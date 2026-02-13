Goal.com
مباشر
Cole Palmer Chelsea England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Translated by

كول بالمر هو رمز الغش: يجب أن يكون رمز تشيلسي على متن الطائرة المتجهة إلى كأس العالم مع إنجلترا بغض النظر عن مستوى لياقته البدنية

باعترافه الخاص، لا يزال كول بالمر غير جاهز تمامًا حيث يعاني من مشكلة في الفخذ أرهقته طوال الموسم. الأمر المخيف هو أننا بدأنا نرى نجم تشيلسي في أفضل حالاته على الرغم من إصابته المستمرة، وقد يكون توقيت تحسن مستواه مؤخرًا مثاليًا حيث يتطلع إلى مكان في تشكيلة توماس توخيل لإنجلترا في كأس العالم 2026.

وقال بالمر في تحذير صارم لمنافسي البلوز القادمين بعد تسجيله ثلاثية ضد وولفز: "أنا متأكد من أنكم سترون أفضل ما لدي عندما أعود إلى لياقتي الكاملة. أنا لست هنا لأقدم الأعذار، وسأتغلب على إصاباتي. أعرف ما أنا قادر عليه عندما أكون لائقًا، وآمل أن أعود إلى ذلك قريبًا".

لا يزال من غير المعروف متى سنرى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يعود إلى لياقته بنسبة 100٪، حيث يعاني من ألم في الفخذ - وهي مشكلة مزمنة في الفخذ ربما نجمت عن أسلوبه غير المتوقع في اللعب وتغييراته المفاجئة في الاتجاه. ومع ذلك، فقد وجد تحت قيادة ليام روزينيور طريقة لتحقيق التوازن بين التعامل مع الألم والأداء على أرض الملعب.

هذه أخبار جيدة لبلده. كان من المتوقع أن يكون بالمر عنصرًا هجوميًا حيويًا لإنجلترا الآن، لكن الإصابات حرمته من الفرص، وكانت آفاقه في كأس العالم تبدو قاتمة. لكن بعد عودته إلى أفضل حالاته وأكثرها تأثيرًا، يمكنه أن يضغط في اللحظات الأخيرة للانضمام إلى فريق توخيل - حتى لو لم يكن في كامل لياقته.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    توقيت مثالي

    مثل انطلاقاته المتأخرة إلى منطقة الجزاء أو تمريراته الدقيقة، فإن توقيت بالمر مثالي. يبدو أنه استعاد إيقاعه قبل الثلث الأخير من الموسم، في الوقت الذي يضع فيه توخيل اللمسات الأخيرة على تشكيلة إنجلترا النهائية قبل أن يعلن عن أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف.

    ستواجه الأسود الثلاثة أوروغواي واليابان في مباراتين وديتين في مارس، وسيكون على المدرب الألماني اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية قبل وبعد ذلك المعسكر - بما في ذلك من سيشغل دور رقم 10. على الرغم من المنافسة الشديدة من أمثال صديق بالمر المقرب مورغان روجرز، ونجم ريال مدريد جود بيلينغهام، ولاعب أرسنال إيبيريشي إيزي، وزميله السابق في مانشستر سيتي فيل فودن، فإن المستوى الحالي لبالمر لا يمكن تجاهله.

    يبدو أن وصول روزينيور إلى مقعد المدربين في ستامفورد بريدج قد أثر بشكل واضح؛ فقد ساهم المهاجم في ثمانية أهداف في ست مباريات فقط منذ تولي الإنجليزي مقاليد الأمور، بما في ذلك ثلاثية في الشوط الأول في مباراة ولفرهامبتون في نهاية الأسبوع الماضي، تلاها هدف ومساعدة في التعادل المحبط مع ليدز يوم الثلاثاء. بعد عدة أسابيع بدا فيها كظل لنفسه، بدأ تأثيره في النمو مرة أخرى بشكل مطرد.

    • إعلان
  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    فكرة مخيفة

    بالمر هو أول من يعترف بأنه لم يعد بعد إلى ذروة مستواه، ويمكنك أن ترى ذلك في بعض حركاته وقراراته، حيث أن تغييره لسرعته وحركاته المتفجرة لا تزال دون المستوى الذي يمكن أن تصل إليه عندما يكون في أفضل حالاته. هذا ليس شخصًا مقتنعًا تمامًا بأن جسده لن يخيب ظنه في أي لحظة.

    قال بعد فوزه بالمباراة في مولينو: "من الواضح أن الناس لا يعرفون ما يحدث وراء الكواليس أو أي شيء آخر، ولكن من الواضح أن الإصابة طوال الموسم ليست أمراً مثالياً". "وعندما لا أستطيع الأداء كما أريد بسبب إصابتي، وما زلت أعاني من الإصابة. ولكن آمل أن أتغلب على الإصابة قريبًا من خلال التعامل معها، لأنني أعرف المستوى الذي يمكنني تقديمه عندما أشعر أنني لائق بنسبة 100٪".

    كان من الإيجابي بالتأكيد أنه تمكن من بدء مباراته الثانية في غضون ثلاثة أيام ضد ليدز، بعد أن تمت إدارة دقائق لعبه بشكل دقيق في السابق. إذا كان هذا هو بداية عودة بالمر إلى الصدارة، بعد صعوده الصاروخي الذي شهد تسجيله 43 هدفًا و29 تمريرة حاسمة خلال أول موسمين له في غرب لندن، فإن احتمال الضرر الذي يمكن أن يحدثه عندما يكون في كامل لياقته أمر مخيف ولا يمكن تجاهله بالتأكيد.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "لا يمكن إيقافه"

    روزينيور لا يخدع نفسه بشأن ما يمكن أن يفعله بالمر عندما يكون في كامل لياقته. "نحن نعرف أنه لاعب من الطراز العالمي. لقد لعب الكثير من كرة القدم خلال العام الماضي دون أن يحصل على قسط كبير من الراحة"، قال المدرب الرئيسي بعد فوز وولفز. "لكن عندما يكون في أفضل حالاته، لا يمكن إيقافه. أنا سعيد للغاية بالعمل معه.

    "لا يحتاج إلى التغيير. عندما يكون في كامل لياقته البدنية، يكون لاعب كرة قدم رائعًا. لكن عندما تكون في هذا النادي وتخضع للتدقيق - وهو ما بدأت أتعلمه بنفسي - عليك أن تتجاهل الضوضاء وتذكر أنك لاعب كرة قدم جيد.

    أحب العمل معه. وهو يحب التواجد هنا. آمل أن يستمتع بوقته من الآن وحتى نهاية الموسم لأن ذلك سيساعده على أرض الملعب".

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    معضلة توخيل

    في الصورة الكبيرة، ما قد يضر بالمر في النهاية هو قلة مشاركاته تحت قيادة توخيل منذ أن بدأ المدرب الألماني عمله كمدرب لمنتخب إنجلترا قبل عام تقريبًا. في الواقع، لم يشارك سوى في ثلاث مباريات دولية منذ هدفه الحاسم في نهائي يورو 2024 - وهو اللحظة التي كان من المتوقع أن تكون نقطة تحول في مسيرته الدولية - نتيجة لسلسلة من المشاكل البدنية التي جاءت في وقت غير مناسب. لم يشارك سوى في مباراة واحدة منذ تولي توخيل مهامه، حيث لعب 65 دقيقة ضد أندورا في يونيو الماضي.

    أبعدت مشكلة الفخذ المزعجة المهاجم عن جميع معسكرات إنجلترا الثلاثة حتى الآن هذا الموسم، مما أدى إلى غيابه عن ست مباريات في مرحلة حاسمة من دورة كأس العالم، حيث يتم ترسيخ الخطط التكتيكية ويسعى اللاعبون إلى الحصول على مكان في التشكيلة النهائية. في غياب بالمر، تألق روجرز بشكل خاص، مما يشير إلى أن صانع ألعاب أستون فيلا قد يستبعد بيلينغهام - الذي يعاني هو الآخر من مشاكل بدنية - من التشكيلة الأساسية.

    وقد صرح توخيل سابقًا أنه لن يثقل كاهل فريقه باللاعبين الهجوميون في خط الوسط، وأنه مستعد لترك أكثر اللاعبين موهبة في البلاد في المنزل إذا لم يتناسبوا مع خطته. وتطرق إلى وضع بالمر في أكتوبر، قائلاً: "لقد شارك فقط في معسكر يونيو. وهذا أمر مقلق بالطبع. أولاً وقبل كل شيء، الأهم هو أن يتمكن من اللعب دون ألم، لأن مشكلة الفخذ خطيرة للغاية وقد تصبح مزمنة. هذا هو الأهم.

    نحن ندرك ونرى بوضوح إمكاناته ومهاراته، ولكن هناك أيضاً حقيقة أنه لم يكن متاحاً في خمسة من المعسكرات السبعة [الأخيرة]".

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "شيء مميز"

    يعتقد جو كول، المهاجم السابق لفريق تشيلسي وإنجلترا، الذي كان يتمتع بمهارات فريدة مماثلة لمهارات بالمر، أن اللاعب الذي يحمل الرقم 10 حاليًا في النادي يجب أن يكون "مؤكدًا" ليس فقط في التشكيلة، بل في التشكيلة الأساسية أيضًا، حتى لو لم يكن في أفضل حالاته.

    وقال لـ Paddy Power: "إذا كنت أنا من يختار الفريق، فسيكون كول بالمر ضمن التشكيلة بغض النظر عن مستواه لأنه يمتلك شيئًا مميزًا". "إنه ليس لاعبًا يعتمد بشكل كبير على الثقة، فهو يمتلك الكثير منها بالفعل من خلال طريقة تعامله مع نفسه. كان من الرائع رؤيته يعود إلى التهديف ضد وولفرهامبتون.

    "لكن ما أخشاه بالنسبة لكول هو الطريقة التي يضع بها توماس توخيل تشكيلته لمنتخب إنجلترا. في الواقع، لا أجد مشكلة في ذلك طالما أن لديك استراتيجية واضحة ونوع اللاعب الذي تفضله. أشعر فقط أنه مع وجود لاعبين رقم 10 لدينا، فإن توخيل سيشرك لاعبًا واحدًا فقط من بين بالمر ومورغان روجرز وجود بيلينغهام وفيل فودن.

    "كنت سأبدأ باثنين منهم وأدخل الاثنين الآخرين. هذا ما أخشاه على كول، لكن إذا استمر في اللعب كما فعل في عطلة نهاية الأسبوع، فسيكون بالتأكيد المرشح الأوفر حظًا للعب برقم 10".

  • Cole Palmer England 2024Getty Images

    دور مألوف

    قد يكون من الصعب المطالبة بمكان في التشكيلة الأساسية في هذه المرحلة المتأخرة، حتى بالنسبة لشخص بمهارة بالمر، ولكن لا يمكن إنكار أنه يضيف "شيئًا مميزًا" للفريق - وهو يثبت قدرته على ذلك حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته البدنية على مستوى النادي.

    مرة بعد مرة، أثبت اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أنه لاعب كبير في المباريات المهمة - سواء كان ذلك في إزعاج توتنهام محليًا، أو تفكيك باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية، أو إنهاءه الدقيق في نهائي يورو 2024. هناك عدد قليل من اللاعبين في العالم الذين يكادون يضمنون تقديم مساهمة ما عندما يكونون في أفضل حالاتهم، لكن بالمر هو أحدهم، وهذا يعد ميزة كبيرة في البطولات الكبرى.

    وهذا شيء أقر به توخيل نفسه. قال: "عندما يكون لائقًا بدنيًا وعندما يكون في حالة جيدة، يمكنه أن يحسم المباريات على مستوى الأندية، وبالتأكيد على المستوى الدولي. نحن نعلم ذلك".

    في هذه المرحلة، كان من المتوقع أن يكون بالمر محور الهجوم في منتخب إنجلترا، لكن إصاباته المتكررة حالت دون ذلك. لكن حتى لو لم يتمكن من أن يكون محور الاهتمام منذ بداية كل مباراة، فربما يكون دوره في أمريكا الشمالية مشابهاً للدور الذي لعبه في بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، حيث كان له تأثير كبير بعد دخوله من مقاعد البدلاء - على الرغم من أنه يستحق أن يلعب دقائق أكثر بكثير مما منحه إياه السير غاريث ساوثغيت. وإذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح؟ لا يوجد أحد تفضل أن يكون في صفك أكثر منه.

    إذا استمر في أدائه الحالي، فإن بالمر هو بلا شك رهان يستحق المجازفة - سواء كان لائقًا بنسبة 100٪ أم لا.

كأس الاتحاد الإنجليزي
هال سيتي crest
هال سيتي
HUL
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
0