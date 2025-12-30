تزدحم طاولة الهلال بالعديد من الملفات الساخنة والمثيرة حاليًا، سواء مستقبل القائمة المحلية أو مصير النجوم الأجانب وتجديد عقودهم أو دعم الصفوف باللاعبين المحليين، ولكن يبقى مستقبل مدافعه جواو كانسيلو أحد أهم الملفات وأكثرها إثارة، وقد كُشف في الساعات الأخيرة عن أسرار خطيرة بشأن هذا الملف وقرار المدرب سيموني إنزاجي بشأن اللاعب. فما القصة؟
كشف المستور في الهلال .. لاعب سعودي وسبب غير فني خلف ترحيب إنزاجي برحيل كانسيلو!
قصة كانسيلو مع الهلال
تعاقد الهلال مع جواو كانسيلو خلال صيف 2024، وقد قدم اللاعب موسمًا مميزًا في موسم 2024-2025 تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، ولكن تعرضه للإصابة بداية الموسم الجاري جعل المدرب الجديد سيموني إنزاجي يُخرجه من قائمة الفريق لدوري روشن السعودي، مفضلًا إعادة قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.
ولم يتقبل اللاعب البرتغالي قرار المدرب والنادي بصدر رحب، حيث أبدى غضبه واستياءه وقام بإرسال عدة رسائل مشفرة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أثارت ضده موجة من الغضب والاستياء، إعلاميًا وجماهيريًا، قبل أن يتم احتواء الموقف تمامًا وعودة اللاعب للعب في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعافيه من الإصابة.
التوقعات الأولية كانت بعودة كانسيلو لقائمة الهلال في دوري روشن، كما وعد من الإدارة، لكن الأيام الأخيرة شهدت حديثًا متصاعدًا في الإعلام حول ممانعة المدرب لتلك الخطوة، وتفضيله لبقاء كانسيلو خارج القائمة المحلية، بل ترحيبه بالتخلي عنه خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في السعودية الأسبوع القادم.
السر الأول خلف قرار إنزاجي
الحديث في الإعلام كان يُركز على الجوانب الفنية في تحليله لقرار المدرب الإيطالي بشأن كانسيلو، إذ تمحور الحديث حول مدى فائدة اللاعب للفريق مقارنة بمنافسيه من الأجانب وتحديدًا ماركوس ليوناردو وداروين نونيز، ومن الأحق من الثلاثي في التواجد في القائمة المحلية!
برنامج المنتصف السعودي نقل الحديث إلى محور آخر تمامًا، مفجرًا مفاجآت كبيرة في كواليس قرار إنزاجي وترحيبه برحيل كانسيلو ورفضه عودته لقائمة دوري روشن، حيث أشار إلى أن الأمر يعود لأسباب انضباطية وليست فنية!
المنتصف أشار إلى أن إنزاجي أبلغ إدارة الهلال بعدم ممانعته في بيع عقد كانسيلو خلال يناير القادم أو استمراره في القائمة الآسيوية لكن خارج دوري روشن، وأضاف مقدم البرنامج "وفق المصادر، خطوة إنزاجي تجاه كانسيلو ليست فنية بل بسبب عدم انضباط اللاعب خارج الملعب مما يؤثر على المجموعة".
وأتم "إدارة الهلال لا تُمانع كذلك رحيل كانسيلو خلال يناير 2026 حال تلقي العرض المناسب، خاصة لحاجتها إنعاش الخزينة لدعم الفريق".
السر الثاني .. لاعب سعودي
الإعلامي بندر الرزيحان، ضيف برنامج المنتصف، أوضح أن الأمر بشأن كانسيلو لا يرتقي بعد لمستوى القرار بل هو مجرد توجه من المدرب والنادي.
وأشار إلى أن هناك سببًا آخر بخلاف الجانب الانضباطي يُشجع إنزاجي على هذا التوجه بشأن الظهير الأيمن صاحب القدرات الهجومية الكبيرة، وهو إعجابه ورضاه التام عن أداء السعودي حمد اليامي.
حيث قال "هو توجه وليس قرار، ولعدة أسباب أبرزها افتقاده للاستمرارية بسبب الإصابات، بجانب أن إنزاجي يرى عدم وجود مشكلة في الجانب الأيمن من الدفاع، حيث يرى أن حمد اليامي يقوم بالأمور الفنية المطلوبة منه، ولذا كانسيلو ليس أولوية بالنسبة له، كما لاعبين أجانب آخرين مثل كوليبالي، مالكوم، سافيتش وثيو. هو بالنسبة له أولوية ثانية مع ليوناردو ونونيز، هذا بخلاف الأسباب الانضباطية الخاصة باللاعب".
كانسيلو مع الهلال
كانسيلو كان قد انضم للهلال قادمًا من مانشستر سيتي صيف 2024، وذلك بعدما فشل برشلونة في ضمه نهائيًا لظروفه الاقتصادية الصعبة ورغم رغبة الطرفين في مواصلة الرحلة معًا بعدما أمضى اللاعب موسم 2023-2024 معارًا مع النادي الكتالوني.
خروج كانسيلو من السيتي جاء بعد خلاف مع المدرب بيب جوارديولا خلال موسم 2022-2023، وارتبط اللاعب بعدد من الأندية صيف 2024 لكن الهلال نجح في إقناعه باللعب في السعودية.
ولعب الظهير البرتغالي 45 مباراة مع ناديه السعودي حتى الآن، سجل بها 3 أهداف وصنع 14.
كانسيلو ظهر هذا الموسم في 6 مباريات مع الهلال، شهدت إحرازه لهدف وصناعته لاثنين.
اليامي مع الهلال
انضم صاحب الـ26 عامًا للهلال قادمًا من القادسية عام 2021، وقد لعب موسم 2023-2024 معارًا مع الشباب.
خض اليامي مع الهلال 79 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أخرى.
هذا الموسم، تواجد اليامي مع الهلال في 13 مباراة صنع خلالها هدفين، ويُعد الظهير الأيمن الأساسي للمدرب إنزاجي.