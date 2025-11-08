"مواجهة ليست جميلة" .. كونسيساو يُهاجم طريقة أداء الأهلي بعد خسارة الاتحاد لديربي جدة!

حسم الأهلي قمة ديربي جدة لصالحه بفوز ثمين على الاتحاد بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليؤكد تفوقه الفني والذهني في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع النجم الجزائري رياض محرز عند الدقيقة 55، بعد تسديدة قوية ومتقنة من داخل منطقة الجزاء عجز حارس الاتحاد عن التصدي لها، ليترجم سيطرة الأهلي ويمنح فريقه ثلاث نقاط غالية أعادت التوازن للراقي في مشواره المحلي.

بهذا الفوز، نجح الأهلي في كسر عقدة الديربي بعد مباراتين دون انتصار أمام غريمه التقليدي، كما استعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض، ليؤكد جاهزيته الفنية تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، الذي أعاد التنظيم والصلابة للفريق في الجانب الدفاعي مع سرعة التحول الهجومي.

وعلى الجانب الآخر، ازدادت معاناة الاتحاد الذي واصل سلسلة نتائجه المتذبذبة للمباراة الثانية تواليًا، بعد تعادله الدرامي أمام الخليج (4-4) في الجولة السابقة، ليواجه مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو موجة من الانتقادات بسبب غياب الانسجام الهجومي وتراجع الفاعلية أمام المرمى رغم امتلاك كتيبة من النجوم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن، لتزداد الضغوط على الفريق الجداوي الذي بدأ الموسم بقوة قبل أن يفقد بريقه في الأسابيع الأخيرة.

فوز الأهلي في الديربي لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة عودة قوية من فريق يبحث عن المنافسة على القمة، في حين ترك الهزيمة جرحًا مفتوحًا في صفوف الاتحاد التي تحتاج إلى مراجعة شاملة قبل دخول المنعطفات الحاسمة من الموسم.