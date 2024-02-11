كوت ديفوار ونيجيريا | لهذا أوسيمين لن يناسب دوري روشن السعودي!

انتهت كأس أمم إفريقيا 2023، بفوز منتخب كوت ديفوار على حساب نيجريا بهدفين مقابل هدف، ليحقق منتخب الأفيال اللقب الثالث في مسيرته بالبطولة.
لا تفوت متابعة كوكبة من النجوم العالميين في كأس أمم إفريقيا .. اشترك في منصة TOD من هنا
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وشهدت المباراة النهائية، التي استضافها ملعب الحسن واتارا، الكثير من الإثارة والمتعة حتى الثواني الأخيرة من المباراة.
كما شهد اللقاء مشاركة فيكتور أوسيمين، مهاجم نيجريا، وأفضل لاعب أفريقي في العام الماضي، ولكنه لم يظهر بالشكل الذي ينتظره أبناء شعبه، وكان خارج الخدمة تمامًا.