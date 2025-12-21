Getty Images Sport
"كنت أشعر بوحدة شديدة ولهذا بكيت".. أومتيتي يكشف عن الجانب المظلم في فترته مع برشلونة!
أومتيتي يكشف تفاصيل أزمته في برشلونة
استعاد صامويل أومتيتي تفاصيل فترته القاسية في برشلونة بكلمات مباشرة تصف الألم النفسي قبل الجسدي، حيث صرح في حديثه لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "في برشلونة، كنت أشعر بوحدة شديدة، ولم أكن أرغب في الحديث مع أي شخص، وفي غضون ذلك كانت الإصابات تؤثر عليّ باستمرار وكنت ألعب قليلًا جدًا".
وأضاف: "إذا لم تكن بخير عاطفيًا، لا يمكن لجسدك أن يقدم أقصى ما لديه، وهذا يؤثر على أدائك"، موجهاً نداءً صريحاً حول الصحة النفسية للرياضيين بقوله: "نحن بحاجة لمساعدة لاعبي كرة القدم الذين غالباً ما يجدون أنفسهم مقذوفين في عالم ضخم ويصعب إدارته؛ إذ يجب أن تمتلك الشجاعة لتقول بصوت عالٍ إنك لست بخير".
نقطة التحول في إيطاليا
وفي وصفه للتحول الجذري الذي عاشه عند انتقاله إلى إيطاليا، فسر أومتيتي دموعه الشهيرة لحظة وصوله قائلاً: "أنا رجل قليل الكلام، وقلبي يعبر بشكل أفضل من فمي؛ ربما خرجت تلك الدموع مباشرة من القلب لأنني كنت قادماً من مرحلة صعبة للغاية شعرت فيها أن الناس لا يفهمونني".
وأكد على حاجته الإنسانية التي وجدها هناك بقوله: "كنت بحاجة إلى حب صادق، وقد أظهروه لي منذ الدقيقة الأولى في ليتشي"، مشيراً إلى صدق توقعات المدير الرياضي كورفينو حين قال له "ستقع في حب الناس والمدينة"، قبل أن يختتم بمقارنة عاطفية لافتة بين إنجازاته: "لقد فزت بكأس العالم، لكن تجنب الهبوط الذي حققته أمام مونزا له معنى خاص جداً على المستوى العاطفي، فقد نشأت بيننا رابطة لا تنكسر".
مسيرة مميزة لأومتيتي
أسدل الستار نهائياً في الخامس عشر من سبتمبر 2025 على مسيرة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في سن الثانية والثلاثين بعد رحلة حافلة بالإنجازات والتقلبات الدرامية.
بدأ "الصخرة" المولود في ياوندي رحلته الاحترافية من أكاديمية أولمبيك ليون، حيث تدرج وصولاً للفريق الأول في عام 2012، ليخوض معه العدد الأكبر من المباريات في مسيرته (170 مباراة) متوجاً بكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.
وجاءت النقلة النوعية في صيف 2016 عندما انتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، ليعيش فترته الذهبية في "كامب نو" خاض خلالها 133 مباراة وحصد الأخضر واليابس محلياً بلقبي دوري إسباني (الليجا)، وثلاثة ألقاب لكأس الملك، ولقبي سوبر إسباني. وعلى الصعيد الدولي، بلغ أومتيتي قمة المجد الكروي بتتويجه بطلاً لكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، الذي مثله في 31 مباراة دولية مسجلاً 4 أهداف، إضافة إلى لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2013.
إلا أن لعنة الإصابات ألقت بظلالها على سنواته الأخيرة، مما دفع برشلونة لإعارته إلى ليتشي الإيطالي في موسم 2022/2023 بحثاً عن دقائق لعب، قبل أن يرحل مجاناً إلى ليل الفرنسي في صيف 2023، حيث خاض معه 13 مباراة فقط قبل أن يظل بلا نادٍ منذ يوليو 2025 وحتى إعلان تعليق حذائه نهائياً، مختتماً مسيرة بلغت حصيلة انتقالاتها المالية 25.5 مليون يورو.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
يقدم برشلونة موسماً محلياً استثنائياً فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 46 نقطة من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد (الوصيف).
ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذباً؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع كلوب بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانز فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثماني الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.
ينتظر برشلونة جدولاً نارياً مزدحماً بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يخوض ديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد. وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.
