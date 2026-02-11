AFP
"كنا نتوقع أداءً أفضل" - صعوبات بول بوغبا في موناكو "صعبة على جميع أفراد العائلة"، حسبما يقول شقيقه ماتياس
الواقع القاسي بعد التوقعات العالية
تعرضت عودة بوغبا المرتقبة إلى كرة القدم الاحترافية مع موناكو لعقبة كبيرة، حيث يعاني لاعب الوسط من مشاكل صحية مستمرة. بعد توقيعه مع نادي الإمارة الصيف الماضي عقب انتهاء فترة حظره المخففة بسبب تعاطي المنشطات، كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يأمل في إحياء مسيرته في الدوري الفرنسي. لكن الفائز بكأس العالم غاب عن الملاعب منذ 5 ديسمبر بسبب إصابة متكررة في ربلة الساق، مما أدى إلى استبعاده من تشكيلة موناكو في دوري أبطال أوروبا في مرحلة خروج المغلوب.
وفي حديثه إلى RMC Sport، قدم ماتياس تقييمًا متشائمًا لحالة شقيقه الحالية. وأشار إلى أن التوقعات بشأن التأثير الفوري لبول كانت ربما مبالغًا فيها نظرًا لغيابه الطويل عن الملاعب، وأن الواقع القاسي لضراوة المنافسة على مستوى النخبة قد أثر عليه.
وقال ماتياس، متأملاً الحماس الأولي الذي أحاط بالانتقال: "إنه أمر محبط، ليس له فقط بل لجميع أفراد العائلة. أخبرته أنه لا يمكنه العودة بنسبة 100٪ على الفور". "كنا نتوقع الأفضل من عودته. لكن هذه هي الحقيقة. الجسم غير معتاد على هذا النوع من الإيقاع عالي الكثافة".
- AFP
"نحن لسنا آلات" - ماتياس يتحدث عن الأثر الجسدي
أوضح ماتياس أنه على الرغم من أن العائلة لا تزال داعمة، إلا أن هناك شعور جماعي بالإحباط بسبب الانتكاسات الجسدية. وسلط الضوء على الصعوبة البالغة في التكيف مع إيقاع كرة القدم الاحترافية بعد عامين من الغياب، مشيرًا إلى أن جسد بول يرسل إشارات تحذيرية بسبب الزيادة المفاجئة في حجم العمل.
وتابع ماتياس: "نحن لسنا روبوتات. عندما تعود، عليك أن تفعل ذلك تدريجيًا وإلا سترسل لك إشارات. وهذا بالضبط ما يحدث له".
هل تبحث عن رهانات كرة قدم أكثر ذكاءً؟ احصل على توقعات الخبراء والتنبؤات المستندة إلى البيانات والأفكار الرابحة مع GOAL Tips على Telegram. انضم إلى مجتمعنا المتنامي الآن!
صراع عقلي لاعب وسط "مرن"
بالإضافة إلى المشاكل الجسدية، كشف ماتياس عن الضغط النفسي الذي يواجهه لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق ومحيطه المقرب. بعد خوض معركة قانونية طويلة لتبرئة اسمه والعودة إلى الملاعب، شكلت الإصابة المتكررة في العضلات ضربة قاسية للاعب الذي يحاول جاهداً إثبات أنه لا يزال من اللاعبين الكبار.
وأضاف: "نحن صبورون ومرنون. سيكون لديه الصبر اللازم للعودة إلى أفضل مستوياته". "إنه يعمل بجد. الأمر يصبح صعبًا من الناحية النفسية أكثر. لديك توقعات عالية. أنت متحمس ثم تتعرض لطعنة في الظهر مرة أخرى. الأمر يتعلق بالعودة مرارًا وتكرارًا. إنه مزيج من عدة عوامل. هناك الرغبة في العودة إلى الملعب، لكن الجسد يخبرك ألا تسرع. هناك نسب مئوية في كل مكان: جسدية، وقلبية، وعقلية... علينا أن نتحلى بالصبر. لطالما تعاملنا مع الأمر يومًا بيوم".
وأضاف: "نرسل له رسائل تشجيع. الباقي عليه أن يديره. إنه يعرف هذا العالم منذ سنوات. نحن نقوم بدورنا فقط، والباقي عليه".
- AFP
إقصاء دوري أبطال أوروبا يضاعف المعاناة
لقد كان للإصابة بالفعل عواقب ملموسة على موسم بوغبا. أكد موناكو مؤخرًا تشكيلته لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، وكان بوغبا هو الغائب البارز. يؤكد هذا القرار عدم اليقين الذي يحيط بموعد عودته وحاجة النادي إلى الاعتماد على لاعبين في كامل لياقتهم البدنية في المباريات الأوروبية الحاسمة.
بينما يؤكد النادي علنًا أنه يدير لياقته البدنية بعناية، فإن عدم وجود جدول زمني واضح يثير قلق المشجعين الذين كانوا يأملون في رؤية بطل كأس العالم 2018 يعود إلى أفضل مستوياته. في الوقت الحالي، لا يزال بوغبا عالقًا في دوامة إعادة التأهيل، يخوض "معركة عالمية" لإنقاذ موسمه وربما مسيرته على أعلى مستوى.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان