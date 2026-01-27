كونتي يغامر بخسارة كل شيء في يناير.. بين الإصابات والتشكيل نابولي بلا حلول بديلة!

يقولون إنه بعد هزيمة سيئة لا يوجد شيء أفضل من العودة فورًا إلى الملعب، وفي مناسبات عديدة ربما يكون ذلك صحيحًا، إلا أن الأمر ليس كذلك على الأرجح مع نابولي، ليس نابولي الذي رأيناه مؤخرًا، على الأقل.

خسر أبطال إيطاليا الحاليون بشكل سيء أمام يوفنتوس، والآن تنتظرنا مباراة حاسمة أخرى في موسم اتخذ منعطفًا نحو الأسوأ، يصل تشيلسي إلى ملعب مارادونا يوم الأربعاء، وستكون مباراة حياة أو موت، فإما أن تستمر مغامرة دوري الأبطال عبر الملحق أو تنتهي بشكل مفاجئ، لا يوجد حل وسط.

بمعنى أو بآخر، هذه هي اللحظة الأكثر دقة وحساسية منذ تولي أنطونيو كونتي تدريب نابولي، بل أكثر من شهر نوفمبر، وأكثر مما حدث بعد مباراة بولونيا، تلك اللحظات الساخنة التي بدأت فيها شائعات استقالته أو حدوث انقسام تسري بخبث.

والسبب واضح، نابولي، الذي فاز للتو بكأس السوبر الإيطالي قبل بضعة أسابيع ولا يزال ينافس في كأس إيطاليا، يواجه خطر الإقصاء من كل شيء آخر تقريبًا في يناير، وهذا، بالنسبة لفائز مثل كونتي، سيكون سيناريو غير مسبوق تقريبًا.

Getty/Goal