New York City FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
علي رفعت

كم مباراة يحتاجها ليونيل ميسي للوصول للهدف رقم 1000؟

الأسطورة الأرجنتينية يواصل مطاردة غريمه التقليدي.

يستمر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في كتابة فصول جديدة في كتاب تاريخ كرة القدم، بعد أن قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022، وضع "البرغوث" نصب عينيه هدفًا شخصيًا فريدًا وإن لم يصرح بذلك علنًا وإن كان يثبت كل يوم أن التهديف ليست غايته الأولى، لكن هذا الهدف هو الوصول إلى الألفية التهديفية، رقم لم يسبقه إليه سوى قلة من الأساطير، في سباق محموم مع منافسه الأزلي كريستيانو رونالدو. 

الوصول إلى 1000 هدف ليس مجرد رقم قياسي، بل هو شهادة على مسيرة استثنائية من الإبداع، الاستمرارية، والقدرة على البقاء في القمة لأكثر من عقدين من الزمن.

ومع انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي، وهي الخطوة التي ظنها البعض بداية النهاية، أثبت الأرجنتيني للعالم أن سحره لا يعترف بالحدود الجغرافية أو عمر اللاعب، ليواصل تألقه اللافت مع إنتر ميامي.

هذا التألق أعاد السؤال ليطرح نفسه بقوة في الأوساط الرياضية: متى سيصل ليونيل ميسي إلى هدفه رقم 1000؟ وكم عدد المباريات التي يحتاجها لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي؟ هذا ما سنستعرضه بالأرقام والإحصائيات الدقيقة.

  • FBL-MLS-MIAMI-NASHVILLEAFP

    من هو هداف كرة القدم عبر التاريخ؟

    في الصراع الأبدي على لقب الهداف التاريخي، يحتل كريستيانو رونالدو حاليًا المركز الأول برصيد 952 هدفًا. لكن ليونيل ميسي يلاحقه في المركز الثاني، مقلصًا الفارق بثبات ومحافظًا على معدل تهديفي استثنائي.

    هذا السباق الثنائي هو الأكثر شهرة في تاريخ الرياضة، حيث دفع كل منهما الآخر لتجاوز حدود المنطق والأرقام، محولين هذا التنافس إلى حقبة تاريخية لن تتكرر.

    لقد تركا خلفهما أساطير بحجم بيليه وروماريو، اللذين سجلا أهدافهما في حقب مختلفة، مما يجعل الإنجاز الذي يقترب منه ميسي ورونالدو أكثر تفردًا في عصر كرة القدم الحديثة المنظم والموثق بدقة.

    جدول الهدافين التاريخيين لكرة القدم، بآخر تحديث له بتاريخ 24 نوفمبر 2025

    الترتيباللاعبإجمالي الأهداف في مسيرته
    1كريستيانو رونالدو954
    2ليونيل ميسي896
    3بيليه762
    4روماريو756
    5فيرينتس بوشكاش725
  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    ما هو معدل أهداف ليونيل ميسي في مسيرته؟

    لعب ليونيل ميسي 1135 مباراة رسمية في مسيرته الاحترافية مع أندية برشلونة، باريس سان جيرمان، وإنتر ميامي، بالإضافة إلى منتخب الأرجنتين. خلال هذه المباريات، تمكن من تسجيل 896 هدفًا حتى الآن. وبذلك، يمتلك ميسي معدلًا تهديفيًا مذهلاً يبلغ 0.789 هدفًا في كل مباراة، أو بمعنى أصح يحتاج 102 دقيقة لعب ليسجل هدفًا واحدًا.

    هذا المعدل المرتفع لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تطور ميسي كلاعب، ففي برشلونة، تحول من جناح مهاري إلى مهاجم وهمي حطّم كل الأرقام القياسية في التهديف خلال عام واحد. 

    وفي باريس سان جيرمان، ورغم التحديات، حافظ على بصمته التهديفية، أما مع منتخب الأرجنتين، فقد تطور دوره ليصبح القائد والهداف الأول وصانع اللعب الرئيسي، مما يجعل الحفاظ على هذا المعدل أمرًا أكثر إبهارًا.

    هذا المعدل يتفوق بشكل طفيف على معدل كريستيانو رونالدو (0.735)، مما يعكس الفعالية التهديفية العالية للنجم الأرجنتيني على مدار مسيرته الطويلة.

  • Messi RonaldoGoal Only

    كم مباراة يحتاجها ميسي حتى يصل للهدف رقم 1000 في مسيرته؟

    كما أوضحنا، يملك النجم الأرجنتيني معدل تسجيل يبلغ 0.789 هدفًا في المباراة الواحدة. وفي الوقت الحالي، يحتاج إلى تسجيل 104 هدفًا إضافيًا للوصول إلى الهدف الألف.

    بإجراء عملية حسابية بسيطة، وبقسمة عدد الأهداف التي يحتاجها ميسي (105 هدفًا) على معدل تسجيله في كل مباراة (0.789)، نجد أن بطل العالم في حاجة إلى خوض حوالي 132 مباراة تقريبًا.

    هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل يمثل رحلة تتطلب تفادي الإصابات، الحفاظ على الدافع، ومواصلة اللعب على أعلى مستوى. قد يتقلص هذا العدد إذا مر ميسي بفترة تهديفية استثنائية، أو قد يزداد إذا ما قرر مدربوه إراحته في بعض المباريات أو تغيير مركزه ليكون أكثر انخراطًا في العودة للخلف وبدء الهجمات من مكان أعمق في الملعب.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    ما هو الموعد التقريبي لوصول ميسي لـ 1000 هدف؟

    لتحديد إطار زمني تقريبي، يجب النظر إلى متوسط عدد المباريات التي يخوضها ميسي في الموسم الواحد في مرحلته الحالية، مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، يشارك ميسي في متوسط يتراوح بين 45 إلى 50 مباراة في الموسم الواحد. 

    هذه المباريات تتوزع بين الدوري الأمريكي، كأس الدوريات، كأس أبطال الكونكاكاف، بالإضافة إلى الاستحقاقات الدولية الهامة مع منتخب التانجو مثل تصفيات كأس العالم 2026.

    بناءً على هذا المعدل، يمكننا تقدير أن ميسي سيحتاج إلى حوالي ثلاثة مواسم كروية كاملة لتحقيق هذا الإنجاز، هذا يعني أنه إذا حافظ على لياقته البدنية ومعدله التهديفي الحالي، فمن المرجح أن يصل إلى الهدف رقم 1000 في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2028، ولن يكون الأمر صعبًا بعد تجديد عقده مع إنتر ميامي حتى هذا العام، مع إمكانية مشاركته في المونديال القادم.

    سيكون هذا الإنجاز بمثابة التتويج النهائي لمسيرة أسطورية، وترسيخ مكانته كأحد أعظم من لمسوا كرة القدم، وربما يكون الرقم الذي يحسم الجدل حول "الأفضل في التاريخ" بشكل نهائي.

