلي يقولون كلمتهم في أمم إفريقيا

    فرض ثلاثي الأهلي كلمته بقوة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، ليؤكد نجوم الراقي حضورهم اللافت على الساحة القارية، سواء مع منتخباتهم الوطنية أو من خلال بصمتهم الفردية داخل الملعب. الثلاثي المكوّن من الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والنجم الجزائري رياض محرز، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، كان عنوانًا للتألق في الجولة الأولى من البطولة.

    إدوارد ميندي واصل تأكيد قيمته كأحد أفضل حراس القارة، بعدما قدّم أداءً ثابتًا وقويًا أمام منتخب بوتسوانا، قاد به منتخب السنغال لتحقيق فوز مستحق بثلاثية نظيفة، محافظًا على شباكه نظيفة (كلين شيت) ومُظهرًا هدوءًا وخبرة كبيرة في التعامل مع هجمات المنافس، ليمنح أسود التيرانجا انطلاقة مثالية في البطولة.

    أما رياض محرز، فكان نجم الشباك بلا منازع في مواجهة الجزائر أمام السودان، حيث قدّم عرضًا هجوميًا مميزًا، سجّل خلاله هدفين، من بينهما أسرع هدف في النسخة الحالية من البطولة، ليساهم بشكل مباشر في فوز محاربي الصحراء بثلاثية نظيفة.

    وعلى الجانب الآخر، لعب فرانك كيسييه دورًا مهمًا في فوز منتخب ساحل العاج على موزمبيق، بعدما صنع هدف المباراة الوحيد، مؤكدًا أهميته كلاعب وسط متكامل يجمع بين القوة البدنية والرؤية الجيدة للملعب، ليساهم في منح الأفيال بداية إيجابية في مشوارهم بالبطولة.

    وبهذا التألق اللافت، يثبت ثلاثي الأهلي أن تأثيرهم لا يقتصر على أنديتهم فقط، بل يمتد ليكون حاضرًا وبقوة مع منتخباتهم الوطنية، في بطولة تُعد الأهم على مستوى القارة الإفريقية.

    كيسييه .. كلمة السر في كوت ديفوار

    قدّم فرانك كيسييه إضافة هجومية واضحة مع منتخب كوت ديفوار، وكان بحق كلمة السر في الانتصار الصعب على منتخب موزامبيق، بعدما نجح في أداء جميع أدواره داخل أرض الملعب على أكمل وجه، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

    لاعب الوسط الإيفواري ظهر بصورة القائد الحقيقي، وتحكّم في إيقاع اللعب بفضل قوته البدنية وخبرته الكبيرة.

    كيسييه لعب دورًا محوريًا في وسط الملعب، حيث تميّز بقدرته على قطع الكرات وإفساد هجمات المنافس، قبل أن يتحول سريعًا لبناء اللعب وتوزيع الهجمات على الجانبين الأيمن والأيسر بدقة عالية، ما منح زملاءه المساحات اللازمة للتقدم وصناعة الفرص.

    ولم يكتفِ بذلك، بل كان حاضرًا بالزيادة العددية داخل منطقة الجزاء في التوقيتات المناسبة، وهو ما أثمر عن صناعته لهدف الأفيال الوحيد في اللقاء.

    وكاد فرانك كيسييه أن يضاعف النتيجة ويُسجّل الهدف الثاني بعدما سنحت له فرصة محققة داخل منطقة الجزاء، إلا أن التوفيق لم يحالفه هذه المرة.

    ورغم ذلك، فإن تمريراته الصحيحة وتحركاته الذكية لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على توازن الفريق ومساعدته على فرض السيطرة حتى صافرة النهاية، ليؤكد كيسييه من جديد قيمته كأحد أهم مفاتيح اللعب في صفوف منتخب كوت ديفوار.

  • كيسييه وأرقام استثنائية

    واصل فرانك كيسييه حضوره المؤثر مع منتخب بلاده، بعدما صنع الهدف الوحيد لساحل العاج في شباك منتخب موزمبيق، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل على الصعيدين الدولي والنادي.

    ويُعد كيسييه من الأسماء الثابتة في تاريخ مشاركات ساحل العاج بكأس أمم أفريقيا، حيث ساهم مع المنتخب في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2019 و2021 و2023، مؤكّدًا استمراريته وتأثيره في البطولات الكبرى.

    وعلى مدار مسيرته مع منتخب ساحل العاج، خاض كيسييه 94 مباراة دولية، ساهم خلالها في 23 هدفًا، بواقع 14 هدفًا و9 تمريرات حاسمة، ليُصنّف كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الأفيال.

    وخلال آخر أربع مباريات خاضها مع الأهلي السعودي ومنتخب ساحل العاج، قدّم كيسييه مستويات مميزة، حيث: صنع هدفًا أمام موزمبيق، سجل وصنع أمام القادسية، وسجل هدفًا آخر أمام القادسية.

    وعلى مستوى الموسم الحالي مع النادي والمنتخب، شارك كيسييه في 25 مباراة، ونجح في تسجيل 11 مساهمة تهديفية، توزعت بين مختلف البطولات، إذ ساهم في: كأس أمم أفريقيا، تصفيات كأس العالم، كأس الملك، دوري روشن السعودي، دوري أبطال آسيا، السوبر السعودي.

  • على الأهلي التحرك سريعًا من أجل كيسييه

    ينتهي عقد فرانك كيسييه مع الأهلي في صيف 2026، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون العودة إلى الراقي.

    وبعد المستوى الذي يقدمه حاليًا مع كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2025، أصبح من الوارد جدًا أن ينتقل كيسييه إلى فريق آخر.

    وأصبح أيضًا من الضروري أن يتحرك الأهلي من أجل التجديد معه في أسرع وقت، وذلك قبل الدخول في الفترة الحرة خلال يناير المقبل.

