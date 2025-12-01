العودة المحتملة لكريم بنزيما إلى نادي أولمبيك ليون لم تبدُ يومًا أقرب للظهور في النقاشات المحيطة بالنادي كما هي الآن. بينما يسعى أولمبيك ليون لسد فراغ هجومي غير مسبوق، تتعدد الخيارات المطروحة، وبعضها يأخذ مسارًا غير متوقع. بين انتقال محتمل للاعب إندريك وإمكانية تعزيز الفريق بصفقة كبيرة خلال الصيف، يظل ظل الحائز على الكرة الذهبية لعام 2022 يخيّم من جديد على ليون. لكن هل هذا الاحتمال مجرد خيال، أم سيناريو واقعي قابل للتحقق؟ المعلومات التي ظهرت في الأيام الأخيرة تزيد من حدة الترقب والإثارة حول هذا الموضوع.
حسم ملف العودة إلى ريال مدريد نهائيًا .. 100 مليون يورو تعطل عودة بنزيما إلى ليون
- AFP
حاجة ملحة لتعزيزات هجومية لفريق ليون
يمر نادي أولمبيك ليون بوضع هجومي نادر في تاريخه الحديث. فالنادي، الذي اشتهر لفترة طويلة بتراثه في امتلاك هدافين فعّالين، يجد نفسه منذ سبتمبر يمتلك مهاجمًا وحيدًا بمركزه الطبيعي: مارتن ساتريانو. وفي ظل النتائج الهجومية غير الكافية، أكّد الأداء المحدود للاعب الأوروجواياني – الذي سجل هدفًا وحيدًا في الدوري الأوروبي – على تواضع مسيرته (إجمالي 13 هدفًا). ومن هنا بدأ اسم كريم بنزيما يعود تدريجيًا إلى التداول، رغم توقع وصول إندريك إلى ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
وتهدف الإضافة المؤقتة للاعب البرازيلي الشاب إلى مساعدة ليون على الصمود حتى نهاية الموسم. إلا أن هذا التعزيز الجزئي لا يحل المشكلة الأساسية: البحث عن مهاجم أساسي لميركاتو الصيف المقبل. ومع القيود المالية المفروضة على النادي، تبدو خياراته محدودة. وفي هذا السياق، يظهر اسم كريم بنزيما، الذي سينتهي عقده مع الاتحاد السعودي في يونيو، ليكون ضمن النقاشات.
- AFP
هل سيعود كريم بنزيما إلى أولمبيك ليون؟
المعلومات التي نقلها موقع Le Progrès تخفف من هذا الحماس. إذ يشير الإعلام إلى أن الأمر أقرب إلى "حلم" منه إلى "انتقال محتمل"، مسلطًا الضوء على العقبات المالية الواضحة. فراتب كريم بنزيما في السعودية – والذي يُقدّر بـ100 مليون يورو سنويًا – يجعل الصفقة صعبة للغاية. وللعودة إلى ناديه الأم، سيتعين على المهاجم قبول تخفيض ضخم في راتبه، يقدّر بنسبة تصل إلى واحد من عشرين، بما يتوافق مع متطلبات لجنة الرقابة المالية للأندية الفرنسية (DNCG).
ورغم هذه القيود، يظل احتمال العودة إلى ناديه الأم يحمل رمزية قوية. فبحلول يونيو المقبل، سيكون بنزيما قد بلغ 38 عامًا، وقد يفكر في تحدٍ أخير في بيئة يعرفها جيدًا. أما ليون، فسيجد في ذلك فرصة لإغلاق حلقة بدأت قبل رحيله إلى مدريد، مع تقديم صورة جديدة عن اللاعب بعد الجدل الذي صاحب مشاركة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022. ورغم عدم اليقين، فإن هذا الاحتمال يثير نقاشًا حقيقيًا داخل النادي وبين الجماهير.
- Getty Images Sport
فابريتسيو رومانو يمنح مشجعي أولمبيك ليون الأمل في ضم بنزيما
في حين أن بعض المراقبين يبدون متشككين، فإن آخرين يعلقون آمالهم على سيناريو إيجابي. يتبنى خبير سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو نبرة أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل كريم بنزيما. مع استبعاده بشكل قاطع احتمال عودته إلى ريال مدريد، يعتقد أن مكانة الفرنسي في عالم كرة القدم قد ترجح كفة ليون.
وفقًا لرومانو، لا يزال التأثير الرياضي والرمزي لكريم بنزيما حجة رئيسية لإقناع المهاجم بخوض تحدي أخير في أوروبا. يتناقض هذا الموقف مع تشاؤم صحيفة Le Progrès، لكنه يفتح الباب أمام خيال مشجعي ليون. مع تزايد النقاشات حول هذه الإمكانية، تكتسب الفكرة زخمًا دون أن تتخلص من العقبات المالية.
كريم بنزيما مع الاتحاد
كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.
ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.
وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.
وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.
كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.
وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 49 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 74 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.