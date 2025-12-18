كشف عن أسبابه .. باولو مالديني يرفض عرضًا ضخمًا من دوري روشن السعودي

كشف الصحفي الخبير بأخبار الانتقالات، نيكولو شيرا، عن رفض باولو مالديني عرض ضخم ماليًا من أحد الأندية السعودية للعمل معه كمدير تقني.

وأوضح شيرا عبر منصة إكس أن العرض قُدم لأسطورة ميلان والكرة الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية، لكن مالديني رفضه على الفور.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن رفض مالديني يعود لتمسكه بموقفه السابق بعدم العمل مع أي نادٍ آخر غير ميلان.

ولم يكشف شيرا عن هوية النادي السعودي صاحب العرض، لكن المصادر الصحفية تحدثت خلال السنوات الماضية عن اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد معه.