كريم بنزيما ضد ضمك | الأمر هنا مختلف يا كريستيانو رونالدو .. غضب مستحق على زميله في الاتحاد وعيب يعكر تألقه!

ليلة جماعية سيئة على كريم بنزيما، وموفقة على المستوى الفردي..

كل شيء يقود إلى الحكومة" .. نعم! هكذا تسير الأمور في الموسم الجاري للاتحاد؛ فالفرنسي كريم بنزيما فرض كلمته على الفريق، ليس كونه النجم القادم من عملاق أوروبا ريال مدريد، إنما بجهده داخل الملعب..

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ربما ليلة الفرنسي اليوم الإثنين، ليست جيدة على المستوى الجماعي، فقد تعثر العميد بالهزيمة أمام ضمك (2-1)، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

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لكن على المستوى الفردي لصاحب الـ37 عامًا .. فقد واصل بنزيما تألقه وحالة الانتعاشة التي يعيشها في الموسم الجاري، كأحد أفضل لاعبي النمور نشاطًا ومجهودًا وروحًا، إن لم يكن أفضلهم.

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بنزيما كلل مجهوده في لقاء الليلة بإحرازه هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول، بفضل رأسية متقنة بعد متابعة لعرضية من زميله عبدالرحمن العبود.

وفي السطور التالية نلخص ما قدمه كريم بنزيما أمام ضمك في لقاء الليلة في بعض النقاط..