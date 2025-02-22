بنزيما كسر "قاعدة" الهلال وبيرجفاين تاريخي بأقل مجهود .. طريق الفرنسي مفروش للفوز بالألقاب الثلاثة مع الاتحاد!

الاتحاد يعيش ليلة تاريخية ويكتسح الهلال بالرباعية..

حقيقة لا يمكن إنكارها، إن كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، قدم على مدار الموسم، ما يجعله يستحق التواجد على منصات التتويج، وها هو يحقق إنجازًا كبيرًا مع العميد بالفوز على الهلال بعد غياب طويل.

وبعد 1414 يوم، استعاد الاتحاد طريق الانتصارات أمام الهلال، بالفوز عليه (4-1)، على ملعب الإنماء بجدة، ليردّ الدّين إلى الزعيم الذي فاز عليه بنفس النتيجة على ملعبه في مباراة الدور الأول.

وتقدم الهلال بهدف ماركوس ليوناردو في الدقيقة 23، قبل أن يرد الاتحاد بقلب الطاولة، برباعية عن طريق حسن كادش وستيفن بيرجفاين "هدفين" وكريم بنزيما في الدقائق 29 و45 و51 و86 من عمر المباراة.ورفع الاتحاد رصيده إلى 55 نقطة، ليواصل الابتعاد في صدارة جدول دوري روشن السعودي، بفارق 7 نقاط عن الهلال "الوصيف"، ليستمر العميد في زحفه نحو الظفر باللقب، رغم أن طريق الدوري لا يزال طويلًا.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريم بنزيما وستيفن بيرجفاين في مباراة الكلاسيكو..