كواليس "ذا بيست" 2025 .. العرب يتخلون عن محمد صلاح باستثناء قائد واحد فقط، لامين يامال "يسقط" في عيون ميسي، ورونالدو يواصل عادته!

كشفت وثائق تصويت "ذا بيست" 2025 عن مشهد عربي لافت تصدره المغربي أشرف حكيمي، الذي حل رابعًا في الترتيب النهائي بدعم من كتلة واسعة شملت قادة قطر وفلسطين وجزر القمر، ومدربي الأردن وتونس والسودان والمغرب، وتجلى التضامن الأبرز في تصويت محمد صلاح لمنافسه حكيمي كأفضل لاعب في العالم.

في مفاجأة عكست تغيراً حاداً في البوصلة العربية، تخلى قادة المنتخبات العربية بشكل شبه جماعي عن دعم "فخر العرب" محمد صلاح في سباق المركز الأول لجائزة "ذا بيست" 2025. فبينما انهالت الأصوات العربية بسخاء على المغربي أشرف حكيمي أو الفرنسي عثمان ديمبيلي، وجد صلاح نفسه خارج حسابات أشقائه تماماً في خانة (المركز الأول). وسط هذا "الجفاء" الجماعي، برز استثناء وحيد حفظ ماء الوجه؛ وهو علي خصيف قائد منتخب الإمارات، الذي كان القائد العربي الوحيد الذي خالف السرب ومنح صوته الأول للنجم المصري ، في وقت فضل فيه البقية خيارات أخرى.

كما شهدت القوائم اختيارات فنية "مفاجئة"، حيث منح إعلام الجزائر والعراق الصدارة للبرازيلي رافينيا ، بينما ذهب مدربا قطر والإمارات (لوبيتيجي وكوزمين) لاختيار البرتغالي فيتينيا أولاً، في حين فضل حكيمي التصويت لصديقه مبابي.