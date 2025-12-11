رغم مضي ما يزيد عن 3 سنوات على الاستبعاد المفاجئ والمثير لكريم بنزيما من منتخب فرنسا قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إلا أن الجدل مازال متواصلًا حول ما حدث في تلك الليلة الساخنة والسبب الحقيقي حول مغادرة مهاجم الاتحاد السابق.

الحديث الرسمي وتصريحات المدرب، ديديه ديشان، أكدت أن الاستبعاد كان بسبب إصابة بنزيما وعدم قدرته اللعب مع الديوك حتى مباراة ربع النهائي على الأقل، وقد أوضح المدرب مؤخرًا أن القرار اتخذه اللاعب بنفسه، ولكن تلك الرواية شُكك فيها كثيرًا بعد مشاهدة المهاجم يتدرب مع ريال مدريد في ديسمبر، وكذلك عقب رد فعله الساخر من تصريحات مدربه.

بنزيما لم يلعب لفرنسا منذ ذلك الوقت، إذ كان قد أعلن اعتزاله دوليًا بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، ولكنه اليوم وخلال مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية قدّم عرضًا محرجًا للصلح مع ديشان، مؤكدًا أنه لن يرفض دعوة المدرب للعب مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2026 الذي سيُقام في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف القادم.

قال بنزيما ""من لا يرغب في لعب كأس العالم؟ الجميع يريد المشاركة في هذه البطولة. وسأكون كاذبًا إن قلت لا حال طلبوا مني اللعب مع فرنسا في المونديال".

أضاف "عندما يستدعيني المنتخب، أذهب لألعب. لدي أهداف، أحب كرة القدم والفوز، وأحب الكؤوس، وهذا الأهم بالنسبة لي".

صاحب الـ37 عامًا رفض تمامًا العودة للحديث عن كواليس انسحابه من المنتخب في 2022، بقوله "لست هنا للحديث عن تلك الأمور ولا للعودة إلى تلك القصة. لقد انتهى هذا الأمر بالنسبة لي".

أضاف "هل سنتحدث عن هذه الحكاية لثلاثين سنة؟ لست هنا لإحياء الجدل من جديد. بالنسبة لي، هذا أصبح من الماضي. علينا أن ننتقل للحديث عن شيء آخر".

المنتخب الفرنسي يعج بالمهاجمين المميزين حاليًا، ولكن هل يُمنح بنزيما تعويضًا من ديشان عما حدث في 2022؟