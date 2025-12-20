"كنت أستحق معاملة أفضل" .. ثيو هيرنانديز يتحدث عن رسالة "الشيطان إنزاجي" لإقناعه بالهلال وطريقة "طرده خارج ميلان"!

أجرى ثيو هيرنانديز، لاعب الهلال السعودي، مقابلة حصرية مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، حيث استعرض فيها الأحداث والديناميكيات التي جعلته يغادر ميلان في الصيف.

رحيل ثيو عن ميلان كان مؤلمًا من بعض النواحي، مما دفعه لقبول المشروع الفني السعودي الذي وضعه سيموني إنزاجي، خصمه السابق في العديد من ديربي ميلانو.

وتطرق المدافع الفرنسي في حديثه، إلى مقابلته مع لاعبي فريقه السابق ميلان خلال تواجدهم في الرياض من أجل المشاركة في كأس السوبر الإيطالي.