كلوب أبرزها .. 11 محطة أعادت ليفربول للطريق الصحيح وأطاحت بمانشستر يونايتد

كيف عاد ليفربول إلى القمة وأطاح باليونايتد؟

قاد السير أليكس فيرجسون، فريق مانشستر يونايتد للفوز المستمر على ليفربول الفريق الأكثر نجاحًا فى إنجلترا، لكن الريدز نجحوا بعد ذلك فى استعادة مكانتهم السابقة.

وكان لفيرجسون، تصريحات لا تنسى أبدًا وفي سبتمبر 2002، كان اليونايتد قد بدأ بداية كارثية للموسم وخسر مباريات متتالية وقال المدافع الأسطوري آلان هانسن، الذي رفع العديد من الألقاب مع ليفربول إن فيرجسون يواجه "التحدي الأكبر" في مسيرته، ليرد مدرب اليونايتد عليه قائلًا: "التحدي الأكبر الذي واجهته هو إخراج ليفربول من مكانته".

وتكرر هذا التصريح في كل مرة فاز فيها اليونايتد على ليفربول أو حصل على لقب جديد، وعادت هذه العبارة الشهيرة إلى الظهور مجددًا عندما حصل يونايتد تحت قيادة فيرجسون، على لقبه التاسع عشر في عام 2011 وتغلب رسميًا على ليفربول باعتباره الفريق الحائز على أكبر عدد من ألقاب الدوري الإنجليزي، ومرة أخرى في أبريل 2013 عندما وصل إلى لقبه الـ20 مع الفريق قبل تقاعده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن منذ اعتزال فيرجسون، عاد ليفربول إلى الصعود للقمة مرة أخرى ورغم أنهم لم يهيمنوا على كرة القدم الإنجليزية مثل فترة اليونايتد مع المدرب الاسكتلندي، لكنهم حصلوا على بطولات كثيرة بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ليصل رصيدهم إلى ستة ألقاب أوروبية و19 دورى.

ويقترب ليفربول من معادلة عدد ألقاب يونايتد البالغة 20 لقبًا في الدوري، لذلك يتمنى العديد من مشجعي الشياطين الحمر بأن يفوز آرسنال أو حتى مانشستر سيتي في سباق لقب الدوري الإنجليزي المثير هذا الموسم.

وقال السير جيم راتكليف، عبارة فيرجسون التي لا تنسى: " لدينا جاران نريد أن نطردهم من مكانتهم"، ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا الأحد، ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالي كيف نجح ليفربول فى العودة لمكانته وطرد اليونايتد من القمة على النحو التالى:-