كير ستارمر ينتقد السير جيم راتكليف بعد أن انتقد رئيس الوزراء مالك مانشستر يونايتد بسبب تصريحاته "المسيئة والخاطئة" عن المهاجرين

كما انتقد راتكليف ستارمر في المقابلة، مدعيا أن رئيس الوزراء "لطيف للغاية" وأن البلاد بحاجة إلى زعيم "مستعد لأن يكون غير محبوب لفترة من الوقت من أجل حل القضايا الكبرى". وأشاد بزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، الذي تعهد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتقليل الهجرة الشرعية بشكل كبير، واصفا إياه بأنه "رجل ذكي" و"ذو نوايا حسنة".

اعترف راتكليف بأنه واجه معارضة لقيادته لنادي مانشستر يونايتد، بما في ذلك إجراءات خفض التكاليف التي أدت إلى تسريح أكثر من 600 عامل. كما أشرف راتكليف على قرار تمديد عقد إريك تين هاج كمدرب حتى عام 2024، ليقوم بعد ذلك بفصله بعد أربعة أشهر فقط. كما أقال المدير الرياضي دان أشوورث بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، متجاهلاً تحفظاته على روبن أموريم، الذي تم فصله بعد 14 شهراً من تعيينه.

وقال: "حسنًا، لقد كنت غير محبوب جدًا في مانشستر يونايتد لأننا أجرينا الكثير من التغييرات". "لكن من أجل الأفضل، في رأيي. وأعتقد أننا بدأنا نرى بعض الأدلة في نادي كرة القدم على أن ذلك بدأ يؤتي ثماره. لكنك تواجه نفس المشاكل في البلد. إذا كنت تريد حقًا التعامل مع القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة، مع الأشخاص الذين يختارون الحصول على الإعانات بدلاً من العمل لكسب عيشهم، إذا كنت تريد التعامل مع ذلك، فعليك القيام ببعض الأمور غير الشعبية، وإظهار بعض الشجاعة".

رد ستارمر على الفور على راتكليف، ووصف تعليقاته بأنها "مسيئة وخاطئة". وأضاف: "بريطانيا بلد فخور ومتسامح ومتنوع. يجب على جيم راتكليف أن يعتذر".

رد فاراج على تعليقات ستارمر بقوله: "لقد شهدت بريطانيا هجرة جماعية غير مسبوقة غيرت طابع العديد من المناطق في بلدنا. قد يحاول حزب العمال تجاهل ذلك، لكن حزب الإصلاح لن يفعل".