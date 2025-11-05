الكثيرون فعلوها قبله! .. موهبة كلوب بروج الهاربة من يد بيب جوارديولا تبهر العالم و"لكن لا يخدعكم التألق أمام برشلونة"

مع كل مباراة يبدع فيها لاعب ما أمام الأندية الكبيرة؛ يتم طرح نفس التساؤل: "هل نحن أمام مولد نجم عالمي جديد؟!".
هذا الأمر حدث في مباراة كلوب بروج البلجيكي ضد العملاق الإسباني برشلونة، مساء ليلة الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
مباراة كلوب بروج وبرشلونة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)؛ شهدت تألق كبير للغاية من البرتغالي كارلوش فوربش، جناح الفريق البلجيكي.
فوربش سجل هدفين وصنع آخر؛ مع تسببه في إرهاقٍ كبير لدفاعات برشلونة، بقيادة الرباعي "رونالد أراخو، إيريك جارسيا، جول كوندي وأليخاندرو بالدي".
وبعدما لفت الأنظار إليه بقوة ضد برشلونة؛ نستعرض بعض النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها، عن موهبة بروج كارلوش فوربش.