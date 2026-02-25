Getty Images Sport
"كلوا القذارة!" - مشجعو تورينو الغاضبون يلقون كومة من السماد خارج ملعب التدريب احتجاجًا
احتجاج لاذع: رمي القمامة على مقر الرئاسة في القاهرة
ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة تصل إلى ملعب التدريب، ورجال يقفزون منها ويقومون برمي ما وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ "السماد" في كومة عند المدخل. كانت هذه الخطوة المدروسة هجوماً مباشراً على الرجل الذي يتربع على قمة هرم النادي. وفوق كومة السماد كان هناك لافتة كُتب عليها "كل القذارة يا القاهرة" – وهي عبارة موجهة إلى المالك أوربانو كايرو. ويواجه الرجل البالغ من العمر 68 عامًا، والذي يتولى زمام الأمور منذ أكثر من عقدين، الآن أحلك ساعات رئاسته.
جو سام في تورينو
توقيت المظاهرة ليس من قبيل الصدفة، فقد جاء بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت انهيار الفريق على أرض الملعب. يحتل تورينو المركز الخامس عشر في الدوري الإيطالي، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، وهو مركز جعل مشجعيه في ملعب أوليمبيكو غراندي تورينو يخشون على مكانهم في الدوري الممتاز. لطالما كان نقص الاستثمار وسوء إدارة المشروع الرياضي من النقاط الشائكة بالنسبة للمشجعين المتعصبين، لكن التراجع الأخير نحو المراكز الثلاثة الأخيرة أدى في النهاية إلى انفجار الموقف وتحويله إلى احتجاج جسدي، وإن كان غير تقليدي.
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للكثيرين هي الأداء المحرج يوم الأحد. خسروا 3-0 أمام جنوة الذي يحتل المركز 14 يوم الأحد. سجل هدفي جنوة بروك نورتون-كافي خريج أكاديمية أرسنال وكاليب إيكوبان مهاجم ليدز يونايتد السابق، بينما طرد أميرحان إيلخان لاعب تورينو. كانت الخسارة أمام منافس مباشر بهذه الطريقة الشاملة بمثابة جرس إنذار للجماهير، التي تشعر بوضوح أن المسار الحالي للنادي غير مستدام ويتجه نحو العودة إلى الدرجة الثانية.
الباب الدوار في فيلادلفيا
أدت الأوقات العصيبة إلى اتخاذ إجراءات يائسة في الملعب وغرفة الاجتماعات، حيث يحاول كايرو وقف التدهور. تم إقالة ماركو باروني من منصب مدرب تورينو بعد آخر هزيمة مذلة للفريق، وحل محله روبرتو دافيرسا. هذا التغيير الإداري هو الأحدث في سلسلة من التغييرات الهادفة إلى إثارة رد فعل من فريق يبدو أنه يفتقر إلى الثقة والهوية. يواجه دافيرسا الآن مهمة صعبة تتمثل في تحفيز مجموعة من اللاعبين الذين يعملون في ظل عدائية شديدة من المشجعين.
لم يكن الجهاز الفني هو المجال الوحيد الذي شهد تغييرات كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث يبحث النادي عن صيغة ناجحة. تم إقالة دافيد فاجناتي من منصب المدير الرياضي في ديسمبر واستبداله بجيانلوكا بيتراكي، الذي عاد لفترة أخرى مع النادي. في حين أن عودة بيتراكي كان الهدف منها إعادة الشعور بالاستقرار والارتباط التاريخي إلى استراتيجية التوظيف في النادي، إلا أن النتائج على أرض الملعب لم تتحسن، مما دفع المشجعين إلى تجاهل الموظفين وتوجيه انتقاداتهم إلى الرجل الذي يوقع الشيكات.
حكم القاهرة الطويل تحت النار
على الرغم من الحدة الحالية، لم تكن العلاقة بين القاهرة والمشجعين دائمًا على هذا النحو. يمتلك كايرو، البالغ من العمر 68 عامًا، نادي تورينو منذ 21 عامًا وقاده للعودة إلى الدوري الإيطالي الممتاز من الدرجات الدنيا. جلبت فترة توليه للمنصب في البداية شعورًا بالأمل والقدرة على السداد إلى النادي الذي واجه صعوبات مالية كبيرة في الماضي. ومع ذلك، تلاشت إلى حد كبير النية الحسنة التي تراكمت خلال تلك السنوات الأولى، حيث يطالب المشجعون بأكثر من مجرد البقاء في الدوري الممتاز وتحقيق نتائج متوسطة.
ولكن الآن، مع معاناة فريقه وتأرجحه فوق منطقة الهبوط، أعربت شرائح من المشجعين عن مشاعرهم بوضوح من خلال هدية معبرة تركوها عند مدخل ملعب التدريب. يبدو أن المشجعين المحبطين الذين زاروا ملعب التدريب يوم الثلاثاء يريدون التعبير عن استيائهم من المالك والرئيس. ما إذا كان هذا الاحتجاج "السيئ" سيجبر كايرو على تغيير نهجه أو يسرع رحيله، فهذا أمر يظل غير واضح، لكن رسالة مشجعي تورينو واضحة وصريحة ويصعب تجاهلها.
