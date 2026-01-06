FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP
أحمد فرهود

كوتِ ديفوار وبوركينا فاسو | عندما ضحى فرانك كيسييه من أجل زملائه .. و"فيلم رعب" ينتظر ثنائي مصر في ربع النهائي!

قمة مرتقبة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025..

بكل أريحية وبدون متاعب كبير؛ أكمل منتخب كوتِ ديفوار مقاعد دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها.

تأهُل المنتخب الإيفواري؛ جاء بعد الفوز (3-0) على نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وسجل أهداف كوتِ ديفوار الثلاثة؛ كل من أماد ديالو في الدقيقة 20، يان ديوماندي في الدقيقة 32 وبازومانا توريه في الدقيقة 87.

وسيضرب منتخب كوتِ ديفوار ذلك، موعدًا ناريًا ضد مصر في ربع النهائي الإفريقي؛ حيث كان الفراعنة قد تجاوزوا عقبة بنين، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

ومواجهة مصر ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المنتخب الإيفواري، في الحفاظ على لقبه الإفريقي؛ خاصة في ظل تواضع نظيره البوركيني، الذي لم يسبب متاعب كبيرة للأفيال في دور الـ16 - كما ذكرنا -.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز كوتِ ديفوار الكبير على بوركينا فاسو..

  • FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP

    "فيلم رعب" ينتظر ثنائي مصر ضد كوتِ ديفوار

    سيكون منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع "فيلم رعب" مُنتظر، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؛ وذلك عندما يواجه كوتِ ديفوار، مساء يوم السبت القادم.

    ونحن نقصد هُنا الثنائية الإيفوارية؛ أماد ديالو "مانشستر يونايتد الإنجليزي"، ويان ديوماندي "لايبزيج الألماني".

    ديالو وديوماندي بإمكانهما "فك" أي دفاعات أمامهما؛ وذلك على الجناحين الأيمن والأيسر - تواليًا -، نظرًا لما يتمتعان به من قدرات فنية وبدنية عالية.

    قدرات هذا الثنائي الإيفواري؛ والتي ستشكل تهديدًا حقيقيًا على المنتخب المصري في ربع النهائي، يُمكن تلخيصها في التالي:

    * أولًا: مهارات المراوغة في المساحات الضيقة.

    * ثانيًا: السرعة الكبيرة مع استغلال الفراغات.

    * ثالثًا: الدخول من الطرف للعمق بجودة عالية.

    وشاهدنا كل هذه المهارات في مباراة كوتِ ديفوار وبوركينا فاسو؛ خاصة في الشوط الأول، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم إفريقيا.

    وبالتالي.. سيكون أمام ظهيري منتخب مصر "محمد هاني وأحمد فتوح"؛ مهمة صعبة للغاية ضد كوتِ ديفوار، لإيقاف ديالو وديوماندي.

    هاني وفتوح من المنتظر أن يعيشا ليلة عصيبة للغاية، على الظهيرين الأيمن والأيسر؛ وذلك أمام مهارات وسرعات الثنائي الإيفواري الكبير.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 11-CIV-MOZAFP

    أماد ديالو يحقق رقمًا إيفواريًا غائبًا منذ "دروجبا 2012"

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. يجب التركيز مع النجم الإيفواري أماد ديالو، جناح العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ والذي يتألق بشكلٍ كبير للغاية، في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

    وساهم ديالو في 4 أهداف مع منتخب كوتِ ديفوار الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ حيث سجل ثلاثية، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

    من بين هذه المساهمات؛ هدفه وتمريرته الحاسمة ضد بوركينا فاسو، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم إفريقيا 2025.

    وأصبح ديالو أول لاعب إيفواري، يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة فقط من البطولة الإفريقية؛ منذ الأسطورة ديدييه دروجبا، في عام 2012.

    وفيما يلي.. هدافو كوتِ ديفوار في كأس إفريقيا منذ نسخة 2012:

    * 2012: ديدييه دروجبا "3 أهداف".

    * 2013: جيرفينيو ويايا توريه "هدفان".

    * 2015: ويلفريد بوني "هدفان".

    * 2017: ويلفريد زاها وسيري دي "هدف"

    * 2019: ويلفريد زاها "هدفان".

    * 2021: نيكولاس بيبي "هدفان".

    * 2023: سيباستيان هالير وفرانك كيسييه "هدفان".

    وأمام ديالو فرصة لتجاوز حاجز الـ3 أهداف؛ سواء ضد منتخب مصر في ربع النهائي، أو في الأدوار المتقدمة إذا تأهلت كوتِ ديفوار.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    فرانك كيسييه "يضحي" من أجل زملائه في كوتِ ديفوار

    أما بخصوص النجم الإيفواري الكبير فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ فهو لم يظهر بشكلٍ كبير للغاية، في مواجهة بوركينا فاسو.

    نعم.. كيسييه قام بأدوار جديدة في مواجهة بوركينا فاسو؛ حيث كان يذهب كثيرًا إلى الجناح الأيمن، تاركًا عمق الملعب.

    هذه الأدوار الجديدة؛ كانت من أجل منح الحرية إلى زميله الجناح الأيمن أماد ديالو، للدخول إلى العمق بشكلٍ أكبر.

    وبالطبع.. أثر ذلك على ظهور متوسط الميدان الأهلاوي بشكلٍ كبير؛ لأنه قضى على نقطة خطورته الأساسية، المتمثّلة في القدوم من الخلف إلى الأمام.

    لكن بصفةٍ عامة؛ قدم فرانك كيسييه المطلوب منه تكتيكيًا؛ حيث حرر ديالو كما ذكرنا، ما ساهم في تألق الأخير بهدف وتمريرة حاسمة.

    أي أننا يُمكن تلخيص دور كيسييه في مباراة كوتِ ديفوار وبوركينا فاسو؛ بأنه "التضحية" من أجل زملائه، في الطريق نحو ربع النهائي.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    منتخب بوركينا فاسو المتواضع يظهر "عيوب" كوتِ ديفوار

    وأخيرًا وبعد كل ما استعرضناه؛ دعونا نُشير إلى نقطة ضعف واضحة في منتخب كوتِ ديفوار، بإمكان نجوم مصر أن يستغلوها بشكلٍ واضح في ربع النهائي.

    نقطة الضعف التي نقصدها هُنا؛ هي "هشاشة" الخط الخلفي للمنتخب الإيفواري، عند عملية الضغط عليه.

    مثلًا.. في المواجهة ضد بوركينا فاسو، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم إفريقيا 2025؛ كُنا نشاهد "خلل" في دفاعات كوتِ ديفوار، في كل مرة يشن فيها المنافس هجمة.

    وما ساعد المنتخب الإيفواري في الخروج بشباك نظيفة؛ هو تواضع الفريق البوركيني أساسًا، والذي لم يخرج للهجوم كثيرًا.

    وعلى قلة هجماته، شكل المنتخب البوركيني خطورة على الإيفواريين؛ وهو الأمر الذي يحتاج من منتخب مصر، الآتي:

    * أولًا: أن يضغط مبكرًا على دفاعات ووسط كوتِ ديفوار.

    * ثانيًا: تنويع اللعب بين الجناحين وعمق الملعب.

    وإذا تمكن المنتخب المصري من ذلك؛ فهو بالتأكيد سيهز شباك كوتِ ديفوار، مع انتظار الحد من خطورة الثنائي أماد ديالو ويان ديوماندي.

