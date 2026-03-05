Getty Images Sport
ترجمه
كول بالمر يسخر من طريقة احتفال نجم أستون فيلا بعد فوز تشيلسي، حيث حطم أخيرًا الرقم القياسي الغريب لعدم تسجيل أي ركلة جزاء والذي استمر 107 مباراة
بالمر يسكت فيلا بارك
صعد تشيلسي إلى المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الساحق 4-1 على أستون فيلا في ويست ميدلاندز. بينما استحوذ جواو بيدرو على عناوين الصحف بثلاثية رائعة، حرص بالمر على أن تركز المحادثات بعد المباراة على تصرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى إنجازه الإحصائي الذي طال انتظاره. تعد هذه الفوز نقطة تحول مهمة لفريق ليام روزينيور، الذي تجاوز ليفربول ويقترب من مانشستر يونايتد وأستون فيلا في المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب.
انفجار على وسائل التواصل الاجتماعي
غالبًا ما ينتشر أونانا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة احتفاله بالفوز، حيث يقوم على سبيل المزاح بالعد حتى ثلاثة ووضع أصابعه في جيوبه وهو يعود عبر النفق بعد المباريات. ومع ذلك، سخر بالمر من أونانا على إنستغرام من خلال مشاركة مقطع فيديو لروتين البلجيكي المميز إلى جانب عدة صور لاحتفالاته خلال فوز تشيلسي على أستون فيلا.
في أواخر العام الماضي، انتشر مقطع فيديو لظهير أرسنال غابرييل ماغالهايس بعد أن قلد أسلوب أونانا عقب فوز الغانرز 4-1 على أستون فيلا. سجل الظهير الهدف الأول في تلك المباراة وقلد أسلوب لاعب وسط أستون فيلا أثناء وجوده في النفق.
بالمر يسجل أخيرًا في مباراة مفتوحة ضد خصم من الخمسة الأوائل
بالإضافة إلى التهكم، حقق بالمر إنجازًا شخصيًا بتسجيله أخيرًا هدفًا غير ركلة جزاء ضد منافس بدأ اليوم في المراكز الخمسة الأولى. على الرغم من مكانته كأحد أكثر المهاجمين إنتاجية في الدوري، إلا أن هذه الجفاف "غير ركلة الجزاء" استمر بشكل مفاجئ لمدة 107 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أصبحت هذه الإحصائية حاشية غريبة في مسيرة بالمر الرائعة، حيث أشار النقاد إلى اعتماده على الكرات الثابتة في المباريات الحاسمة. لكن هدفه في فيلا بارك في اللعب المفتوح أخرس تلك الأصوات، وأثبت أنه قادر على التسجيل في شباك أفضل الدفاعات في الدوري.
- AFP
تشتد المنافسة على المراكز الأربعة الأولى
سيحاول تشيلسي الاستفادة من هذا الزخم بينما يستعد لسلسلة من المباريات الحاسمة. قبل مواجهة باريس سان جيرمان في مباراة صعبة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، سيواجه البلوز أولاً فريق ريكسهام في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت. سيحاول بالمر بالتأكيد العودة إلى التسجيل ليواصل إسكات منتقديه ويحجز مكانه في تشكيلة توماس توخيل لإنجلترا في كأس العالم.
إعلان