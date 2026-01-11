كلاسيكو السوبر | رافينيا فارس الواقعية.. برشلونة يهرب من فخ المنتخب المصري وسؤال مستقبلي لريال مدريد!

دخل برشلونة اللقاء متبنياً نهج الهيمنة المطلقة، ونجح في فرض سيطرة رقمية كاسحة في الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 76%، معتمداً على 395 تمريرة بدقة فاقت الـ 94%.

هذا المشهد أعاد للأذهان فوراً ما فعله منتخب كوت ديفوار بالأمس حين سيطر بنسبة 71%، ولكن، وكما فعل الفراعنة، كان ريال مدريد هو الطرف الأكثر فتكاً.

فرغم قلة الاستحواذ، نجح لاعبو المدرب تشابي ألونسو في خلق 4 فرص محققة للتهديف مقابل فرصة واحدة فقط لبرشلونة، مما يؤكد أن سيطرة البلاوجرانا كانت تدور في فلك الاستحواذ السلبي، بينما كانت مرتدات مدريد تحمل رائحة الأهداف في كل انطلاقة.