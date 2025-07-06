"يبدو لي مبالغًا فيه" .. كورتوا يدافع عن دوناروما بعد هجوم مانويل نوير اللاذع على الإيطالي بسبب موسيالا

حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا دافع عن جانلويجي دوناروما بعد أن انتقد مانويل نوير الحارس الإيطالي لدوره في الإصابة المروعة التي تعرض لها جمال موسيالا خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان. واضطر موسيالا إلى الخروج على نقالة من الملعب في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة غريبة في الكاحل.

المقال يتابع أدناه المقال يتابع أدناه المقال يتابع أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل نوير ينتقد دوناروما بسبب إصابة موسيالا

كورتوا دافع عن نجم باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ 2-0