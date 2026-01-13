N'Golo Kante Brenzema Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR
"بين معاناة كريم بنزيما وبركان الغضب ضد الإدارة"! .. الاتحاد سيرى النور في نهاية نفق رحيل نجولو كانتي المظلم

نجولو كانتي "اللاعب الخلوق" الذي أعاد الاتحاد إلى منصات التتويج..

أصبح نادي الاتحاد أمام مفترق طرق الآن؛ بشأن مستقبل واحد من أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الحالي.

هذا النجم ليس إلا "النحلة" الفرنسية نجولو كانتي؛ الذي يرتبط بعقدٍ مع نادي الاتحاد، حتى 30 يونيو من عام 2026.

والمؤشرات الأولية كانت تتجه إلى استمرار كانتي مع الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ثم بحث إمكانية تمديد عقده، من عدمه.

إلا أن الحديث اختلف في الساعات الماضية؛ حيث التقارير الصادرة من تركيا، تؤكد توصل العملاق المحلي فنربخشه إلى اتفاق مع اللاعب.

وبات الآن القرار في يد العميد الاتحادي؛ فإما أن يُبيع "الستة أشهر الأخيرة" في عقد كانتي إلى فنربخشه، أو يجبر اللاعب على البقاء حتى يونيو القادم.

لكن.. إذا أصر نجولو كانتي على الرحيل في الشتاء الحالي، قد يسمح له المدير الفني البرتغالي لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو بذلك؛ حيث قال في مؤتمر صحفي، عند سؤاله عن الميركاتو: "لا أريد سوى اللاعب الذي يُقاتل من أجل قميص العميد".

تصريح كونسيساو يفتح الباب أمام رحيل كانتي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ وهو ما سنُحاول استعراض تأثيره المباشر على نادي الاتحاد، ومجلس إداراته..

    إدارة الاتحاد.. ضغط جماهيري هائل مع ضيق الوقت

    رحيل نجم بحجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ سيُسبب ضغطًا جماهيريًا هائلًا، على إدارة النادي الجدّاوي العملاق.

    نعم.. الجماهير الاتحادية لن ترضى إلا بالتعاقد مع لاعب أجنبي "بديل"، لا يُقل اسمًا عن كانتي؛ بل ويفوقه حتى في المستوى الفني.

    ومع ضيق الوقت، وصعوبة تخلي أندية كبيرة عن نجومها في منتصف الموسم؛ فإن إدارة الاتحاد قد تفشل في ضم لاعب أجنبي مُناسب، يعوض كانتي.

    وبما أن الإدارة الاتحادية الحالية، لا تحظى بتأييدٍ كبير من الجماهير أساسًا؛ فإن أي إخفاق في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، قد يكتب نهايتها.

    كريم بنزيما.. تأثير مباشر على نفسية النجم الفرنسي

    "إذا كان نجولو كانتي سعيدًا فأنا أيضًا كذلك".. هكذا صرح النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مواطنه وزميله في قلعة العميد.

    والجميع يعلم علاقة الصداقة القوية بين بنزيما وكانتي؛ لذلك فإن رحيل الأخير عن صفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، قد يؤثر بشكلٍ كبير على نفسية المهاجم الفرنسي.

    ويعوّل الاتحاد بشكلٍ كبير على بنزيما، من أجل الخروج بأي لقب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ خاصة النخبة الآسيوية وكأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل الابتعاد عن "صدارة" دوري روشن السعودي.

    ومن هُنا.. فإن تأثر بنزيما نفسيًا وتراجع مستواه - إذا حدث ذلك بعد رحيل صديقه كانتي -؛ سيدفع العميد الاتحادي ثمنه غاليًا، بالخروج بـ"موسم صفري"، بشكلٍ كبير.

    ولا ننسى أن المهاجم الفرنسي نفسه، ينتهي عقده مع الاتحاد في 30 يونيو 2026؛ وسط غموض كبير بشأن موقف الطرفين، من التجديد.

    ضربة فنية.. الاتحاد سيخسر أهم لاعب وسط في الفريق

    رغم أنه يبلغ من العمر 34 سنة، إلا أن الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي الاتحاد؛ يُعتبر أفضل لاعب خط وسط في صفوف الفريق، طوال العامين الماضيين.

    وعندما يكون كانتي في قمة مستواه؛ فنحن نُشاهد لاعب يتحرك في كل مكان فوق أرضية الملعب، سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

    وكان يُطلق على كانتي في صغرة بـ"لاعب الثلاث رئات"، بسبب تحركه في كل مكان فوق أرضية الملعب طوال الـ90 دقيقة؛ ولكنه لا يزال هكذا في بعض المباريات، التي يقود فيها الاتحاد بإمتياز.

    لذلك.. فإن خسارة العميد الاتحادي لاعبًا بهذه الإمكانات؛ سيُمثل ضربة فنية قوية للفريق الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    كونسيساو قد يضطر إلى تغيير طريقة اللعب بأكملها، إذا رحل كانتي عن صفوف الاتحاد؛ من أجل محاولة سد الفراغ، الذي سيتسبب فيه.

    فرص أكبر.. مواهب اتحادية قد تنمو برحيل نجولو كانتي

    على جانب آخر.. ستكون هُناك بعض الفوائد المهمة من رحيل متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، عن صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ إذا حدث ذلك بالطبع، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    أولى هذه الفوائد؛ هي منح النجم المالي محمدو دومبيا فرص أكبر للمشاركة مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    دومبيا أظهر مستوياتٍ رائعة للغاية، في كل مرة شارك فيها مع الاتحاد - على قلتها -؛ ولذلك فإن حصوله على دقائق أكثر، سيجعله يكتسب خبرات الملاعب السعودية.

     الخبرات التي سيكتسبها النجم المالي، قد تجعله يصل إلى الموسم الرياضي القادم 2026-2027، وهو في قمة مستواه الفني؛ وبالتالي إعطاء الفرصة للاتحاديين، لتدعيم مراكز أخرى غير وسط الميدان.

    الأمر ينطبق أيضًا على بعض لاعبي خط الوسط المحليين، أمثال فيصل الغامدي؛ والذين قد يحصلون على فرص أكبر للمشاركة مع العميد، إذا رحل كانتي.

    الإحلال والتجديد.. تسريع ثورة الاتحاد لـ"النزول بالأعمار"

    قد يعني رحيل متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ بداية ثورة حقيقية داخل النادي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

    ودائمًا ما يُقال إن "الإحلال والتجديد" في أي فريق، يجب أن يتم على مراحل وليس دفعة واحدة؛ حتى لا يتم التأثير على التناغم والتفاهم بين اللاعبين.

    ومن هُنا.. فإن الاتحاد قد يبدأ "الإحلال والتجديد" في صفوفه؛ بداية من الميركاتو الشتوي الحالي، ووصولًا إلى الصيف القادم.

    أي أن كانتي قد يكون بداية هذه العملية؛ من أجل النزول بمعدل أعمار الفريق الأول، والذي يُعد من بين الأكبر في دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا.

    النزول بالأعمار والتعاقد مع أجانب أصغر، سيعطي حيوية كبيرة للاتحاد؛ وبالتالي إمكانية تطبيق خطة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو المفضلة، التي تعتمد على الهيمنة والضغط الشرس.

