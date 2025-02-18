كلاسيكو السعودية | موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت ...

يستقبل الاتحاد، نظيره الهلال، في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الإنماء الذي يطلق عليه بشكل أكثر شيوعًا "الجوهرة المشعة" .

المباراة تأتي وسط تنافس صارخ بين الفريقين العملاقين، فالاتحاد يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بفارق أربع نقاط عن الهلال حامل اللقب، والذي فقد نقاطًا سهلة في الأسابيع الأخيرة ويطمح للتعويض.

وفي التقرير الآتي نقدم موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكيف يمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت.