كلوب مساعد جوارديولا؟ الكشف عن رد فعل الألماني الغريب على التحاق رجله الثاني بمانشستر سيتي!

في صيف عام 2025، عُرض على ليندرز منصب مساعد المدير الفني في مانشستر سيتي، مما فتح أمامه إمكانية العمل مع جوارديولا بالإضافة إلى خبرته السابقة مع كلوب. لكن التنافس الحديث بين مانشستر سيتي وليفربول جعل ليندرز يتردد في قبول العرض، لذا طلب المشورة من مدربه السابق في أنفيلد.

عندما سأله الصحفيون عما إذا كان قرارًا صعبًا، أجاب ليندرز: "هل تريدون إجابتي السياسية؟ لا، بالطبع لا. في اللحظة التي اتصل بي فيها بيب، والشعور الذي أعطاني إياه بشأن ما يريد أن يفعله مع الفريق من خلال ضمّي إليه، والثقة التي كان يضعها فيّ قبل أن نناقش كيف سيكون الوضع - كل ذلك جعل القرار أسهل بكثير".

وأكمل: "لكن لا يمكنك أن تنسى 10 سنوات قضيتها في ليفربول بهذه السهولة. لكنني فخور حقًا بالانضمام إلى نادٍ بهذه الأهمية، حقق نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات العشر الماضية، ويضم مدربًا أثرى عالم كرة القدم. عندما تحدثت مع يورغن، كان واضحًا للغاية: "إذا لم تقبل، سأقبل أنا بمنصب المساعد!"

وختم: "عندما أذهب إلى أنفيلد [الأسبوع المقبل] سيكون الأمر مميزًا، ربما أكثر تميزًا لعائلتي مني. لكن عقليتي هي الفوز ومحاولة هزيمتهم".