خاص | نجم البرازيل السابق يكشف حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي بعد كأس العالم
نيمار وميسي يوقعان عقودًا جديدة مع سانتوس وإنتر ميامي
بعد عودته إلى موطنه الأصلي البرازيل من أجل تحسين لياقته البدنية قبل كأس العالم 2026، أثار نيمار الكثير من التكهنات بشأن انتقاله من أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية بعد انتهاء عقده مع نادي سانتوس الذي نشأ فيه.
ومع ذلك، فقد التزم بتمديد عقده بعد خضوعه لعملية جراحية أخرى، وبموجب شروط العقد الجديد سيبقى حتى نهاية العام المقبل. ومن المحتمل أن ينتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في تلك المرحلة، حيث أن زميله السابق في برشلونة ميسي مرتبط الآن بعقد في ميامي حتى عام 2028.
هل لا يزال بإمكان نيمار اللحاق بميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم؟
من المتوقع أن يقوم فريق هيرونز بمحاولة أخرى لضم نيمار، ويرى زميله البرازيلي كليبرسون - الذي قضى فترة في الولايات المتحدة مع فرق فيلادلفيا يونيون وإندي إيليفن وفورت لودرديل سترايكرز - أن الاتفاق سيتم التوصل إليه.
وردًا على سؤال حول فرص لم شمل نيمار وميسي، قال كليبرسون - في حديثه مع BetVictor Online Casino - لـ GOAL: "ميسي يريد جلب الجميع إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم! إنه يريد إنشاء دوري خاص به بالدوري الأمريكي لكرة القدم!
وقال: "هناك بعض الشائعات. أعتقد أن نيمار ربما وقع مع سانتوس فقط لأنه يمكنه البقاء في البرازيل والحصول على فرصة للعب في كأس العالم. أعتقد، بنسبة 100٪، أنه إذا احتاج إلى الانتقال، فإن الدوري الوحيد الذي يمكنه الذهاب إليه هو الدوري الأمريكي لكرة القدم. لا أعتقد أن نيمار سينضم إلى دوري آخر".
وواصل: "بعد كأس العالم، ربما سيكون تفكيره مختلفًا فيما يتعلق بمستوى لعبه. إنه يفكر الآن فقط في كأس العالم. فكروا في أنه إذا لم يذهب، أو ذهب ولم تحقق البرازيل نتائج جيدة، فلن يبقى في سانتوس ويواصل مسيرته هناك. من المستحيل أن نرى ذلك بالنسبة لشخصية مثل نيمار. أعتقد أنه سيحاول الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم".
لماذا تعتبر صفقة نيمار منطقية بالنسبة لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS)
حارس مرمى المنتخب الأمريكي السابق براد فريدل تحدث سابقًا إلى GOAL عن شائعات انتقال نيمار إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) وعن الأسباب التي تجعل هذه الشائعات منطقية من الناحية الرياضية والتجارية: "إذا كان نيمار لائقًا بدنيًا، أعتقد أن الأمر سينجح، وأنا مقتنع بذلك حقًا لأنه لا يزال اسمًا كبيرًا في بعض أنحاء الولايات المتحدة. المشكلة هي أنه إذا لم يكن لائقًا بدنيًا وتعرض لإصابات كثيرة، فسيصبح الأمر واقعًا سلبيًا مدفوعًا بوسائل الإعلام. يمكنني بالتأكيد أن أفهم حجج كلا الجانبين".
وأضاف: "أفترض، وهؤلاء أشخاص أذكياء، أن العقد سيكون متدرجًا بناءً على الأداء واللياقة البدنية. بعد أن قضيت بعض الوقت في ميامي، قبل وصول ميسي، لم تكن تعرف حقًا أن ميامي لديها فريق. منذ وصوله، أصبحت القمصان الوردية والسوداء في كل مكان. إذا جاء نيمار، فسيزيد ذلك من هذا الأمر".
وختم: "أستطيع أن أفهم ما يحاولون القيام به. عليك أن تنظر إلى الأمر بعناية لأنه صعب بسبب سجل إصاباته. لكنه يمتلك موهبة خاصة يمكن أن تثير حماس بعض المشجعين الأمريكيين. يمكنه القيام بأشياء خاصة. ربما سأكون 55% مؤيدًا و45% معارضًا".
شراكة GOAT: العالم يريد رؤية ميسي ورونالدو معًا
قد لا يكون نيمار هو الاسم الوحيد المعروف الذي يتجه إلى الولايات المتحدة، حيث يأمل كليبرسون في إقناع الأيقونة البرتغالية رونالدو بقضاء موسم واحد على الأقل في نفس الفريق مع غريمه الأبدي ميسي.
وأضاف كليبرسون عن زميله السابق في مانشستر يونايتد الذي شكل شراكة GOAT في فلوريدا: "واو، تخيل أن هذا سيحدث، أمريكا ستجن! سوف يبيعون كل شيء ليحصلوا على هذين اللاعبين معًا. في غرفة خلع الملابس الواحدة - ميسي وكريستيانو رونالدو وربما نيمار. إنه فريق الأحلام!"
أصبح إنتر ميامي بالفعل ملك كرة القدم في أمريكا الشمالية، بعد أن حقق فوزًا تاريخيًا بكأس MLS في عام 2025، ولكنه - بمساعدة المالك المشارك ديفيد بيكهام في اتخاذ القرارات - لم يخفِ رغبته في محاكاة عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد بسياسته في تجنيد "الجالاكتيكوس".
