"كنت سأندم كثيرًا لو لم أوقع لبرشلونة".. مؤلف كتاب "ليفاندوفسكي الحقيقي": سيقبل ما رفضه قبل سنوات!

حققت السيرة الذاتية غير الرسمية لروبرت ليفاندوفسكي نجاحاً كاسحاً فاق توقعات مؤلفها، لتصبح ظاهرة في الأسواق البولندية بمبيعات تخطت حاجز الـ 50 ألف نسخة.

ومع اقتراب طرح كتاب "ليفاندوفسكي الحقيقي" في إسبانيا، يواصل المؤلف سيباستيان ستاشيفسكي جولاته الإعلامية التي شملت أكثر من 30 مقابلة، هدفها كشف الجانب الإنساني للنجم البولندي وتبديد صورة "البطل الخارق" الخالي من العيوب عبر سرد خبايا لم تروَ من قبل.

يتكفل الكتاب بتقديم النسخة الأكثر إنسانية من "ليفي"، الذي يعيش مرحلة سعيدة من حياته في برشلونة.

يمر المهاجم بمرحلة في مسيرته حيث قام بـ "تهدئة الإيقاع"، علمًا بأنه لا يزال يعتني بنفسه بدقة متناهية (بالمليمتر)، لكنه بدأ يتقبل أنه لا يمكنه أن يكون أساسياً دائماً وأن دوره لا يمكن أن يكون هو نفسه كما كان قبل بضع سنوات.