"كلانا متألم" - ألفارو موراتا يكشف عن انفصاله عن زوجته أليس كامبيلو، بينما يرد نجم تشيلسي وريال مدريد السابق على شائعات الخيانة الزوجية

يبدو أن علاقة موراتا وكامبيلو قد انتهت رسميًا. أعلن الثنائي انفصالهما في أغسطس 2024، بعد فوز إسبانيا ببطولة أمم أوروبا. عادا معًا في يناير من العام الماضي، حيث وصف كامبيلو انفصالهما الأول بأنه "أسوأ خطأ ارتكبناه في حياتنا".

ومع ذلك، أفادت مجلة Hola الإسبانية الآن أن هذه المرحلة الثانية لم تدم طويلاً. وفقًا للمنشور، يعيش الثنائي الساحر منفصلين منذ عدة أسابيع. حزم موراتا حقائبه وغادر منزل العائلة الذي كان يشاركه مع كامبيلو وأطفالهما الأربعة الصغار - التوأم أليساندرو وليوناردو، وإدواردو وبيلا.

ومع ذلك، أصرت كامبيلو على أنه لم تكن هناك خيانة، مع انتشار شائعات حول طبيعة علاقة موراتا بخبيرة إدارة رياضية تدعى إيلينا سيريغو.

وكتبت كامبيلو في منشور حماسي: "إيلينا صديقة للعائلة أعرفها منذ سنوات، ويمكنني أن أقول بكل تأكيد أنها ليست من هذا النوع من الأشخاص ولم تفعل أبدًا أي شيء من الأشياء التي اتُهمت بها". وكشفت أن سيريغو اتصلت بها وهي تبكي بسبب وصفها بـ"مخربة الأسرة"، مما دفع كامبيلو إلى التحدث علنًا لحماية سمعة صديقتها.

وأضافت: "أنا أدافع عن إيلينا لأنها بريئة ولأنني، كامرأة، أعرف جيدًا مدى الأذى الذي يمكن أن تسببه بعض الاتهامات". "علاقتنا كانت دائمًا واضحة: حتى أنها كرست أطروحتها الجامعية لـ Masqmai [ماركة مستحضرات التجميل الخاصة بكامبيلو]، وهي شخصية جادة ذات قيم وعائلة محترمة".