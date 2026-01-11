Raphinha Barcelona GFX GOAL
علي رفعت

كلاسيكو السوبر | رافينيا فارس الواقعية.. برشلونة يهرب من فخ المنتخب المصري وسؤال مستقبلي لريال مدريد!

برشلونة حقق فوزًا جديدًا على ريال مدريد

شهد ملاعب المملكة العربية السعودية فصلاً جديداً من فصول الإثارة التي تتجاوز حدود المنطق الكروي، حيث اصطدم طموح برشلونة بواقعية ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026. 

هذا اللقاء لم يكن مجرد صراع على لقب، بل كان مرآة عاكسة لما شهده ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالأمس؛ حيث نجا المنتخب المصري من حصار الأفيال الإيفوارية بانتصار تاريخي بنتيجة 3-2 رغم استحواذ الخصم المطلق، وهو السيناريو الذي تكرر إلى حد كبير في قلب جدة، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل إعصاري رغم تباين الأرقام، لكن الفارق هنا أن صاحب الأرقام الأفضل حقق الفوز ويا للسخرية بنفس النتيجة التي خسر بها صاحب الأرقام الأفضل في الأمس.

    وهم السيطرة الكتالونية وأنياب الملكي الغادرة

    دخل برشلونة اللقاء متبنياً نهج الهيمنة المطلقة، ونجح في فرض سيطرة رقمية كاسحة في الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 76%، معتمداً على 395 تمريرة بدقة فاقت الـ 94%.

    هذا المشهد أعاد للأذهان فوراً ما فعله منتخب كوت ديفوار بالأمس حين سيطر بنسبة 71%، ولكن، وكما فعل الفراعنة، كان ريال مدريد هو الطرف الأكثر فتكاً. 

    فرغم قلة الاستحواذ، نجح لاعبو المدرب تشابي ألونسو في خلق 4 فرص محققة للتهديف مقابل فرصة واحدة فقط لبرشلونة، مما يؤكد أن سيطرة البلاوجرانا كانت تدور في فلك الاستحواذ السلبي، بينما كانت مرتدات مدريد تحمل رائحة الأهداف في كل انطلاقة.

    زلزال الدقائق السبع: انهيار الحصون التكتيكية

    لم يكن أحد يتوقع أن تذهب المباراة للاستراحة بالتعادل 2-2 بعدما افتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 36، لكن الدقائق السبع من الوقت بدل الضائع شهدت انفجاراً تهديفياً نادراً؛ حيث عادل فينيسيوس جونيور النتيجة في الدقيقة 45+2، ليتبعه ليفاندوفسكي بهدف ثانٍ لبرشلونة بعد دقيقتين، قبل أن يختتم الشاب جونزالو جارسيا الشوط بهدف تعادل قاتل في الدقيقة 45+6. 

    المثير للدهشة أن قيمة الأهداف المتوقعة كانت تصب في مصلحة برشلونة بـ 1.83 وريال مدريد لم يتجاوز 0.73 مع ذلك سجل الفريقين هدفين، وهو ما يعكس الجودة الاستثنائية لمهاجمي الملكي في استغلال أنصاف الفرص، تماماً كما فعلت مصر في إنهاء هجماتها بالأمس بفعالية قصوى.

    تساؤلات مشروعة لألونسو: هل تكفي واقعية الكؤوس في صراع الدوري؟

    رغم التحسن الكبير في بداية الشوط الثاني، حيث ارتفع استحواذ ريال مدريد إلى 43% وسجل 3 تسديدات على المرمى مقابل صفر لبرشلونة في أول ثلث ساعة فقط، إلا أن علامات استفهام كبرى بدأت تلوح في الأفق حول نهج تشابي ألونسو. 

    إن التنازل الطوعي عن الكرة في الشوط الأول قد ينجح في مباريات الكؤوس التي تُحسم بجزئيات صغيرة، لكن التساؤل الحقيقي يخص مواجهة الدوري المرتقبة؛ فبرشلونة يتصدر جدول الترتيب بفارق مريح نوعًا ما من النقاط، وفي صراع الدوري لن ينفع ريال مدريد سوى حصد النقاط الثلاث. 

    فإذا استمر ألونسو في منح خصمه صك التحكم المطلق في الإيقاع، فكيف له أن يطارد الصدارة ويقلص الفارق؟ في الكأس قد تبتسم لك الأقدار، ولكن في الدوري، من لا يملك زمام المبادرة والسيطرة، غالباً ما ينهي سباقه خلف المتصدر.

    غياب مبابي: طوق نجاة للكتلان من كارثة محققة

    الحقيقة المرة لمشجعي الملكي هي أن برشلونة كان الطرف الأكثر حظاً لعدم مواجهته النسخة الكاملة من هجوم مدريد؛ حيث غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة التي لحقت به وحرمته من خوض النهائي من أوله.

    إن الفرص المحققة التي أهدرها ريال مدريد في الشوط الأول كانت لتنتهي في الشباك بشكل شبه محقق لو كان مبابي حاضراً على أرض الملعب بدلاً من الشاب جونزالو جارسيا.

    فبرشلونة لم ينجُ بفضل تكتيكه الدفاعي، بل نجا لأن القناص الأول كان يتابع المباراة في بدايتها من مقاعد البدلاء تاركاً خلفه فرصاً ضائعة كانت كفيلة بجعل النتيجة تاريخية للملكي قبل نهاية النصف الأول.

    رافينيا.. فارس الواقعية في مملكة الاستحواذ

    وسط أرقام الاستحواذ الكاسحة التي حققها برشلونة، كان البرازيلي رافينيا هو العنصر الوحيد الذي يغرد خارج سرب التمرير العرضي.

    لم يكتفِ بافتتاح التسجيل ببراعة في الشوط الأول مانحاً فريقه الثقة، بل ظهر في الوقت الذي اختفى فيه الجميع خلال الشوط الثاني.

    ففي اللحظة التي كان فيها ريال مدريد يُحكِم قبضته على المباراة ويهدد مرمى كورتوا، امتلك رافينيا الجرأة على اتخاذ قرار التسديد بينما كان الكل يمرر.

    قد يصف البعض هدفه الثاني بإنه جاء من توفيق كبير بسبب الارتطام بأسينسيو، لكن الحظ لا يبتسم إلا لمن يجرؤ على المحاولة. 

    لقد كان رافينيا تجسيداً حياً لدرس المنتخب المصري بالأمس؛ لا يهم كم تملك الكرة، المهم هو ماذا تفعل بها عندما تصل إلى قدمك في الثلث الأخير.

    بيت القصيد: عندما تنتصر الأقدار على المنطق

    يظل بيت القصيد في هذا الكلاسيكو يمكن اختصاره في تلك الفجوة الشاسعة بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث؛ فبينما كان برشلونة أفضل في الشوط الأول ويستحق أكثر من هدفين سجل الملكي ثنائية ونجح في الخروج بتعادل، وبينما كان ريال مدريد هو الأفضل هجومياً والأكثر خطورة في بداية الشوط الثاني، جاء هدف رافينيا الثالث بتوفيق نادر بعدما ارتطمت تسديدته بالمدافع أسينسيو لتغالط كورتوا وتستقر في الشباك. 

    لقد أفلت برشلونة من لدغات مدريد القاتلة بغياب مبابي عن البداية، وتجنب سيناريو منتخب مصر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية، ثم حصد ثمار النيران الصديقة ليثبت أن كرة القدم في نهائيات 2026 ستكون مثيرة للغاية، وغير متوقعة.

