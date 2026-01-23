زواج كروي ناجح: "كومو فابريجاس" الحل السحري لتحويل جوهرة برشلونة إلى مدافع عالمي.. وهانزي فليك في قفص الاتهام

مدرسة "لاماسيا" الخاصة بتكوين اللاعبين الشباب في العملاق الإسباني برشلونة؛ هي "مطمع" لأي نادٍ حول العالم، نظرًا للجودة الفنية الكبيرة التي تُنتجها.

نعم.. هذه حقيقة؛ فـ"لاماسيا" قدّمت لنا العديد من الأساطير في عالم كرة القدم، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالطبع.

لكن هُناك الكثير من الأسماء الشابة الموهوبة أيضًا، التي خرجت من هذه المدرسة مُبكرًا؛ لتضل طريقها فيما بعد، وتختفي سريعًا دون أن يتذكرها أحد.

لذلك.. يجب على اللاعب الذي يُقرر الخروج من "لاماسيا"، قبل الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة؛ أن يختار أفضل وجهة له، ومع مدرب يستطيع تطوير مهاراته وثقل شخصيته.

وخلال الأيام القليلة الماضية؛ برز اسمان من أبناء "لاماسيا" في طريقهما للرحيل عن برشلونة، هما: "الجناح وصانع الألعاب درو فيرنانديز، وقلب الدفاع أندريس كوينكا".

ونحن تحدثنا بالفعل عن درو سابقًا؛ ليأتي وقت التطرق إلى كوينكا، الذي بات على أعتاب الانضمام إلى نادي كومو الإيطالي.

الصحفي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو أعلن في الساعات القليلة الماضية، توصل كوينكا إلى "اتفاق شفهي" مع كومو؛ الذي يشرف على قيادته المدير الفني الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، ابن برشلونة السابق.