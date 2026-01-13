"بين معاناة كريم بنزيما وبركان الغضب ضد الإدارة"! .. الاتحاد سيرى النور في نهاية نفق رحيل نجولو كانتي المظلم

أصبح نادي الاتحاد أمام مفترق طرق الآن؛ بشأن مستقبل واحد من أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الحالي.

هذا النجم ليس إلا "النحلة" الفرنسية نجولو كانتي؛ الذي يرتبط بعقدٍ مع نادي الاتحاد، حتى 30 يونيو من عام 2026.

والمؤشرات الأولية كانت تتجه إلى استمرار كانتي مع الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ثم بحث إمكانية تمديد عقده، من عدمه.

إلا أن الحديث اختلف في الساعات الماضية؛ حيث التقارير الصادرة من تركيا، تؤكد توصل العملاق المحلي فنربخشه إلى اتفاق مع اللاعب.

وبات الآن القرار في يد العميد الاتحادي؛ فإما أن يُبيع "الستة أشهر الأخيرة" في عقد كانتي إلى فنربخشه، أو يجبر اللاعب على البقاء حتى يونيو القادم.

لكن.. إذا أصر نجولو كانتي على الرحيل في الشتاء الحالي، قد يسمح له المدير الفني البرتغالي لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو بذلك؛ حيث قال في مؤتمر صحفي، عند سؤاله عن الميركاتو: "لا أريد سوى اللاعب الذي يُقاتل من أجل قميص العميد".

تصريح كونسيساو يفتح الباب أمام رحيل كانتي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ وهو ما سنُحاول استعراض تأثيره المباشر على نادي الاتحاد، ومجلس إداراته..