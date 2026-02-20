Goal.com
كلوديا مارتينيز: مهاجمة باراغواي المراهقة المتميزة ستنضم إلى ترينيتي رودمان وواشنطن سبيريت

كان هناك العديد من الأسماء الكبيرة التي استحوذت على الاهتمام في بطولة كوبا أمريكا للسيدات العام الماضي. كان عودة مارتا من اعتزالها الدولي الحدث الأبرز في البطولة، حيث كانت نجمات مثل ليندا كايسيدو من ريال مدريد، ومايرا راميريز من تشيلسي، وكيرولين من مانشستر سيتي على أهبة الاستعداد للتألق. لكن هذه الأحداث توفر أيضًا منصة لظهور أسماء جديدة، وهذا بالضبط ما حدث مع اللاعبة الباراغوية المثيرة للإعجاب البالغة من العمر 17 عامًا، كلوديا مارتينيز.

على الرغم من أنها لا تلعب لأحد الأندية الكبرى في أمريكا الجنوبية وأنها أصغر لاعبة في منتخبها الوطني، إلا أن مارتينيز سجلت ستة أهداف مذهلة في خمس مباريات، حيث احتلت باراغواي المركز الخامس في البطولة، مما أهّلها للحصول على الحذاء الذهبي.

كان المراقبون المتابعون لكرة القدم النسائية في أمريكا الجنوبية على دراية باسم مارتينيز. فقد تألقت في بطولة القارات تحت 17 عامًا في وقت سابق من ذلك العام، وكانت تلعب بالفعل في الفريق الأول لنادي أوليمبيا، الذي تأهل إلى كأس ليبرتادوريس في العام السابق. لكن صيف 2025 رفع من شأنها إلى مستوى جديد تمامًا، مما أدى إلى انتقالها في صفقة ضخمة بقيمة تقارب المليون دولار إلى الخارج لأول مرة، وجعلها واحدة من أكثر المواهب المراهقة إثارة للاهتمام في عام 2026.

    حيث بدأ كل شيء

    ولدت مارتينيز في كابيتان بادو، على الحدود مع البرازيل، وكانت كرة اليد هي الرياضة الرئيسية التي أحاطت بها أثناء نشأتها، وكانت تستمتع بها. لكن والدها، تيميتيو، كان يلعب كرة القدم ويصطحب ابنته إلى مبارياته، مما ساعدها على الوقوع في حب هذه الرياضة التي كانت تمارسها مع أبناء عمومتها والأولاد في المدرسة. لاحقًا، انضمت إلى فريق كرة قدم خماسي، ثم انضمت إلى نادي سبورتيفو أميليانو في سن 15 عامًا، عندما انتقلت من مسقط رأسها إلى أسونسيون، عاصمة باراغواي.

    كانت هذه الخطوة التي نقلتها إلى جنوب البلاد بمسافة 400 كيلومتر قد جلبت معها الكثير من التغييرات. ففي كابيتان بادو، على سبيل المثال، يتحدث السكان لغة الغواراني والبرتغالية. وفي أسونسيون، كان على مارتينيز أن تعمل على تحسين لغتها الإسبانية. لكن الأكثر إثارة بالنسبة للفتاة الصغيرة كان انتشار كرة القدم على نطاق أوسع.

    وقالت مارتينيز لصحيفة لا ناسيون العام الماضي: "عندما وصلت إلى أسونسيون، رأيت ملاعب ضخمة لـ 11 لاعباً. كان ذلك كثيراً. لم ألعب على ملعب كهذا من قبل". "كان ذلك شيئاً جديداً جداً، لكنني تكيفت بسرعة".

    بعد عام، انتقلت إلى نادي أوليمبيا، النادي الأكثر نجاحًا في المدينة، وتلا ذلك أول مشاركتها مع منتخبات باراغواي للشباب. في عام 2024، لعبت في كأس ليبرتادوريس ومثلت بلدها في كل من بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا وكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، حيث بدأت تلك المسابقات الكبرى تتسلل إلى مسيرتها الواعدة.

    الفرصة الكبيرة

    في عام 2025، أعلنت مارتينيز عن نفسها للعالم. بعد أن أنهت بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا في الربيع كأفضل هدافة، وساعدت باراغواي على الفوز بلقب كرة القدم النسائية لأول مرة على أي مستوى، حملت المهاجمة المراهقة هذا الزخم إلى أول بطولة كبرى لها مع المنتخب الأول، الذي ظهرت لأول مرة معه في نهاية عام 2024.

    بدأت مارتينيز المباراة الأولى لباراغواي في البطولة ضد بوليفيا، وسجلت ثلاثية في الفوز 4-0. تبع ذلك أهداف ضد كولومبيا والبرازيل، الفريقان اللذان سيتنافسان في نهائي استثنائي بعد بضعة أسابيع، قبل أن تسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ضد فنزويلا لتختتم مرحلة المجموعات. لم يكن ذلك كافياً لتأهل باراغواي إلى نصف النهائي، لكنها وصلت إلى مباراة تحديد المركز الخامس، حيث أكدت فوزها على تشيلي تأهلها إلى دورة الألعاب الأمريكية 2027.

    في نهاية البطولة، حصل مارتينيز على تكريم فردي أيضاً، حيث تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع البرازيلية أماندا جوتيريس، كما تم اختياره ضمن أفضل 11 لاعباً في كوبا أمريكا، وهو في سن 17 عاماً فقط.

    كيف تسير الأمور؟

    ليس من المستغرب أن تلك الأداءات على مسرح كبير كهذا لفتت انتباه العديد من الأندية الكبرى في العالم، وكان نادي واشنطن سبيريت هو الذي فاز بسباق التعاقد معها، حيث دفع مبلغًا ضخمًا قدره 950 ألف دولار (697 ألف جنيه إسترليني)، وفقًا لشبكة ESPN. ويعد هذا التعاقد من بين أغلى 10 انتقالات في تاريخ كرة القدم النسائية.

    وقعت مارتينيز عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع خيار تمديده لسنة إضافية، ومن المقرر أن تنضم إلى بعض أفضل المهاجمات في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) في موسمها الأول، بما في ذلك نجمة الولايات المتحدة ترينيتي رودمان، التي وقعت للتو عقدًا قياسيًا للبقاء مع فريق سبيريت.

    أكبر نقاط القوة

    من الواضح أن أكبر قوة لدى مارتينيز هي قدرتها على إنهاء الهجمات. ويساعدها في ذلك قوة تسديداتها بقدمها اليمنى وقدرتها على استخدام قدمها اليسرى بشكل أكثر من كافٍ، وهو أمر لا تتردد في القيام به. بفضل حركتها الرائعة بدون الكرة التي تسمح لها بالوصول إلى العديد من المواقع التي تتيح لها تسجيل الأهداف، وسرعتها الرائعة التي تجعلها تشكل تهديدًا في الخلف، ومهاراتها الفنية القوية التي تعني أنها لا تضطر دائمًا إلى الاعتماد على تمريرات رائعة من الآخرين، تتمتع مارتينيز بالعديد من السمات اللازمة لتكون هدافة من الطراز الرفيع على أعلى مستوى.

    ومن الجدير بالذكر أيضًا أن اللاعبة البالغة من العمر 18 عامًا تقوم بعمل رائع عندما لا تكون الكرة في حوزة فريقها، وهو أمر لا يحدث دائمًا مع المهاجمين الشباب. إنها ملتزمة بدورها في الجانب الدفاعي، وهذا مؤشر رائع على سلوكها الجيد وشخصيتها.

    مجال للتحسين

    لقد رأينا مارتينيز تظهر هذه الصفات بانتظام على مستوى الشباب، وما حققته في كأس أمريكا العام الماضي كان رائعًا، ولكن الخطوة التالية للمراهقة هي إظهار جودتها أسبوعًا بعد أسبوع في دوري كبير مثل NWSL.

    ليس من المستغرب أن مارتينيز، البالغة من العمر 18 عامًا، لا تزال خفيفة الوزن وستحتاج إلى تطوير قدراتها البدنية من أجل مواجهة المدافعات في الولايات المتحدة وخارجها، ولتكون أكثر تهديدًا بشكل عام. لكن هذه ليست عيوبًا مقلقة، بل هي عيوب طبيعية بالنسبة للاعبة في سنها وخبرتها، وهي من النوع الذي يمكنها العمل عليه بمرور الوقت.

    اللاعبة التالية... سام كير؟

    بفضل تنوعها في إنهاء الهجمات، ورشاقتها، وقدرتها على استخدام كلا القدمين، وغريزتها الرائعة في تسجيل الأهداف، تبدو مارتينيز في بعض الأحيان شبيهة بسام كير. كير أقوى بكثير وأكثر صعوبة على المدافعين المنافسين من الناحية البدنية، وهو أمر لا يثير الدهشة بالنظر إلى الفارق في العمر والخبرة، كما أن الأسترالية تتمتع بقوة جوية واضحة، وهو ما لم تظهره مارتينيز بعد.

    ومع ذلك، أظهرت المراهقة إمكانات تجعلها تشكل تهديدًا في الهواء، وكما هو الحال مع قوتها البدنية، فهذا شيء يمكنها تطويره بمرور الوقت.

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    سيكون من المثير للاهتمام رؤية أداء مارتينيز في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية. ستدخل المراهقة عامها الأول في الدوري في وضع غير مواتٍ بعض الشيء، حيث إنها تلعب حاليًا مع باراغواي في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم النسائية تحت 20 عامًا. بعد أن ساعدت منتخب بلادها في الوصول إلى المرحلة النهائية من تلك البطولة، ستغيب مارتينيز حتى انتهاء المباريات النهائية في 28 فبراير، ولن تنضم إلى زميلاتها في فريق Spirit إلا قبل أقل من أسبوعين من بدء الموسم الجديد.

    ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تستغرق المهاجمة بعض الوقت لتتأقلم مع موسمها الأول في الولايات المتحدة، ثم هناك التساؤل حول المكان الذي ستشغله مارتينيز في هجوم الفريق المليء بالنجوم. بالإضافة إلى رودمان، وعلى الرغم من رحيل كروي بيتون المفاجئ، يضم فريق سبيريت لاعبات مثل النيجيرية جيفت مونداي، وصانعة الألعاب الكولومبية لييسي سانتوس، والمهاجمة الإيطالية صوفيا كانتوري، وروزموند كواسي من ساحل العاج.

    وهذا يعني أن هناك منافسة كبيرة على المراكز، ولكن الجانب الآخر هو أنه لن يكون هناك ضغط كبير على مارتينيز للانضمام إلى الفريق والبدء في اللعب على الفور. كل هذا الدعم من شأنه أن يخلق بيئة ممتازة لهذه المهاجمة الشابة الموهوبة للتعلم والنمو، في عام مهم من المرجح أن تشهد فيه، على الرغم من أنها لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها، لعب دور رئيسي في محاولات باراغواي للتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027.

