"كل شيء ممكن" - نجم بايرن ميونيخ هاري كين يفكر في الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في عدد الأهداف المسجلة
كين هو الفائز مرتين بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الألماني
كان كين، لاعب المنتخب الإنجليزي، يضع زميله رقم 9 في مرمى نيرانه خلال موسمه الأول المثمر في كرة القدم الألمانية. بعد مغادرته فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023، سجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفًا في الدوري الألماني وحصل على جائزة الحذاء الذهبي.
لم يحقق الفريق أي إنجازات جماعية في ذلك العام، لكن الفوز بلقب الدوري الممتاز في 2024-25 أنهى انتظار كين الطويل للفوز بلقب كبير، حيث أنهى الموسم مرة أخرى كأفضل هداف في الدوري.
هل يستطيع كين تحطيم الرقم القياسي لهدف ليفاندوفسكي؟
لقد عادل كين بالفعل رصيده التهديفي في الدوري الألماني من الموسم الماضي، حيث سجل 26 هدفًا. وقد سجل ستة أهداف في آخر أربع مباريات خاضها، حيث سجل هدفين ضد فيردر بريمن ليصل إلى 500 هدف في مسيرته، ليصبح أول إنجليزي يصل إلى هذا الإنجاز.
وقال عن هذا الإنجاز: "بالطبع، أنا فخور بتسجيل 500 هدف. لكن ذلك كان نتيجة عمل شاق! ولهذا السبب أنا سعيد بتحقيق هذا الإنجاز".
تبقى لبايرن 12 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم. يحتاج كين إلى 15 هدفًا ليعادل رصيد ليفاندوفسكي و16 هدفًا ليتجاوزه. يشير معدل تسجيله الحالي إلى أن هذا الهدف في متناول اليد.
قال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لشبكة Sky Sports Deutschland عن سعيه لتحقيق هذا الهدف: "كل شيء ممكن! بالطبع، لا يزال الطريق طويلًا وهذا رقم قياسي مذهل. أنا في حالة جيدة وسعيد بتسجيلي هدفًا آخر اليوم ومساعدة الفريق".
يمكن أن يتم تدوير كين خلال تحديات الفوز بالكؤوس
على الرغم من أن الأرقام القياسية الفردية أمر رائع، إلا أن كين لاعب جماعي وسيعطي الأولوية دائمًا لجوائز الفريق. مع أخذ ذلك في الاعتبار، لا يتوقع مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني أن يكون رقم ليفاندوفسكي القياسي عبئًا ثقيلًا على كين.
قال المدرب البلجيكي: "أعتقد أن لقب الدوري أكثر أهمية بالنسبة له من الرقم القياسي. لكن ربما أكون مخطئًا لأنني كنت مدافعًا وليس مهاجمًا! إنه هاري كين، وقد سجل وسيظل يسجل الأهداف دائمًا".
ليس الجميع مقتنعين بأن كين يمكنه الاقتراب من ليفاندوفسكي، على الرغم من أن الوقت في صالحه. مع سعي بايرن ميونيخ للفوز بالبطولات المحلية والقارية، قد يتم استبعاده من تشكيلة كومباني في بعض الأحيان.
قال ديتمار هامان، لاعب وسط بايرن ميونيخ السابق: "من المحتمل أن يحصل بايرن على المزيد من ركلات الجزاء، ولا يبدو أنه سيضيع ركلة أخرى. لكن يمكنني أن أتخيل أنه عندما تبدأ دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، سيأخذ استراحة لمباراة أو مباراتين. أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا".
عقد كين: آخر المستجدات بشأن مفاوضات تمديد العقد
إذا لم يحقق كين إنجازًا تاريخيًا هذا الموسم، فإن بايرن ميونيخ يأمل أن تتاح له المزيد من الفرص للقيام بذلك في المستقبل. وهو مرتبط حاليًا بعقد مع النادي حتى صيف 2027.
ومع ذلك، فقد أثارت التكهنات حول انتقاله، حيث تم الكشف عن وجود بنود في عقده الحالي يمكن تفعيلها. وسيكون عرض بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (78 مليون دولار) كافياً لبدء المفاوضات.
ومع ذلك، يخطط بايرن لإجراء مفاوضات خاصة به. فهو مصمم على الاحتفاظ بكين في ملعب أليانز أرينا، ولم يتلق أي مؤشر على أن مهاجمه البارز ينوي الانتقال.
وفي تحديث آخر حول هذا الموضوع، قال المدير الرياضي كريستوف فرويند: "لا يزال أمامه عام ونصف في عقده. إنه يشعر براحة تامة هنا. نحن لا نشعر بالقلق بشأن هذا الأمر. يجب أن يستمر كما هو ويستمر في الشعور بالراحة مع عائلته في ميونيخ. عندها يمكنه البقاء في ميونيخ لفترة طويلة".
يركز كين على الفوز بالميداليات مع بايرن، قبل أن يتجه اهتمامه إلى الأمور الدولية مع إنجلترا. سيقود كين فريق الثلاثة أسود في مغامرة كأس العالم هذا الصيف بصفته قائدًا لبلده وأفضل هداف في تاريخه - برصيد 78 هدفًا.
