كلاسيكو من طرف واحد؟ وصول مبابي إلى ريال مدريد يهدد بنهاية برشلونة!

زيادة الفجوة بين ريال مدريد وبرشلونة!

نجح ريال مدريد في تحقيق فوزًا مثيرًا على برشلونة بنتيجة 3-2 بالأمس فى كلاسيكو الدوري الإسباني، وقريبًا سيسيطر لوس بلانكوس على أكبر منافسة في كرة القدم.

وبعد فوز ريال مدريد بركلات الترجيح على مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال جود بيلينجهام: "لحظات مثل هذه ساحرة ولكن العقلية وراء ذلك".

ولم يقدم الفريق الملكى أداءً مميزًا ضد مانشستر سيتى وامتلكوا الكرة بصعوبة ولكن التفاصيل الصغيرة رجحت كفة كتيبة كارلو أنشيلوتي.

وقبل مواجهة الكلاسيكو بالأمس كان برشلونة يشعر بالخوف والقلق الشديد حيث التقى الفريقان مرتين هذا الموسم، وفاز ريال مدريد فى المواجهتين وكرر الأمر في مواجهة الأمس.