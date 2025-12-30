كشف المستور في الهلال .. لاعب سعودي وسبب غير فني خلف ترحيب إنزاجي برحيل كانسيلو!

تعاقد الهلال مع جواو كانسيلو خلال صيف 2024، وقد قدم اللاعب موسمًا مميزًا في موسم 2024-2025 تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، ولكن تعرضه للإصابة بداية الموسم الجاري جعل المدرب الجديد سيموني إنزاجي يُخرجه من قائمة الفريق لدوري روشن السعودي، مفضلًا إعادة قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

ولم يتقبل اللاعب البرتغالي قرار المدرب والنادي بصدر رحب، حيث أبدى غضبه واستياءه وقام بإرسال عدة رسائل مشفرة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أثارت ضده موجة من الغضب والاستياء، إعلاميًا وجماهيريًا، قبل أن يتم احتواء الموقف تمامًا وعودة اللاعب للعب في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعافيه من الإصابة.

التوقعات الأولية كانت بعودة كانسيلو لقائمة الهلال في دوري روشن، كما وعد من الإدارة، لكن الأيام الأخيرة شهدت حديثًا متصاعدًا في الإعلام حول ممانعة المدرب لتلك الخطوة، وتفضيله لبقاء كانسيلو خارج القائمة المحلية، بل ترحيبه بالتخلي عنه خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في السعودية الأسبوع القادم.