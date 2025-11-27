"كلوب يحوم حول ليفربول كجسد غامض" .. تحذير ألماني لآرني سلوت!

ترددت صيحات الاستهجان في أنفيلد بعد هزيمة أخرى، وأداء سيئ آخر، وتلقي أربعة أهداف أخرى، حيث خسر ليفربول 4-1 أمام آيندهوفن مساء أول أمس الأربعاء، في أحدث فصل من فصول الموسم المروع للبطل الإنجليزي.

جاءت الهزيمة في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمتين متتاليتين بنتيجة 3-0 أمام نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي، وتلت استسلام الريدز بنتيجة 3-0 أمام كريستال بالاس، مما أدى إلى خروجهم من كأس الرابطة.

صرح سلوت أن إدارة النادي لا تزال تدعمه، لكن الذئاب تحوم حول المدرب الذي فشل في إصلاح نقاط الضعف الدفاعية أو تحسين مستوى اللاعبين الجدد الذين ما زالوا يكافحون من أجل الاندماج في الفريق.

وقد أيد الصحفي الألماني البارز مايكل ريف عودة كلوب المثيرة إلى ميرسيسايد، إذا فشل سلوت في إنهاء سلسلة النتائج السيئة. استمتع المدرب الألماني بتسع سنوات حافلة بالبطولات في أنفيلد، حيث فاز بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية قبل أن يغادر في عام 2024، وهو حاليًا رئيس قسم كرة القدم العالمية في مجموعة ريد بول.