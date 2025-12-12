لن يكون مثل رونالدو ودور "غير مباشر" في اختيار بديله! .. مطالبة الاتحاد بالتخلص من كريم بنزيما

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المزيد من الغموض حول مستقبله مع العميد، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء في الصيف المُقبل "2026"، دون أي توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التمديد.

بنزيما الذي قال عنه المدير الرياضي رامون بلانيس، إن مشروع نادي الاتحاد قد تم بناؤه عليه، لم يحسم وجهته بعد انتهاء عقده، مكتفيًا بالقول إنه لا يزال أمامه عامان في الملاعب.

حديث بنزيما، الذي يقترب من دخوله عامه الـ38 خلال أسبوع، بات وكأنه يسير على درب كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي يواصل مسيرته في الملاعب، رغم تخطي حاجز الأربعين، إلا أن هناك آراءً تتجه نحو ضرورة استغناء الاتحاد عنه.