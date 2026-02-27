"كنت في السابق نحيفًا للغاية" - لاعب وسط بايرن ميونيخ ينسب الفضل في تطوره البدني "الهائل" إلى "قدوته" كريستيانو رونالدو

في حديثه مع Absolut Fußball، تحدث بافلوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا عن التغييرات الجسدية الملحوظة التي ساعدت في ترسيخ مكانته في خط وسط بايرن ميونيخ. واعترف بأنه لم يكن دائمًا الشخصية المهيبة التي يراها المشجعون اليوم. "كنت نحيفًا جدًا. في السابق كنت صغيرًا ونحيفًا، أشبه بعصا. علاوة على ذلك، كنت متحفظًا"، كشف اللاعب الدولي الألماني تسع مرات، مضيفًا أن جسده "تطور بشكل كبير".

للوصول إلى المستوى المتميز المطلوب في ملعب أليانز أرينا، استلهم بافلوفيتش من الأسطورة البرتغالية رونالدو. ركز بشكل فعال على زيادة كتلة العضلات وقوتها للتنافس في قلب الملعب. "إنه نموذج يحتذى به بالنسبة لي بشكل عام. إنه نموذج احترافي في جميع المجالات"، أوضح بافلوفيتش، مشيرًا إلى أن جسده تطور بشكل كبير منذ ذلك الحين، مما منحه الثقة للتلاعب مع زملائه في الفريق.