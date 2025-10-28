Benzema RonaldoGoal Ar Only GFX
كلاسيكو الشيء وعكسه .. بنزيما سجل واختفى عندما انقطعت الهدايا و"راية تسلل" أنقذت رونالدو من كابوس يُفسد كفاحه!

لقب آخر يعاند رونالدو بعد خروج النصر من كأس خادم الحرمين الشرفين وتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي

وانتهى كلاسيكو الاتحاد والنصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين والشرفين، والذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ليجسد لنا تناقضًا واضحًا لما مر به كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في هذا اللقاء المثير والمحتدم.

أحدهما وصلت له بعض الفرص على طبق من ذهب ونجح في التسجيل، والآخر كان عليه أن يفعل كل شيء بنفسه، ويهرب من العزل الذي فرضه عليه المدرب سيرجيو كونسيساو، من أجل صناعة الفرص وتهديد مرمى الحارس بريدراج رايكوفيتش، وحتى عندما جاءت له فرصة سانحة ضاعت منه بغرابة.

بنزيما نجح في التسجيل من انفراد صريح في الدقيقة الخامسة عشر من عمر اللقاء، وعادل أنخيلو النتيجة للنصر في الدقيق 30، قبل أن يحرز المتألق حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 47 ليقود فريقه نحو الانتصار وحسم الكلاسيكو.

وبذكريات ريال مدريد، الزميلان يلتقيان مرة أخرى ولكن كل منهما بقميص مختلف، دعونا نتعرض على ما قدمه رونالدو مع النصر وبنزيما بصفوف الاتحاد ..

    بنزيما استفاد من الهدايا

    بالنظر إلى مجريات الشوط الأول سنجد أن بنزيما كان المستفيد الأول من توهج من حوله خاصة عوار، وكان يمكنه التسجيل أكثر من مرة بسبب التناغم الهائل بينه وبين باقي عناصر خط الهجوم، لاسيما الفريق بأكمله وسط منظومة كونسيساو التي أثبتت نجاحها.

    بنزيما لم يكن بحاجة إلى بذل الكثير من المجهود مثل رونالدو، حيث كان تنصب أغلب الهجمات نحوه وحصل على المساعدة الكافية لإثبات نفسه والوصول إلى الشباك من فرصة كانت في المتناول، بينما دفع رونالدو ضريبة أنه "الرجل الرئيسي" في تشكيل المدرب جورج جيسوس.

    الاتحاد كان صاحب الأسبقية بالمبادرة والضغط على على النصر منذ الدقيقة الأولى، بفضل الضغط الذي قام به نجولو كانتي وانطلاقات موسى ديابي مع حسام عوار وبنزيما.

    المهاجم الفرنسي كان على وشك التسجيل في الدقيقة الثامنة من المباراة، حيث تلقى كرة سانحة على الجانب الأيسر، وسددها بصورة جيدة ليتصدى لها بينتو، قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل وضياع الهجمة مامًا.

    بنزيما لم ينتظر طويلًا حتى أن تصله هدية أخرى، حيث تبادل الكرة بطريقة رائعة مع موسى ديابي من هجمة مرتدة بمحيط دائرة المنتصف، لينطلق على الجانب الأيسر ويسددها ببراعة وثقة في شباك الحارس بينتو في غفلة من دفاع النصر.

    واستمرارًا لطوفان الهجوم الاتحاداوي على مرمى النصر في الدقائق الأخرى، ذهبت كرة أخرى عرضية في اتجاه بنزيما بالدقيقة 20، ولكنها مرت من أمامه بعدما فشل في اللحاق بها مع أكثر من زميل داخل منطقة جزاء الخصم.

    وفي الدقيقة 47 من عمر اللقاء ذهبت في اتجاه بنزيما، ولكن حسام عوار سبقه وحصل عليها قبل أن يصل لها مواطنه الفرنسي، ليسجل الهدف الثاني وسط احتفالات اتحادية صاخبة.

    الغريب أن هذا الأمر تغير تمامًا في الشوط الثاني، حيث اختفى بنزيما وانقطع الدعم تمامًا من حوله، وربما يعود ذلك إلى نشاط النصر وصحوته طمحًا في تسجيل التعادل، بالإضافة إلى الطرد الذي حصل عليه أحمد الجليدان، وتسبب في حرمان فريقه من الاستحواذ على الكرة بالشكل المطلوب، ليُجبر الاتحاد على التراجع للدفاع من أجل الحفاظ على الفوز.

    حالة الاختفاء التي عانى منها بنزيما تسببت في قيام كونسيساو بتغييره في الدقيقة 76 من اللقاء، ودخول الهولندي ستيفن بيرجفاين بدلًا منه، في محاولة لتنشيط خط الهجوم ومقاومة الضغط النصراوي.

    كريستيانو لا يعرف الاستسلام

    عند رؤية المعاناة التي مر بها كريستيانو مع النصر، وكيفية تعامله معها للخروج من الحصار الذي فرضه عليه المدرب سيرجيو كونسيساو وعلى من حوله "ساديو ماني وجواو فيليكس وكينجسلي كومان"، ستدرك قيمة البرتغالي جيدًا في كيفية الهروب من كل ذلك لخلق شيئًا ما في ظل هذه الظروف الصعبة.

    النجم المخضرم تعرض لرقابة لصيقة من دفاع الاتحاد، وكان محاطًا بأكثر من لاعب في كل مرة تصله فيها الكرة، وأكبر دليل على الضغط الذي عانى منه، كان في الدقيقة 22 عندما حاول المراوغة لينتهي الأمر بالفشل بطريقة مضحكة أثارت سخرية الجماهير.

    رونالدو لم يستسلم وحاول مرة أخرى بالتداخل في الوقت المناسب لحرمان سعد موسى من كرة سهلة، ليعرقله الأخير في الدقيقة 28، مما تسبب في منح النصر لركلة حرة بمنطقة خطيرة، تصدى لها البرتغالي ولكنه لعبها في الحائط بطريقة سيئة، لتستمر المحاولات دون أي استسلام.

    وفي الدقيقة 30 من عمر المباراة كانت اللحظة السعيدة للنصر، عندما مر رونالدو من نجولو كانتي واخترق من الجبهة اليسرى محاولًا الخروج من منطقة الجزاء، ليلعب عرضية ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى أنخيلو الذي سددها بقوة معلنًا تعادل النصر، في لقطة شوهد بعدها بنزيما في محادثة غاضبة مع زميله موسى ديابي.

    وفي الدقيقة 41 كان رونالدو قريبًا من التسجيل بالتسديد من بعيد، ولكن رايكوفيتش أبعدها عن مرماه ببراعة، ليحرم الفريق من زيارة الشباك والتقدم، مما ساعد عوار في تسجيل التقدم في وقت لاحق.

    الجهد البدني الذي بذله رونالدو في هذه الظروف للاعب عمره 40 سنة يستحق الإعجاب والإشادة، البرتغالي لم يكل ولم يمل، وحاول بشتى الطرق قيادة فريقه نحو تحقيق شيئًا ما، ولكن ساديو ماني وجواو فيليكس وحتى كومان، لم يقدموا له الدعم الذي وجدوا بنزيما ممن حوله في الشوط الأول.

  • راية التسلل أنقذت رونالدو

    الأمور اختلفت كثيرًا وتبدلت تمامًا، بنزيما اختفى في النصف الثاني من المباراة، وواصل رونالدو بفضل جهده البدني وقدراته الفنية وقتاله في كل مكان لمحاولة تسجيل التعادل، ولكنه لم يٌوفق.

    مع بداية الشوط الثاني حاول رونالدو المراوغة ولعب الكرة لكينجسلي كومان، ولكن الأخير أضاعها بغرابة شديدة ليهدر مجهود زميله البرتغالي، قبل أن تأتي اللحظة الأهم في الدقيقة 55 من عمر الكلاسيكو.

    رونالدو وحده تمامًا أمام رايكوفيتش، لم يكن بحاجة إلى بذل الكثير من المجهود، الفرصة التي بحث عنها جاءت له على "طبق من ذهب" في انفراد صريح تمامًا، لكنه حاول مخادعة الحارس ولعبها من فوقه، لتضيع بغرابة شديدة في سيناريو متكرر للمهاجم المخضرم.

    هذه ليست اللقطة الأولى التي يهدر فيها رونالدو فرصة سانحة على فريقه في مباراة للنصر، فعلها كثيرًا أمام الهلال وعانى من أجل التسجيل، وتفنن في إضاعة الفرص أمام كاواساكي فرونتال الياباني الموسم الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وتسبب في خروج فريقه بواحد من أسوأ كوابيسه منذ قدومه إلى دوري روشن.

    ولكن شاءت الأقدار أن يرفع الحكم المساعد راية التسلل، لينجو رونالدو من نيران هجوم جماهير النصر، مع بقاء المشهد عالقًا في أذهان البعض بشكل أو بآخر.

    أتيحت له فرصة أخرى من كرة رأسية في الدقيقة 60 ولكنها ضاعت أيضًا، وحاول التسجيل من ركلة حرة بعدها بـ5 دقائق وانتهى الأمر بالفشل، ليخسر النصر الكلاسيكو دون أن يسجل صاحب الـ40 سنة.

    ولكن ما حدث عمومًا يثبت لنا أنه كان كلاسيكو الشيء وعكسه، يظهر رونالدو فيختفي بنزيما، الأول يكافح من أجل التسجيل ومساعدة فريقه والآخر يحصل على الهدايا ويخرج فائزًا بمجهود أقل.

    أرقام بنزيما أمام النصر

    أهداف : 1

    تمريرات حاسمة : 0

    تسديدات على المرمى : 2

    لمسات : 30

    مراوغات : محاولة واحدة وفشلت

    دقة التمرير : 44%، 8 تمريرات صحيحة من أصل 18

    فقدان الكرة : 14 مرة

    التحامات أرضية : التحامين ناجحين من 5

    التحامات هوائية : التحامين من 4

    أرقام رونالدو أمام الاتحاد

    أهداف :0

    تمريرات حاسمة : 0

    تسديدات على المرمى : 1

    لمسات : 34

    مراوغات : 0

    دقة التمرير : 83 %، 19 تمريرة صحيحة من أصل 23

    فقدان الكرة : 7 مرات

    التحامات أرضية : التحامين ناجحين من 4

    التحامات هوائية : التحام ناجح من محاولة واحدة

