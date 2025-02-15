كريم بنزيما هو "الرئة" لمهاجمي الاتحاد .. تفوق على رونالدو أمام الوحدة وجاهز لالتهام الهلال مجددًا

كريم بنزيما يعمق حلم الاتحاديين في لقب الدوري..

ليلة جديدة لا تنسى، قاد فيها النجم الفرنسي كريم بنزيما، فريقه الاتحاد، لاكتساح الوحدة بنتيجة (4-1)، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

ووجه كريم بنزيما إنذارًا شديد اللهجة إلى الهلال، قبل مباراة الكلاسيكو، حيث سجل الهدف الثاني في مرمى الوحدة، وصنع تمريرتين حاسمتين إلى مهند الشنقيطي وحسام عوار، ليصبح - بلغة الأرقام - رجل المباراة باقتدار.

ولا يزال بنزيما يعيش أسعد فتراته مع الاتحاد، حيث يساهم بطريقة مباشرة في ضمان الاتحاد لصدارة دوري روشن، قبل وبعد مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، بعدما وصل العميد إلى النقطة 52، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريم بنزيما، قائد الاتحاد، في مباراة الوحدة..