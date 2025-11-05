الكثيرون فعلوها قبله! .. موهبة كلوب بروج الهاربة من يد بيب جوارديولا تبهر العالم و"لكن لا يخدعكم التألق أمام برشلونة"

على مدار مسيرته التدريبية التي تمتد لأكثر من 17 سنة؛ قدّم المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الكثير من النجوم التاريخيين، إلى عالم الساحرة المستديرة.

جوارديولا يمتاز حقًا برؤيته الرائعة للمواهب، حيث يختارها بعناية شديدة؛ سواء هؤلاء الذين يلعبون في الفئات السنية للأندية التي أشرف عليها، أو الذين يتم التعاقد معهم من فرقٍ أخرى.

لكن.. هذا لا يمنع أن الكثير من المواهب، هربت أيضًا من تحت يد المدير الفني الإسباني؛ وذلك بسبب عدم منحهم فرص لعب كافية، مع الفريق الأول.

من بين هؤلاء؛ النجم البرتغالي كارلوش فوربش، الذي رحل من الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى العملاق الهولندي أياكس أمستردام صيف 2023.

واعترف فوربش في وقتٍ سابق، أن مانشستر سيتي كان يريد استمراره؛ ولكنه هو من تمسك بالرحيل، بسبب عدم حصوله على فرص مع الفريق الأول بقيادة جوارديولا.

وعامة.. جوارديولا له سياسة واضحة جدًا، أعلن عنها في كثير من المرات؛ وهي: "عدم إجبار أي لاعب على البقاء، إذا كان يريد الرحيل لمكانٍ آخر".

وحقق فوربش أرقامًا خيالية كـ"جناح"، في الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي؛ وذلك على النحو التالي:

* فريق تحت 18 سنة: 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في 34 مباراة.

* فريق تحت 23 سنة: 26 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في 38 مباراة.

كما سجل النجم البرتغالي الشاب 5 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال 7 مباريات مع مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا للشباب.