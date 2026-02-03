مفاجأة | على خطى كريم بنزيما .. نجولو كانتي يقرر "التمرد" ويرفض المشاركة في مران الاتحاد قبل كلاسيكو النصر

الاتحاد خاض خلال الأيام الماضية معركة شد وجذب مع قائد الفريق كريم بنزيما، هدفها كان تجديد عقده بعدما دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، وانتهت برحيل الفرنسي.

بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مسؤولي العميد عرضوا على بنزيما تجديد عقده لمدة موسم، على ألا يحصل على راتب، بينما يكتفي بحقوق الصور كاملة.

هذا العرض اعتبره "الحكومة" مهينًا لتاريخه، رافضًا التجديد، بل قرر "التمرد" ورفض خوض المباريات الأخيرة مع الفريق.

النهاية كانت بالأمس، بعدما أعلن الهلال بشكل رسمي تعاقده مع كريم بنزيما قبل ساعات قليلة من إغلاق الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي لأبوابه.