أحمد رفعت

"كان على صلاح التحدث بدلًا منه" .. نجم ليفربول يُعلق على ورطة فريقه بعد الهزيمة من آيندهوفن

تعليق قوي من كاراجر على تصريحات كورتس جونز

شهد موسم ليفربول تصاعد أزمة حقيقية بعد هزيمتهم الثقيلة أمام بي إس في أيندهوفن 4-1 على ملعب أنفيلد، حيث اعترف لاعب الوسط كورتيس جونز بأن الفريق "في ورطة حقيقية".

وعلى الرغم من الأداء السيئ للفريق، أكد مدرب ليفربول آرني سلوت أنه لا يقلق بشأن منصبه، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع مالكي النادي للعمل على إيجاد حل للأزمة.

ليفربول، الذي هُوّي عليه من قبل القليل من الجماهير المتواجدة في أنفيلد، يمر بأسوأ سلسلة نتائج له منذ عام 1953، آخر مرة عانى فيها من ثلاث هزائم متتالية بفارق ثلاثة أهداف، وجونز لم يستطع كتمان شعوره بالإحباط.

    ماذا قال جونز؟

    وقال جونز في تصريحاته لقناة RTE الإيرلندية: "لا أملك الإجابات، بصراحة، لا أملكها، أقول ذلك للجميع، هذا الأمر ببساطة غير مقبول، لم أعد أشعر بالغضب داخليًا، وصلت إلى مرحلة لم أعد أملك فيها الكلمات".

    وأضاف: "الأمر صعب لأنني ألعب للفريق الذي أشجعه طوال حياتي، لم أرَ فريق ليفربول يمر بفترة كهذه من النتائج منذ وقت طويل جدًا، لكن في نهاية اليوم، ما زلنا نحمل هذا الشعار على صدورنا، وطالما الشعار موجود سنستمر في القتال".

    وواصل: "سنسعى لإعادة الفريق إلى مكانته، وإظهار مرة أخرى للعالم ما يعنيه هذا النادي ولماذا يُطلق عليه أفضل فريق في العالم، لكن في الوقت الحالي، نحن في ورطة ويجب أن يتغير هذا الوضع".

    "كان على صلاح التحدث بدلًا من جونز"

    وبعد مقابلة جونز، اعتبر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر أن محمد صلاح كان يجب أن يواجه الإعلام بعد الهزيمة، وذلك عبر قناة CBS الأمريكية.

    وقال كاراجر: "كورتيس جونز لاعب متحمس ويتألم الآن، وقد أعطى مقابلة ستنتشر في كل مكان، كنت أفضل أن أرى محمد صلاح يتحدث هناك بدلًا من جونز".وتابع: "عندما يقول (نحتاج للضغط، نحتاج الاقتراب من الكرة).. من يوقفك؟ الشيء الوحيد الذي لا يمكن لأحد منعه هو الجري، لا أحد يستطيع منعك من المواجهة، الجري والضغط. لا تقولوا لنا إنكم لا تفعلون، فقط افعلوه".

  • ماذا قال سلوت عن الهزيمة؟

    أما سلوت، فقال: "أشعر بالأمان، أنا بخير، ولدي دعم كبير من الإدارة، سيكون من الرائع قلب الأمور وتحقيق الانتصارات بالطبع، ولكن إذا كنت تعمل كمدرب ولم تكن النتائج جيدة، فمن الطبيعي أن تُطرح الأسئلة، أنا بخير مع موقفي، هذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها موقفًا صعبًا، ولكن حان الوقت لتغيير الأمور".

    ليفربول كان يهدف إلى التعافي بعد الهزيمتين المتتاليتين 3-0 أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه تعرض لهزيمة قاسية على يد آيندهوفن الهولندي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل الريدز سقوطهم المدوي.

  • ليفربول يخسر من آيندهوفن

    تلقى فريق ليفربول هزيمة قاسية على ملعب أنفيلد، بعدما فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وسقط بنتيجة 4-1 أمام آيندهوفن في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

    وشارك النجم المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية، لكنه لم يتمكن من تغيير مجريات المباراة، ليبقى الفريق الأحمر في موقف صعب بعد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما رفع آيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

    ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى تقدم الضيوف، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ليفربول بعد لمسة يد واضحة من فيرجيل فان دايك، نفذها إيفان بيريسيتش بنجاح في الدقيقة 6.

    وعاد ليفربول سريعًا إلى اللقاء في الدقيقة 16، بعدما سجل دومينيك سوبوسلاي هدف التعادل إثر متابعة لتسديدة جاكبو التي ارتدت من الحارس، ليسدد الكرة بيسراه في الشباك. وكاد آيندهوفن أن يستعيد التقدم بعد دقيقتين، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

    وفي الدقيقة 31، اقترب ليفربول من قلب النتيجة بعد ارتداد رأسية فان دايك من العارضة، قبل أن يتصدى حارس آيندهوفن لتسديدة قوية من هوجو إيكيتيكي عند الدقيقة 36.

    دخل آيندهوفن الشوط الثاني بقوة، وتمكن جوس تيل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد تمريرة بينية وضعته أمام المرمى مباشرة.

    حاول صلاح تهديد مرمى الفريق الهولندي بعرضياته الخطيرة، لكن فان دايك أضاع فرصة أخرى بالرأس في الدقيقة 72. واستمر ضغط آيندهوفن، وسجل شهيب دريوش الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد كرة قوية اصطدمت بالقائم قبل أن تتابعها الشباك، ما قضى على آمال ليفربول في العودة.

    وقبل أن ينتهي الوقت، أضاف دريوش الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليؤكد فوز آيندهوفن المستحق 4-1 على أرض أنفيلد.

    حاول ليفربول في الدقائق الأخيرة تقليص الفارق، لكن محاولاته لم تنجح، لينهي الفريق الأحمر المباراة بخسارة جديدة تزيد من تعقيد موقفه في دور المجموعات.

