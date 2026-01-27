Goal.com
Antonio Conte Napoli GFXGOAL
Stefano Silvestri و علي رفعت

كونتي يغامر بخسارة كل شيء في يناير.. بين الإصابات والتشكيل نابولي بلا حلول بديلة!

بددت الهزيمة في تورينو عمليًا أي آمال في تكرار الفوز بالاسكوديتو، والآن نحن أمام مباراة حياة أو موت في دوري أبطال أوروبا وأزمة الإصابات مستمرة.

يقولون إنه بعد هزيمة سيئة لا يوجد شيء أفضل من العودة فورًا إلى الملعب، وفي مناسبات عديدة ربما يكون ذلك صحيحًا، إلا أن الأمر ليس كذلك على الأرجح مع نابولي، ليس نابولي الذي رأيناه مؤخرًا، على الأقل.

خسر أبطال إيطاليا الحاليون بشكل سيء أمام يوفنتوس، والآن تنتظرنا مباراة حاسمة أخرى في موسم اتخذ منعطفًا نحو الأسوأ، يصل تشيلسي إلى ملعب مارادونا يوم الأربعاء، وستكون مباراة حياة أو موت، فإما أن تستمر مغامرة دوري الأبطال عبر الملحق أو تنتهي بشكل مفاجئ، لا يوجد حل وسط.

بمعنى أو بآخر، هذه هي اللحظة الأكثر دقة وحساسية منذ تولي أنطونيو كونتي تدريب نابولي، بل أكثر من شهر نوفمبر، وأكثر مما حدث بعد مباراة بولونيا، تلك اللحظات الساخنة التي بدأت فيها شائعات استقالته أو حدوث انقسام تسري بخبث.

والسبب واضح، نابولي، الذي فاز للتو بكأس السوبر الإيطالي قبل بضعة أسابيع ولا يزال ينافس في كأس إيطاليا، يواجه خطر الإقصاء من كل شيء آخر تقريبًا في يناير، وهذا، بالنسبة لفائز مثل كونتي، سيكون سيناريو غير مسبوق تقريبًا.
stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • أربعة أيام من حبس الأنفاس

    لم يخرج نابولي حسابيًا من سباق الاسكوديتو بعد، لكن الأمر يتطلب الكثير من الخيال للاعتقاد بإمكانية عودتهم للمنافسة بعد أحداث عطلة نهاية الأسبوع الماضي، التي كانت مثالية للإنتر وكارثية للنابولييتانو.

    الترتيب لا يكذب، صعد الإنتر إلى 52 نقطة، بينما ظل نابولي عالقًا عند 43 نقطة، نفس رصيد روما، وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس. 

    باختصار، من الأفضل النظر إلى الخلف بدلًا من الأمام، لأن خسارة أحد المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ستكون الفشل الموسمي الحقيقي لمن توجوا أبطالًا لإيطاليا قبل أقل من عام، بل أكثر حتى من ضمان الفوز بلقب ثانٍ، وهو أمر ليس من السهل تحقيقه أبدًا.

    إذا كان المركز الأول قد ضاع تقريبًا، فإن مباراة الأربعاء ستكون مثيرة، حيث يحتل نابولي حاليًا المركز الخامس والعشرين وسيكون خارج دوري الأبطال في الوقت الحالي.

    سيتعين على هويلوند وزملائه الفوز على تشيلسي لدخول قائمة الـ 24 الأوائل والوصول إلى الملحق، من غير المعقول عمليًا، وإن لم يكن مستحيلاً حسابيًا، أن يكون التعادل كافيًا.

  • Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    من سيتعافى؟

    المشكلة هي نفسها دائمًا، أزمة إصابات لا تنتهي، ضد يوفنتوس، حرمت كونتي ونابولي من حارس مرماه الأساسي، فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، الذي استبعد بسبب مشكلة عضلية قبل بضع ساعات واضطر لإفساح المجال لميريت، البديل.

    استبعدت الفحوصات وجود أي إصابات خطيرة للصربي، لكنه لا يزال محل شك كبير لمباراة تشيلسي أيضًا. 

    وفي حال عدم استعادته لجاهزية اللعب، سيعود ميريت، الذي أفسد عودته للملعب يوم الأحد بتلقي شباكه ثلاثة أهداف، وهو لم يلعب دقيقة واحدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

    لا يزال بوليتانو ورحماني مستبعدين، وكذلك دي بروينه، ناهيك عن نيريس، الذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا، وماذا عن أنجيسا؟ لا، لن يكون متاحًا هو الآخر.

    بعد مباراة يوفنتوس، أوضح كونتي أنه كان من المفترض أن يعود، لكنه واجه بعض الصعوبات، لقد خفف من وتيرته بسبب ظهور بعض المشاكل، وهو ما يعني أنه ليس جاهزًا لمباراة تشيلسي أيضًا.

  • لوكاكو ليس في حالته

    في الهجوم، سيتولى راسموس هويلوند قيادة الأمور مرة أخرى، وعاد روميلو لوكاكو إلى الملعب ضد يوفنتوس، وكان ذلك ليعيش أجواء المباريات التنافسية أكثر من أي شيء آخر، لكنه ليس لائقًا، وكونتي نفسه يدرك ذلك، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك.

    قال كونتي: "لعب 10 دقائق، دفعته إلى الملعب لمنحه الثقة ولنرى ما إذا كان بإمكانه مساعدتنا، لكنه ليس لائقًا"، هكذا أكد المدرب بعد مباراة يوفنتوس ونابولي.

    كان لوكاكو بالفعل على مقاعد البدلاء في كوبنهاجن قبل أسبوع، دون أن يشارك، حينها أشرك كونتي كلاً من لوكا، لانج، أمبروسينو، أي شخص، إلا هو.

    علامة واضحة على أن كلاً من البلجيكي ونابولي بحاجة إلى وقت لاستعادة مشاعر الهيمنة التي عاشوها في الموسم الماضي.

    ضد فريق تشيلسي الذي لم يشعر فيه أبدًا بأنه ملك حقيقي، يغامر لوكاكو باستدعائه لتقديم المزيد، حتى لو كان ذلك فقط لمنح هويلوند المنهك الآن قسطًا من الراحة، بانتظار معرفة ما إذا كانت سوق الانتقالات ستحمل لنابولي شيئًا جديدًا في الأسبوع الأخير.

  • Giovane Santana Juventus Napoli 25012026Getty Images

    شاب خارج القائمة

    حقيقة أخرى هي أن التوقيع الجديد جيوفاني لن يتمكن من اللعب مساء الأربعاء، إنه ليس ضمن قائمة دوري أبطال أوروبا، ونابولي كان يعلم ذلك؛ فهم بالتأكيد لم يتعاقدوا معه لهذه المباراة.

    ومع ذلك، فإن لمحاته الرائعة كانت ستكون بمثابة بديل للأسماء المعتادة في خط الوسط الهجومي، وتحديدًا إلماس واللاعب المفاجأة السارة فيرجارا.

    قال كونتي أيضًا بعد مباراة يوفنتوس ونابولي: "لأول مرة في مسيرتي اضطررت لإشراك لاعب لم أره أبدًا في التدريبات، جيوفاني، هذا يؤكد الوضع الذي نمر به".

    سيتمكن جيوفاني من مد يد العون لنابولي في النصف الثاني من الموسم، في الدوري ودوري الأبطال، ولكن فقط إذا تأهل النابولييتانو من دور المجموعات، لكن ليس يوم الأربعاء حيث سيكون مشجعًا مثل أي مشجع آخر، وسيدعو بالتوفيق لزملائه الجدد.

  • كونتي بلا حلول

    كل هذا يعني أن كونتي لن يكون لديه خيارات بديلة ضد تشيلسي، أي تغييرات على التشكيلة المعتادة غير واردة، نظرًا لنقص اللاعبين الذي يجعل كل شيء صعبًا بشكل متزايد.

    سيلعب هويلوند في المقدمة، مع إلماس وفيرجارا خلفه، وسيشكل لوبوتكا وماكتوميناي ثنائية خط الوسط التي لم يسمع بها أحد حتى بضعة أسابيع مضت، وهكذا دواليك، ليس هناك مجال كبير للخيال.

    الشك الوحيد فيما يتعلق بالتشكيلة قد يكون مركز دي لورينزو، القائد سيلعب إما كظهير أو كمدافع ثالث، وفي الحالة الأخيرة، سيكون بيكوما على مقاعد البدلاء مع وجود جوتيريز في الظهير الأيمن.

    وكما يقول كونتي: "هؤلاء الرجال بحاجة إلى الاحتضان، لأنهم يعرضون سلامتهم للخطر، إنهم يذهبون أيضًا للمنتخبات الوطنية، ويلعبون دائمًا، الأمر ليس سهلاً".

    ولكن في هذه الأثناء، الملعب ينادي، وهو قاسٍ ولا يرحم، ضد تشيلسي، إما أن يحقق نابولي نتيجة إيجابية، أو يخاطر بفقدان كل الأهداف الكبرى في وقت مبكر من شهر يناير.

